Xbox One sneuvelt: Microsoft focust zich enkel nog op Xbox Series X/S-productie

Microsoft heeft formeel de productie van alle Xbox One-consoles stopgezet om te focussen op de Xbox Series X en Xbox Series S.

Dit vertelt het bedrijf in een artikel van The Verge. Hier onthult Cindy Walker, directielid van het Xbox-marketingteam, dat de productie van de Xbox One in 2020 al is gestopt.

Dat de Xbox One X en de digitale editie van de Xbox One S waren stopgezet vlak voor de lancering van de Xbox Series X, was al bekend. Nu lijkt het erop dat ook de reguliere Xbox One S is gesneuveld.

Mogelijk heeft de zet te maken met de Xbox Series S die, ondanks het chiptekort, nog altijd bij veel winkels op voorraad is.

Volgens Xbox-directeur Phil Spencer heeft Microsoft meer Xbox Series S-chips geproduceerd dan chips voor de Series X, omdat het bedrijf verwachtte dat de goedkopere console meer verkocht zou worden.

“We kunnen meer Series S-chips maken dan Series X-chips met dezelfde middelen”, vertelt Spencer aan The Verge.

Microsoft neemt hiermee een andere strategie aan dan Sony, die juist de productie van de PS4 omhoog heeft geschaald.

Hierdoor komen er waarschijnlijk miljoenen PS4-consoles op de winkelschappen terecht, waardoor consumenten een kans krijgen om Sony-exclusives te spelen. Meer dan een jaar na de release van de PS5 is het nog steeds bijna onmogelijk om de console in handen te krijgen.

Analyse: Had Sony een Xbox Series S-achtig console moeten maken?

(Image credit: Shutterstock/Miguel Lagoa)

Ondanks dat de PS4 een goedkoop alternatief is om Sony-games te spelen, is het niet de ideale oplossing. Daarnaast is het geen makkelijke console om te kopen.

Microsoft biedt zijn gebruikers een manier aan om nieuwere games te spelen met de Xbox Series S, als een goedkoper alternatief voor de Xbox Series X.

Je levert het een en ander in door voor de goedkopere console te gaan, zoals opslagruimte, een schijfstation en wat prestaties, maar het is nog steeds een uitstekende optie voor iemand die moderne games wil spelen. Daarnaast maakt de Xbox Game Pass het nog aantrekkelijker.

Als de voorraadtekorten lang door blijven gaan, is een Xbox Series S in huis halen misschien een betere oplossingen dan eindeloos wachten.