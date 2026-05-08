Xbox deelt "later dit jaar" meer details over zijn volgende console: Project Helix

Jason Ronald, een VP bij Xbox, heeft bevestigd dat we ergens in de komende maanden meer te weten zullen komen over de volgende Xbox. Het next-gen apparaat staat momenteel nog bekend als Project Helix.

Ronald bevestigde dit nieuws in een recente post op X. Hij schreef: "We zullen later dit jaar meer te delen hebben over Project Helix."

For those who have asked, this is a recap of our announcements from GDC for those who weren't able to make it. We will have more to share about Project Helix later this year. https://t.co/9dZGg9WYNTMay 7, 2026

De post verscheen net voor een 'Game Dev Update'-livestream van Xbox. Tijdens die livestream werd er wat dieper ingegaan op de aankondigingen die tijdens GDC 2026 plaatsvonden.

Latest Videos From

Wat we hebben geleerd van het evenement, is dat de volgende Xbox-console momenteel "diep in [het] ontwikkelingsproces" zit en dat hij aangestuurd zal worden door een speciale AMD-chip met ondersteuning voor "de volgende generatie van DirectX en FSR".

De volgende Xbox-console moet voor "betekenisvolle verbeteringen op het gebied van efficiëntie, schaal, en visuele ambitie" zorgen. Dat moet dan weer zorgen voor "realistischere, meeslependere, en dynamische werelden voor spelers".

Ronald bevestigde verdere ook nog dat de vroege hardware ergens aan het begin van 2027 naar ontwikkelaars zal worden gestuurd. Dat wijst dus ook wel op een officiële release (voor consumenten) ergens in de komende paar jaar.

De huidige Xbox-consoles, de Xbox Series X en Xbox Series S, werden inmiddels alweer meer dan vijf jaar geleden gelanceerd (november 2020). De meeste consoles hebben een levensduur van ongeveer zes tot zeven jaar, dus het is ook wel logisch dat Microsoft zich al aan het voorbereiden is op de volgende grote lancering.