Moet je een kleine tv of een grote gaming monitor kiezen om op te gamen?

Als je net een nieuwe next-gen console of game-pc hebt gekocht (of gebouwd), dan is het misschien ook tijd voor een nieuw scherm om op te gamen, zeker om het meeste uit je nieuwe pc of PS5 of Xbox Series X te kunnen halen.

Misschien ben je dan ook wel klaar voor een upgrade naar een scherm met een hogere resolutie en/of een hogere refresh rate. In dat geval heb je eigenlijk twee goede opties om uit te kiezen: een (kleine) tv of een gaming-monitor. Beide opties hebben zo hun voordelen en nadelen en afhankelijk van het apparaat dat je ermee gaat verbinden is de ene optie misschien ook wat geschikter dan de ander.

We gaan hieronder in op een aantal van de grootste en belangrijkste verschillen tussen deze twee opties, maar bij allebei moet je op een aantal belangrijke dingen letten. Als je voor een gaming-monitor gaat, dan zijn er een aantal veelgemaakt fouten die je moet proberen te vermijden, maar als je bijvoorbeeld voor een OLED TV kiest, dan zijn er ook een aantal dingen die je kan doen om het inbranden van je tv te voorkomen.

(Image credit: Sony)

Console vs pc

Ten eerste is het belangrijk om te bepalen waar je je nieuwe gaming-scherm voor gaat gebruiken. Wil je er een next-gen console, een pc of een combinatie van deze apparaten op aansluiten?

Hoewel het niet altijd meer per se het geval hoeft te zijn, beschikken bepaalde soorten displays meestal wel over functies die meer geschikt zijn voor consoles of juist voor pc's. Over het algemeen is een tv nog altijd iets geschikter voor consoles en een gaming-monitor iets geschikter voor pc's, maar dit is tegenwoordig dus niet altijd meer het geval en het kan soms ook maar om hele kleine voordelen (of nadelen) gaan, die misschien niet zo belangrijk zijn als het voordeel of nadeel dat de andere optie voor jou heeft.

We gaan straks nog verder in op de verschillende features van tv's en gaming-monitoren, waardoor je een beter beeld krijgt van wat de voor- en nadelen zijn, maar het is dus handig om in gedachten te houden wat voor apparaat of apparaten je met de monitor of tv wil verbinden.

Schermgrootte

Een groot verschil tussen tv's en gaming-monitors is de schermgrootte. Je hebt natuurlijk erg grote gaming-monitors en vrij kleine tv's, maar over het algemeen is de gemiddelde tv toch nog steeds wel een stuk groter dan de gemiddelde gaming-monitor.

Dat brengt zijn eigen voor- en nadelen met zich mee. Als je voor een grote tv kiest, dan zul je daar ook genoeg ruimte voor moeten hebben of maken en ook de locatie van je gaming-setup bepaalt waarschijnlijk hoe groot je scherm kan zijn. In je woonkamer kan je waarschijnlijk wel een redelijk grote tv aan je muur hangen of op een tv-meubel zetten, maar dat is misschien niet heel handig als je er een pc mee wil verbinden. Denk daarbij aan het feit dat je de pc ook ergens in je woonkamer kwijt moet (of dat je een hele lange kabel moet trekken) en dat een muis en toetsenbord op de bank gebruiken ook niet altijd geweldig is.

Daarentegen staat een 55-inch (of zelfs een 65-inch) tv misschien ook wel een beetje vreemd op een bureau en je moet dan ook rekening houden met de afstand tussen jou en het scherm. Een 32-inch gaming-monitor op een korte afstand van je ogen op een bureau zal minder snel vermoeiend worden dan een 42- of 43-inch tv of gaming-monitor op dezelfde afstand.

Als je een tv overweegt om op te gamen, dan ben je misschien dus wel geïnteresseerd in een iets groter schermformaat dan de gemiddelde gaming-monitor heeft, maar zorg dan wel dat je genoeg ruimte hebt om op een comfortabele afstand van het display te zitten. Met een console is dat gemakkelijker, want dan kan je wat verder achteruit gaan zitten met je controller, maar dat is wat lastiger met een muis en toetsenbord.

We hebben het hier dan ook vooral over kleine tv's vergeleken met gaming-monitors, want met een (echt) grote tv verandert waarschijnlijk meteen je hele setup.

Bij gaming-monitoren kom je OLED bijna alleen nog maar tegen op ultrawide-modellen. (Image credit: LG)

Features

Vooral als het gaat om specifieke features kunnen er belangrijke verschillen zitten tussen tv's en gaming-monitors. Zo hebben ze beide vaak net iets andere sterkte- en zwaktepunten, omdat deze displays in principe op verschillende dingen gefocust zijn.

Een gaming-monitor is natuurlijk vooral gefocust op gaming, zoals de naam natuurlijk ook al aangeeft, maar een tv is meestal nog steeds meer gefocust op het bekijken (en tegenwoordig ook specifiek het streamen) van films en series. Toch zijn er inmiddels ook steeds meer tv's die veel handige gaming-features toe hebben gevoegd zoals bijvoorbeeld ondersteuning voor VRR (variabele refresh rate) en hoge verversingssnelheden, en je ziet ook steeds vaker een Game-modus op tv's met allerlei handige instellingen die soms ook automatisch worden aangepast aan het soort content dat je op de tv weergeeft.

Er zijn ook dingen, met betrekking tot gaming, waar tv's juist meer geschikt voor kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een snelle reactietijd, dan is een OLED-scherm je beste optie. Nou verschijnen er wel steeds meer gaming-monitors met een OLED-scherm, maar dat zijn dan weer vaak ultrawide-schermen of schermen zonder 4K-resolutie. Een OLED TV is op dat vlak dus misschien nog steeds de beste keuze, maar voor latency zijn gaming-monitors juist meestal een stuk beter dan tv's (al komen OLED TV's nu ook in de buurt van de beste gaming-monitors als het gaat om latency).

Verder zijn er vaak ook nog redelijk unieke features voor de verschillende soorten schermen. Zo krijg je bij een tv in principe altijd een afstandsbediening, waarmee he gemakkelijker door de instellingen van het display kan navigeren dan met de knoppen onderop een monitor.

Monitors bieden echter meer flexibiliteit qua resolutie en refresh rate. Zo zijn er enorm veel 1440p-monitors (QHD) op de markt, terwijl je bij een tv meestal moet kiezen tussen 1080p (Full HD) en 4K (UHD). 1440p zit daar nu juist heel mooi tussenin. Je krijgt bij de resolutie toch duidelijk een scherper beeld dan bij 1080p, maar het kost vaak minder dan 4K en deze displays hebben ook vaak hogere refresh rates dan 4K-displays (en over het algemeen ook veel hoger dan een 4K-tv). Ook hebben de next-gen consoles inmiddels allebei ondersteuning voor deze resolutie, dus je speelt daarmee niet in 1080p op een 1440p-scherm, want dat zou wel een beetje jammer zijn.

Tv's hebben ook steeds vaker een specifieke Game-modus, naast de andere beeldmodi voor films en dergelijke. (Image credit: Future)

Beeldkwaliteit

Qua beeldkwaliteit zit er vaak ook nog wel een redelijk groot verschil tussen deze twee opties, behalve als je voor de duurste gaming-monitors kiest. Zelfs bij iets budgetvriendelijkere (kleine) tv's krijg je meestal tegenwoordig wel een mooi paneel met een redelijk goede helderheid, paneeltechnologie en uitstekende HDR-prestaties.

Bij gaming-monitoren moet je meestal minstens 1.000 euro betalen voor bijvoorbeeld een 4K mini-LED-paneel of een 1440p OLED-paneel en dan zit je meestal rond de 32-inch qua schermformaat en kan je misschien genieten van een redelijk goede HDR-ervaring. Goedkopere gaming-monitoren gebruiken meestal ook goedkopere paneeltechnologieën en als ze al HDR-ondersteuning hebben, is het in de praktijk meestal allesbehalve indrukwekkend.

Ook beschikken tv's over het algemeen over meer beeldmodi. Daardoor is een tv meer geschikt voor verschillende soorten content, waaronder tegenwoordig vaak ook voor gaming via een specifieke Game-modus. Als je dus ook nog eens een film of serie op het scherm wil bekijken, dan ziet dat er beter uit met een tv.

Door hun kleinere schermgroottes zien gaming-monitoren er over het algemeen wel scherper uit bij dezelfde resoluties. Dat komt doordat de pixeldichtheid hoger is als je een 4K-resolutie toepast op een 32-inch scherm dan wanneer je dat doet op een 42-inch of een nog groter scherm.

Prijs

Als laatste kan de prijs ook nogal verschillen tussen gaming-monitors en kleine tv's. Een goede monitor kan veel goedkoper zijn dan een goede tv, maar een geweldige monitor kan juist weer enorm duur zijn (voor zijn schermgrootte) in vergelijking met een tv (waarbij je veel meer handige features krijgt).

Het probleem is echter dat het aanbod van kleine tv's nog erg beperkt is, zeker als je zoekt naar iets dat ook echt geschikt is voor gaming. Je komt dan al gauw uit op bijvoorbeeld een 42-inch LG C3 OLED (of de LG C2 OLED) en dat is nou ook niet bepaald een goedkope tv.

Qua prijs ben je dus over het algemeen goedkoper uit als je voor een monitor gaat, maar niet per se veel goedkoper als je de beste gaming-features, een goede paneeltechnologie zoals OLED of mini-LED en een redelijk grote schermgrootte wil.

Conclusie

Dus, wat is nou de beste keuze voor jou? Om die vraag te beantwoorden moet je je dus eigenlijk als eerste afvragen wat voor apparaat of apparaten je ermee gaat verbinden en wat je er allemaal mee wil doen, en vervolgens kijken wat er ook echt het beste past in jouw setup.

Is het scherm echt alleen bedoeld om op te gamen? Dan kan je het beste misschien ook maar gewoon voor een gaming-monitor gaan, behalve als je per se een extra groot formaat wil of als je alleen een console (of meerdere consoles) aan gaat sluiten, al werken consoles tegenwoordig ook steeds beter met gaming-monitors.

Is hij vooral bedoeld om op te gamen, maar wil je ook graag af en toe een film of serie streamen (in hoge kwaliteit met HDR), dan is een tv met ingebouwde streaming-apps en fatsoenlijke HDR misschien handiger. Je kan eventueel wel een Chromecast met Google TV of een Apple TV 4K aan je monitor hangen, maar er zitten meestal al niet veel HDMI-poorten op een monitor, dus dat is ook niet echt handig.

Ook als je liever niet al te veel geld wil uitgeven is er meer aanbod bij de monitors, zeker als je ook 1440p-monitors (of zelfs 1080p-monitors) overweegt, maar als geld niet echt een probleem is, dan krijg je bij een tv dus wel meer features.

Het is een lastige keuze, maar er zijn dus wel een aantal factoren die je automatisch al meer in de ene of de andere richting sturen.