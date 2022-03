'Keystone is de codenaam van een nieuwe Xbox-console'

Een dataminer heeft ontdekt dat Microsoft werkt aan een geheim product. Mogelijk gaat het om de nieuwe iteratie van de Xbox-console. De Xbox Series X en Series S zijn al wat langer dan een jaar onder ons, maar Microsoft werkt ongetwijfeld al aan een opvolger.

Tero Alhonen, de dataminer in kwestie, heeft een lijst van Xbox-producten gedeeld op Twitter, waarvan er één wordt uitgelicht: “PRODUCT_XBOX_KEYSTONE”.

Alhonen zegt niet waar hij deze productlijst vandaan heeft. Ook benoemt hij niet waar 'Xbox Keystone' op kan duiden. De teksten erboven kunnen echter een aanwijzing betekenen. Durango en Scarlett zijn de codenamen voor de Xbox One en de huidige generatie Xbox-consoles.

Toch moeten we niet te hard van stapel lopen. Andere codenamen van consoles, zoals Anaconda en Lockhart (de namen voor de Xbox Series X en S) ontbreken beide van deze lijst.

Analyse: een console, een streamingstick of dienst?

Het is lastig om te stellen wat Keystone is. Mogelijk gaat het om een upgrade binnen de generatie, zoals de Xbox One X. Ook kan het een codenaam zijn voor een volgende generatie aan Xbox-consoles. Dat zou het ontbreken van Anaconda en Lockhart verklaren, aangezien Scarlett de naam is voor de familie van consoles, en niet de consoles zelf.

Microsoft werkt ongetwijfeld al aan zijn volgende console-iteraties, zelfs nu de Xbox Series X en S iets meer dan een jaar oud zijn. Het ontwikkelen van hardware neemt veel tijd in beslag, dus het zal nog wel even duren alvorens we een nieuwe console zien verschijnen. Dat neemt echter niet weg dat Microsoft al gestart is met de ontwikkeling ervan.

Het is ook mogelijk dat Keystone geen traditionele console betreft. Mogelijk gaat het om de Xbox Streaming Stick waar veel over wordt gespeculeerd. Nu Microsoft flink inzet op Xbox Game Pass en Xbox Cloud Gaming, is het goed mogelijk dat het bedrijf aan een dongle werkt waarmee je games kunt streamen naar je televisie.

Liz Hamren, hoofd gaming experience & platforms bij Xbox, heeft onthuld dat Microsoft "een standalone streamingapparaat in ontwikkeling heeft die je in een tv of monitor kunt pluggen. Als je een sterke internetverbinding hebt, kun je jouw Xbox-ervaring dus streamen."

Keystone betreft ongetwijfeld een Xbox-product, maar het zou ook kunnen gaan om iets wat niet fysiek is, zoals een nieuwe dienst die Microsoft in het verschiet heeft. Tot er meer informatie beschikbaar is, weten we niet zeker om welk apparaat of welke dienst het gaat.