Xbox Cloud Gaming behaalt 10 miljoen gebruikers: waarom Microsofts strategie succesvol is

Microsoft heeft de inkomsten voor het derde kwartaal van het financiële jaar 2022 bevestigd. Deze periode eindigde op 31 maart 2022. Microsoft CEO Satya Nadella onthulde aan investeerders dat Xbox Cloud Gaming wereldwijd door meer dan 10 miljoen spelers wordt gebruikt.

Frank Shaw, Microsofts communicatiepersoon, vervolgde dit nieuws op Twitter. ''Meer dan 10 miljoen spelers hebben tot dit moment games gestreamd, en we verwachten de service te uit te gaan breiden naar vier nieuwe landen.'' Die uitbreiding werd tijdens Microsoft's Tokyo Game Show 2021 aangekondigd. De service wordt uitgebracht voor Brazilië, Japan, Australië en Mexico.

Momenteel is Xbox Cloud Gaming gebundeld met Xbox Game Pass Ultimate, wat betekent dat dit niet los te gebruiken is. Duidelijk is dat veel spelers hier geen hinder van ondervonden. De service laat je dan ook zelfs Xbox Series X en S-games op je Xbox One spelen. Al met al is het dus geen wonder dat de cloud-service van Microsoft zoveel aandacht trekt.

Het succes van Game Pass is niet niks voor Microsoft. Recentelijk behaalde de service 25 miljoen abonnees, en het wordt verantwoordelijk gehouden voor Sony's vernieuwing van PlayStation Plus. PlayStation Now en Plus worden samengevoegd vanaf volgende maand, en er zijn drie niveaus waarop geabonneerd kan worden. Wie voor Premium kiest, het hoogste abonnementsniveau, krijgt toegang tot cloud-streaming.

Meer clouddiensten de lucht in

Cloud-gaming is niet nieuw, maar het is ook niet altijd even succesvol geweest. OnLive was een eerdere poging die nooit winstgevend werd en al snel in de duisternis verdween. PlayStation Now is redelijk stabiel, alhoewel het binnenkort in PlayStation Plus wordt samengevoegd. Recentere pogingen als Google Stadia en Amazon Luna hebben ook niet bepaald een revolutie ontketend.

Hoe heeft Microsoft het aangepakt? Persoonlijk wijzen wij twee elementen als succesfactoren aan. Software verkoopt platforms, en zonder als een verkoper te klinken, is dit waar Microsoft Google, Amazon en Sony aftroeft. Ten eerste wordt er een keuze gegeven aan spelers hoe ze de games willen spelen.

Door het te bundelen met Xbox Game Pass Ultimate kunnen abonnees meer dan 350 games als cloudversie spelen. In deze selectie zitten onder andere Halo Infinite, Forza Horizon 5 en Sea of Thieves. Met een line-up waar verschillende AAA-titels tussen zitten, creëer je een goed argument om te kopen. Vooral als je je bedenkt dat Microsoft de nieuwe games na release direct op de service plaatst. Bovendien kunnen spelers cloud-gaming gebruiken op consoles, smartphones en via een browser. Veel van de mobiele versies hebben dan ook touch-controls.

Ten tweede is de service niet gelimiteerd aan enkel cloud-gaming. Natuurlijk is dat de grootste reden om abonnee te worden als je daar specifiek naar op zoek bent, maar dan ben je wel in de minderheid. Vele gebruikers willen nog steeds lokale downloadopties op pc, Xbox One en Xbox Series X en S. Je krijgt daarbij de gamebibliotheek en de kans om Xbox Cloud Gaming uit te proberen zonder er meteen aan vast te zitten. Als het aan ons ligt, is het niet los aanbieden van deze service een slimme zet.