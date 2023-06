Microsoft bevestigt prijsstijgingen voor de Xbox Series X en Xbox Game Pass

Microsoft heeft bevestigd dat de prijzen van de Xbox Series X en Xbox Game Pass vanaf volgende maand omhoog zullen gaan in de meeste landen.

Vanaf 6 juli zal de prijs van Xbox Game Pass stijgen van de huidige abonnementsprijs van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand en Xbox Game Pass Ultimate zal stijgen van 12,99 euro naar 14,99 euro. Er zijn momenteel geen plannen om de prijs van PC Game Pass te verhogen. De enige landen die geen last zullen hebben van de prijsstijging zijn Noorwegen, Chili, Denemarken, Zwitserland en Saoedi-Arabië, maar hier in Nederland en België ontkomen we er helaas niet aan.

Vanaf 1 augustus zal ook de prijs van de Xbox Series X omhoog gaan in bepaalde regio's. De prijs stijgt dan van de huidige adviesprijs van 499,99 euro naar 549,99 euro. Dat is een stijging van 10%. De enige landen waarin de console niet duurder wordt zijn de VS, Japan, Chili, Brazilië en Colombia (via VGC). Ook dit zullen wij dus gaan merken in de Benelux.

In een gesprek met VGC, legde Kari Perez, hoofd van gaming-communicatie bij Microsoft, uit: "We hebben de prijzen voor onze consoles vele jaren aangehouden en hebben de prijzen aangepast om de competitieve omstandigheden binnen elke markt te reflecteren". Dit betekent dat de Xbox Series X nu weer even duur zal zijn als de PS5 in veel regio's over de hele wereld.

Je zal dus iets meer moeten gaan betalen om de beste Xbox Series X-games te kunnen ervaren, al heb je nu nog ongeveer een maand om de Xbox Series X voor zijn huidige prijs in huis te halen. Deze verandering komt overeen met de PS5-prijsverhoging van vorig jaar in augustus. Toen verhoogde Sony de prijzen van allebei zijn consoles ook met 10% (tot 12,5%) in veel belangrijke regio's. De prijs van de PS5 met diskdrive steeg ook naar 549,99 euro (van 499,99). Dit was dus niet alleen in Europa het geval, maar ook in Canada, Japan, China en Mexico, maar in de VS had men er geen last van.

Als je op zoek bent naar de beste ervaring met Microsoft's nieuwste console, dan raden we je aan om ook onze koopgidsen van de beste gaming-monitoren en de beste gaming-tv's te bekijken.