Nintendo blijft focussen op Switch-consoles in 2024

De CEO van Nintendo, Shuntaro Furukawa, heeft bevestigd dat de Nintendo Switch ook in 2024 de focus van het bedrijf zal zijn. Zoals Bloomberg meldde, zei Furukawa dat de Nintendo Switch in 2024 de "hoofdactiviteit" van het bedrijf zal zijn, terwijl hij geen commentaar gaf op de daaropvolgende console, die naar verwachting ergens dit jaar zal verschijnen.

Nintendo deelde vervolgens de meest recente hardware- en softwareresultaten van de Switch, waarbij de console wereldwijd 139,36 miljoen keer is verkocht. Dit cijfer wijst trouwens op de gecombineerde verkoop van de originele Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED. Dit komt dicht in de buurt van de PlayStation 2, die 155 miljoen keer is verkocht. Als de Switch dat gaat overtreffen, wordt het de bestverkochte console ooit.

De beste Nintendo Switch games blijven net zo goed verkopen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is in december 2023 20,28 miljoen keer verkocht (via VGC) en is daarmee de negende bestverkochte Switch-game sinds de lancering van de console. Pokémon Scarlet & Violet zijn samen ook meer dan 24 miljoen keer verkocht en staan daarmee stevig op nummer zeven. We weten nu ook de verkoopcijfers van andere recente Switch-games. Super Mario Bros. Wonder schommelt rond de 12 miljoen verkochte exemplaren, terwijl Pikmin 4 ongeveer 3,33 miljoen keer over de toonbank ging.

Hoewel Furukawa weigerde om de mogelijke opvolger van de Nintendo Switch te benoemen, sluit dit niet uit dat er dit jaar een nieuwe console verschijnt. Zo ondersteunt Sony tot op de dag van vandaag de PS4 en zijn er lange tijd nieuwe games voor zowel de PS4 als PS5 uitgebracht. Als je een gebruikersbestand van honderden miljoenen hebt, is het gewoon verstandig om de oude console te blijven ondersteunen. Niet iedereen zal (of kan, in het geval van de PS5) namelijk meteen de nieuwste console kopen.