Deze vijf features zijn een must voor gaming tv's

Als je op zoek bent naar de beste gaming tv, dan ben je eigenlijk op zoek naar dezelfde features die de beste 4K tv's voor films en voor streaming ook aanbieden. Je zoekt een tv met een helder, levendig display, met daarnaast ook een geweldig contrast en diepe zwartwaardes.

De beste gaming tv's beschikken als het goed is ook over een aantal handige functies, die speciaal op consoles zijn gefocust. Dat maakt deze tv's namelijk ook ideaal voor gebruik met een PS5 of een Xbox Series X. Aangezien gamen met 120fps eindelijk mogelijk is op consoles, hebben gameliefhebbers een HDM1 2.1 tv nodig om het meeste uit deze next-gen consoles te kunnen halen.

Die geavanceerde verbindingsmethode is echter niet het enige dat van belang is voor gamers. Als je echt op zoek bent naar de allerbeste tv om je nieuwe console mee te verbinden, dan is het ook belangrijk dat je een tv kiest met functies zoals VRR en ALLM.

Deze afkortingen zeggen je misschien nog niet heel veel, maar hieronder zullen we ze verder uitleggen, zodat je weet waar je op moet letten bij het kiezen van de beste gaming tv in 2023. We gaan ook dieper in op factoren (zoals de uniformiteit van een scherm) die over het algemeen minder worden besproken, maar die toch een grote invloed kunnen hebben op hoe jij de beste PS5-games en de beste Xbox Series X games ervaart.

(Image credit: Future)

1. HDMI 2.1-poorten

Laten we maar beginnen met de belangrijkste feature die je nodig hebt. Als je echt het beste uit je PS5 of Xbox Series X wil halen, dan heb je een tv nodig die ondersteuning biedt voor een 4K-resolutie met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat je een tv nodig hebt met HDMI 2.1 . Gelukkig is het in 2023 zelfs bij de meeste midrange tv's redelijk gebruikelijk om een (of meer) HDMI 2.1-poort te hebben.

Het zal je misschien verbazen dat sommige games uit deze generatie ondersteuning hebben voor 120Hz, aangezien veel titels op de PS4 en Xbox One al moeite hadden met 60fps bij 1080p. Dit is dus een erg fijne ontwikkeling. Dankzij technieken zoals 'checkerboard rendering' en een dynamische resolutie kunnen grote 'triple-A'-games als Call of Duty: Warzone 2 en God of War: Ragnarök met resoluties rond de 1440p, relatief gemakkelijk tussen de 90fps en 120fps halen.

Gamen in 120Hz voelt echt enorm soepel en het kan ook een groot verschil maken bij bijvoorbeeld de reactietijd van veeleisende platformers zoals Ori and the Will of the Wisps. Om ervoor te zorgen dat je de beste next-gen console-games van 2023 in de hoogste framerates kan spelen, is een tv met HDMI 2.1-poorten dus essentieel.

(Image credit: Future)

2. Lage input lag

De meeste moderne tv's leveren een redelijk lage input lag in 2023, maar het is nog steeds belangrijk om hier goed op te letten tijdens je zoektocht naar de beste gaming tv voor jouw budget. Behalve als je echt een esports-fanaat bent, zal een input lag onder de 17 ms prima zijn voor de meeste gamers. Bij dat soort tijden merk je namelijk geen duidelijke vertraging tussen het indrukken van een knop op je controller en de uitvoering van de bijbehorende actie op het beeldscherm.

De beste OLED tv's hebben van nature al een lage input lag (vanwege de technologie), dus als je de beste zwartwaardes, uitstekend contrast en lage input lag wil, dan is een OLED tv zeker aan te bevelen. Toch hebben de beste Samsung tv's (de QLED- en LED-modellen) in het verleden meestal de laagste input lag aangeboden. Als OLED misschien iets te duur is en je alsnog een lage input lag zoekt, dan is Samsung een van de beste merken die je kan kiezen voor een LED tv.

(Image credit: Future)

3. VRR-ondersteuning

De beste 120Hz 4K tv's bieden vaak wel ondersteuning voor VRR. VRR staat trouwens voor ‘Variable Refresh Rate’. Hoe merk je deze technologie tijdens het gamen? Het simpele antwoord is dat het ervoor zorgt dat je games er soepeler uitzien.

VRR elimineert het stotteren van je display en het afleidende 'screen-tearing'-effect. Dat krijgt deze technologie voor elkaar door de tv de mogelijkheid te geven om zijn verversingssnelheid continu aan te passen aan de framerate van de games die je speelt. De Xbox Series X ondersteunt VRR al sinds zijn lancering, maar inmiddels hebben veel PS5-games ook ondersteuning voor deze techniek dankzij een systeemupdate.

Veel high-end LG tv's hebben al jaren één of meerdere vormen van VRR tot hun beschikking, bijvoorbeeld Nvidia G-Sync of AMD FreeSync. Gelukkig wordt het ook steeds gebruikelijker op andere moderne tv's.

VRR zorgt er dus eigenlijk gewoon voor dat je je geen zorgen hoeft te maken over framerates bij het spelen van je favoriete games. Het spelen van je next-gen games op een tv met ondersteuning voor VRR betekent dat je het waarschijnlijk niet zal merken als je framerate een klein beetje omlaag gaat. Je gameplay voelt door deze technologie dus zo soepel mogelijk.

(Image credit: Future/TechRadar)

4. Een specifieke ‘Game Mode’

De beste gaming tv's beschikken over een ingebouwde game-modus om ervoor te zorgen dat je zo gemakkelijk mogelijk de beste game-ervaring kan creëren met je PS5 of Xbox Series X. LG OLED TV's hebben een game-modus die automatisch wordt geactiveerd zodra de tv een signaal van een console detecteert. Dat is inmiddels al een paar jaar het geval en deze feature maakt gamen op je tv nog gemakkelijker.

Als je bijvoorbeeld gaat gamen op de LG C2 OLED , dan zet de game-modus automatisch VRR en ALLM (Auto Low Latency Mode) aan wanneer je je PS5 of Xbox Series X aanzet. Dat zorgt niet alleen voor soepelere gameplay, maar het zorgt er ook voor dat je niet elke keer zelf de beeldmodus hoeft aan te passen als je wil gamen (en als je gewoon weer films of series wil kijken).

Recente Sony tv's krijgen ook vaak het label ‘Perfect for PS5’. Als je PS5-games speelt op de Sony A95K QD-OLED van vorig jaar, op de aankomende A95L QD-OLED , of op een andere Sony TV met dit label, dan worden automatisch de 'Auto Genre Picture'-modus en de 'Auto HDR Tone Mapping'-functie geactiveerd om ervoor te zorgen dat het beeld wordt geoptimaliseerd voor jouw games.

(Image credit: LG)

5. Goede schermuniformiteit

Dit is een redelijk specifieke feature en misschien merken veel mensen er niet eens iets van, maar goede schermuniformiteit kan ervoor zorgen dat je minder snel wordt afgeleid tijden het spelen van bepaalde games.

In tegenstelling tot veel LED-tv's hebben de beste OLED-tv's standaard al een goede schermuniformiteit. Je kan bijvoorbeeld zonder problemen de camera heen en weer halen langs de blauwe lucht in GTA 5 op de Xbox Series X op een OLED-tv, zonder last te hebben van verticale lijnen of andere schermartefacten op het beeld. Dat is helaas niet het geval met de meeste LED-panelen.

LED/LCD displays hebben vaak last van het ‘dirty screen effect’ (DSE). Bij DSE komt het erop neer dat bepaalde delen van het scherm helderder zijn dan andere delen, waardoor je last kan krijgen van een soort vlekken op het scherm. Die vlekken zijn dan vooral zichtbaar als je heen en weer beweegt over beelden van een uniforme kleur (denk aan een voetbalveld als je naar een wedstrijd kijkt of de blauwe lucht in een PS%- of Xbox Series X-game). Als je het eenmaal gezien hebt, kan je er niet meer omheen en wordt het echt vervelend.

Als je dus veel sportgames of open world-games speelt, waarbij de camera veel heen en weer gaat over de kleurrijke omgeving, dan is een OLED-tv de beste manier om slechte schermuniformiteit te vermijden.

Er is echter wel een tegenargument hiervoor. OLED-tv's hebben namelijk wel een uitstekende uniformiteit voor witte tinten, maar deze tv's hebben het wat moeilijker bij donkere scènes. OLED-panelen hebben soms last van 'vertical banding'. Dat is een effect waarbij je (redelijk onopvallende) verticale lijnen kan zijn tijdens schaduwrijke scènes.