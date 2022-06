Microsoft voegt demo's voor games aan Xbox Game Pass toe

Demo's voor games waren in de jaren '90 een groot onderdeel van de game-scene. Hierdoor kon je de eerste levels of uurtjes van games de binnenkort uitkwamen proberen en alvast in de stemming komen. Het probleem was dat demo's prijzig waren om te maken en de aandacht van ontwikkelaars van de game wegtrok. In de afgelopen 15 jaar zijn demo's dan ook grotendeels verdwenen. In plaats daarvan werden alfa- en bèta-tests opgezet voor multiplayer-games. Ontwikkelaars van single-player-games kozen in plaats daarvan voor trailers en flinke marketing om hype te creëren voor de dag van release.

Microsoft wil dat compleet veranderen.

De techgigant onthulde een update met codenaam Project Moorcroft: een aankomende Xbox Game Pass-update. Deze laat ontwikkelaars demo's uitbrengen op de dienst voor alle games, die abonnees van Xbox Game Pass kunnen uitproberen voor de games die uiteindelijk releasen. Volgens Microsoft is dit een geschikte manier om ook spelers voor de games te enthousiasmeren.

Microsoft zegt te vermoeden dat ontwikkelaars mogelijk niet de tijd en het geld hebben om demo's buiten de volledige game om te maken. Daarom wil het bedrijf de makers van games gaan compenseren. Op deze manier hoopt Microsoft aan te moedigen om ontwikkelaars mee te laten doen en de mogelijkheid te geven om statistieken te vergaren van de prestaties van de game.

De nieuwe Xbox Game Pass-functie richt zich vooral op onafhankelijke ontwikkelaars. Microsoft zegt dat het om een samenstelling van demo's gaat. Het lijkt ons dus handig om regelmatig even in je abonnement te kijken welke nieuwe en bijzondere games een demo aanbieden.

Microsoft heeft nog geen releasedatum neergezet voor de Project Moorcroft-update, enkel dat deze dit jaar verschijnt. We gaan ervan uit dat we later meer informatie over dit programma ontvangen en zelfs de eerste indiegames gaan zien die demo's uitbrengen, tijdens Microsofts persconferentie dit weekend. Wil je de Xbox Bethesda-showcase live kijken? Wij vertellen je hoe je deze digitaal bijwoont. (opens in new tab)

Alhoewel Xbox Game Pass fantastisch is voor het uitproberen van games nadat ze zijn uitgebracht, en PS Plus dit later dit jaar ook gaat doen wanneer Sony de vernieuwde dienst over twee weken lanceert, biedt het gamers iets compleet anders. De aankondiging van een game live bijwonen en vervolgens al wat gameplay kunnen proberen is iets wat erg gemist wordt. We zijn dan ook blij dat Microsoft demo's een comeback geeft.