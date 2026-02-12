Premium en PC Xbox Game Pass wordt mogelijk één abonnement en dus duurder

Er circuleert een zorgwekkend gerucht dat Microsoft overweegt om Xbox Game Pass Premium en PC Game Pass samen te voegen. Dit kan er uiteindelijk toe kunnen leiden dat sommige gebruikers maandelijks meer gaan betalen.

Volgens The Verge en Windows Central zou Microsoft de twee abonnementen “mogelijk” kunnen combineren, al is er nog niets officieel bevestigd. Daarnaast zou het bedrijf kijken naar manieren om meer externe diensten in deze abonnementen te bundelen en dat kan voor gebruikers juist voordelig kan zijn.

Het is nog niet zeker dat er prijsverhogingen komen en ook het tijdschema is onduidelijk. Er wordt gezegd dat er in 2026 niets ingrijpends zal gebeuren. Op dit moment biedt PC Game Pass echter meer voordelen voor een lagere prijs in vergelijking met de andere abonnementen.

Een samenvoeging zou Microsoft de kans geven om het aanbod aan Xbox-abonnementen voor consoles, pc en cloud te vereenvoudigen. Tegelijkertijd maken bestaande abonnees zich begrijpelijkerwijs zorgen over wat dit voor hen betekent, zeker na de recente prijsstijgingen.

Nog wel voordelig?

Op dit moment kost PC Game Pass 14,99 euro per maand en krijg je toegang tot de volledige Xbox-pc-bibliotheek, inclusief releases op dag één. De mogelijke fusie zou plaatsvinden met Xbox Game Pass Premium, dat 12,99 euro per maand kost.

Belangrijk is echter dat Premium geen volledige pc-bibliotheek bevat en ook geen toegang biedt tot nieuwe games op de dag van lancering. Dat zou kunnen betekenen dat pc-gamers moeten uitwijken naar Xbox Game Pass Ultimate, dat na een prijsverhoging vorig jaar inmiddels 26,99 euro per maand kost.

Voorlopig blijft dit speculatie. Het is mogelijk dat een samengevoegd abonnement alle pc-voordelen bevat tegen dezelfde prijs. Toch zijn bestaande gebruikers, gezien de algemene trend bij abonnementsdiensten en ook bij Microsoft, niet erg optimistisch over wat de toekomst brengt.

Op Reddit wordt voorspeld dat Microsoft PC Game Pass zal stopzetten en pc-gamers naar Ultimate zal sturen voor toegang op dag één en andere voordelen. In verschillende berichten wordt gesproken over een naderende prijsverhoging, terwijl iemand Microsoft ironisch bedankt voor de “herinnering om mijn abonnement op te zeggen”.