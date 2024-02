4 Xbox games komen volgens Phil Spencer binnenkort naar andere platforms

Het is nu eindelijk bevestigd dat er vier games die voorheen Xbox-exclusives waren, nu naar andere platforms zullen worden gebracht. We weten alleen nog niet zeker om welke games het zal gaan.

Het nieuws werd onthuld tijdens de nieuwste aflevering van de ' Official Xbox Podcast ' (van 15 februari). Tijdens deze podcastaflevering gaven het hoofd van Microsoft Gaming, Phil Spencer, de president van Xbox, Sarah Bond en het hoofd van Xbox Game Studios, Matt Booty, een update over de toekomst van het bedrijf. Deze update kwam na weken vol geruchten over verschillende Xbox-games die zogenaamd werden overwogen voor een release op PlayStation en Nintendo Switch .

"Dus, we hebben de beslissing gemaakt om vier games naar de andere consoles te brengen - maar vier games, niet een verandering voor onze soort van fundamentele strategie voor exclusives," zei Spencer. "We maken deze keuzes voor een aantal specifieke redenen. We maken eigenlijk elke keuze met de gezondheid van Xbox op de lange termijn in gedachten. En de gezondheid van Xbox op de lange termijn betekent een groeiend platform, onze games die het goed doen, het bouwen van het beste platform voor creators, het bereiken van zo veel mogelijk speler als we kunnen."

"We willen altijd graag dingen leren en blijven groeien als leiderschapsteam, en we denken dat dit een interessant moment voor ons is om dat wat de andere platformen hebben te gebruiken om onze franchises te helpen groeien. Dus dat gaan we doen."

Spencer noemde de vier games waar het om zal gaan niet bij naam, maar bevestigde wel dat de teams achter die games "plannen hebben aangekondigd die net ver weg meer zijn." Hij gaf voor de duidelijkheid ook nog aan dat Starfield en Indiana Jones and the Great Circle niet bij die vier games zullen zitten. We hoorden voor deze podcast namelijk wel geruchten die suggereerden dat deze twee games misschien naar meerdere platforms zouden komen.

Verder zei Spencer dat Xbox naar games had gekeken die "meer dan een jaar oud" zijn, waarvan een paar "community-gedreven games, nieuwe games, het soort van eerste versies van een franchise die, laten we zeggen, hun volledige potentieel al bereikt hebben op Xbox en pc."

Twee van de andere games zijn volgens Spencer "kleinere games die nooit echt bedoeld waren om als platform-exclusives ontwikkeld te worden, en alles wat daarbij komt kijken." Het zal (inmiddels) voor Xbox waardevoller zijn als deze games dus toch op meer platforms verschijnen. Daardoor kan het bedrijf weer "investeren in eventueel toekomstige versies van die [games], dus vervolgen voor die games, of gewoon andere vergelijkbare games in ons portfolio."

Spencer legde ook nog uit: "Wanneer we geen schade aanbrengen bij Xbox en we ons bedrijf kunnen laten groeien door de dingen van de andere platforms te gebruiken die ons daarbij kunnen helpen, dan gaan we dat doen."

Hij voegde ook nog toe dat er "geen belofte" is dat andere games die momenteel exclusief zijn, naast die vier games die nu op de planning staan, later nog op andere platforms zullen verschijnen. Spencer waarschuwde ook dat speler (op andere platforms) dit "niet moeten zien als een soort signaal dat alles eraan komt - dat is niet het geval."