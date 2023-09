The Elder Scrolls 6 wordt “verwacht in 2026 of later” volgens nieuw document uit rechtszaak

Volgens een nieuw document uit de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft zal The Elder Scrolls 6 naar verwachting ergens in 2026 of daarna worden gelanceerd. Het lijkt er ook op dat hij alleen op Xbox en pc zal uitkomen en dus niet op PlayStation ( via The Verge ).

Deze informatie werd onthuld in een grafiek die “Microsofts aanpak na zijn acquisities sinds 2018" moest tonen. Diezelfde grafiek refereerde ook naar andere games, waaronder Starfield , Deathloop, Ghostwire: Tokyo en Redfall. Bij al die games stonden ook meerdere details, waaronder de releasedatums (of verwachte releaseperiodes) en een “statement over exclusiviteit”. Bij The Elder Scrolls 6 stond om precies te zijn als releasedatum: “TBC, maar verwacht [in] 2026 of later” (TBC betekent dat het nog bevestigd moet worden).

De “statement over exclusiviteit” die bij de aankomende Elder Scrolls-game stond, was, zoals The Verge aangaf, een quote van Xbox-baas Phil Spencer. De quote komt uit een interview met GQ uit 2021 en gaat als volgt: “Om op Xbox te komen, wil ik dat we het volledige pakket dat we hebben, kunnen leveren. En dat zou ook het geval zijn als ik aan Elder Scrolls 6 denk.”

Er werd recentelijk bevestigd door Bethesda’s hoofd van publicaties, Pete Hines, dat The Elder Scrolls 6 de 'pre-productie'-periode heeft afgerond en nu in een vroeg stadium van ontwikkeling is . Hij voegde hier echter wel aan toe dat Bethesda's focus momenteel nog op Starfield ligt.

“Je zult binnenkort nog niets horen over The Elder Scrolls 6,” zei hij tegen Vandal . “Starfield is onze focus voor nu en zal ook nog wel even onze focus blijven voordat we over iets anders zullen praten.”