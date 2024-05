Nintendo kondigt volgende Switch "binnen dit fiscale jaar" nog aan

Nintendo heeft op redelijk nonchalante wijze onthuld dat de "opvolger van de Nintendo Switch" officieel onderweg is en dat er nog een formele aankondiging zal komen "binnen dit fiscale jaar".

Deze informatie komt vanuit een recente post op het officiële bedrijfsaccount van Nintendo op Twitter (X). Het bericht schijnt geschreven te zijn door de president van Nintendo, Shuntaro Furukawa. Hij draait er niet omheen en legt simpelweg uit dat het bedrijf "een aankondiging zal doen over de opvolger van [de] Nintendo Switch binnen het fiscale jaar" en dat het inmiddels dan ook "meer dan negen jaar" geleden is dat het bestaan van de originele Nintendo Switch werd bevestigd.

Interessant genoeg onthult deze post ook dat er "komende juni" een Nintendo Direct-presentatie aankomt. Daar werd wel meteen achter vermeld dat deze zich alleen zal focussen op "de Nintendo Switch software-line-up voor de laatste helft van 2024" en dat we hier dus geen vermelding van de aankomende Switch moeten verwachten.

We hebben natuurlijk inmiddels jarenlang alle geruchten en leaks over de aankomende Nintendo-console in de gaten gehouden en tot nu toe hebben we dit apparaat maar even de 'Nintendo Switch 2' genoemd. Er is echter tot nu toe nog vrijwel geen officiële informatie gedeeld over de nieuwe console.

De originele Nintendo Switch werd voor het eerst publiekelijk onthuld op 13 januari 2017 en kwam vervolgens op 3 maart van dat jaar uit. Vervolgend kregen we in 2021 natuurlijk ook nog de Nintendo Switch OLED. Aangezien het huidige fiscale jaar in Japan begon op 1 april 2024 en door zal lopen tot 31 maart 2025, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat we weer een vergelijkbare planning kunnen verwachten voor de opvolger van de Switch. Dit is natuurlijk nog pure speculatie, maar het zou dus kunnen dat de onthulling in januari van 2025 plaatsvindt.

We hopen vooral dat de nieuwe console een iets groter scherm zal hebben dan de originele Nintendo Switch en dat hij zal beschikken over een vorm van 'backwards compatibility' met de huidige Nintendo Switch-games en het liefst ook met bepaalde Nintendo Switch-accessoires zoals de Nintendo Switch Pro Controller. Er zijn al wat redelijk geloofwaardige leaks voorbij gekomen die het hebben over een nieuw design voor de Joy-Con-controllers, die schijnbaar een nieuw magnetisch mechanisme zullen gebruiken (om de Joy-Con te verbinden met het tablet-gedeelte van de Switch).

Dat klinkt dus allemaal redelijk geloofwaardig, maar we zullen natuurlijk nog op de onthulling moeten wachten voor officiële informatie over het aankomende apparaat.