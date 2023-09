Xbox-baas Phil Spencer reageert op "teleurstellende" leaks

De baas van Xbox, Phil Spencer, heeft inmiddels gereageerd op de recente Xbox-leaks uit de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft. Spencer heeft binnen Microsoft zelf gereageerd via een mail naar de werknemers, maar hij heeft ook een korte statement op sociale media geplaatst.

De gigantische Xbox-leak onthulde meerdere nieuwe hardware-producten, waaronder geüpgradede versies van de Xbox Series X|S en een nieuwe controller. Deze producten zouden allemaal in 2024 gelanceerd worden. De documenten tonen ook plannen voor de release van de volgende Xbox-console in 2028 en oude discussies over een mogelijke overname van Nintendo in 2020.

Spencer liet via Twitter (X) weten dat hij gefrustreerd was over de onthullingen, maar hij zei ook dat de gedeelde documenten al oud waren, "dus veel is al veranderd en er is heel veel om nu en in de toekomst enthousiast over te zijn." Spencer zei aan het einde van de tweet nog dat Xbox nog meer heeft om te delen wanneer het daar klaar voor is.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.September 19, 2023 See more

Spencer reageerde wat uitgebreider in een interne memo die met werknemers van Microsoft werd gedeeld. The Verge heeft die memo in handen gekregen en in deze memo gaf Spencer ook aan dat de documenten die per ongeluk zijn gedeeld "meer dan een jaar oud zijn en [dat] onze plannen zijn geëvolueerd."

"Ik weet ook dat we de vertrouwelijkheid van onze plannen en de informatie van onze partners erg serieus nemen," voegde Spencer hier aan toe. "[Met] deze leak voldoen we duidelijk niet aan die verwachting."

Spencer eindigde zijn memo door zich te focussen op de huidige situatie van Xbox. Hij noemde het "geweldige succes" van Starfield en de aankomende release van Forza Motorsport. Die game komt op 10 oktober uit en zal meteen beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.

Het kan trouwens ook goed kloppen dat de plannen en features voor de hardware die per ongeluk is onthuld nog zullen veranderen tussen nu en de release van deze hardware. Deze documenten zijn namelijk ook niet bepaald recent. Er kunnen dus ook tussendoor nog altijd nieuwe features worden aangekondigd waar we nu niets over gehoord hebben. Wij hopen onder andere dat er meer titels worden toegevoegd aan Xbox' catalogus van games met backwards compatibility en dat er een opvolger voor de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 onderweg is.