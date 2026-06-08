"De ultieme Series X voor Xbox-fans": Xbox onthult nieuwe limited edition console en controller

Xbox heeft een nieuwe limited edition Xbox Series X-console aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase 2026.

De limited edition console is ontworpen om het 25-jarige jubileum van het merk te vieren. De nieuwe Xbox Series X 25 Limited Edition is gebaseerd op het iconische transparante, groene design van de originele Xbox. Verder licht de Xbox-knop op de console hier ook groen op en dat is dan weer een eerbetoon aan de originele opstartaninmatie van de Xbox. Dit laat de "VP Next Generation", Jason Ronald, weten in een nieuwe Xbox Wire-post.

"Je zal hier en daar ook nog verschillende verborgen verrassingen ontdekken, om de community te bedanken," teasde hij.

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Los van deze console komt er dus ook een speciale, bijpassende versie van de Xbox Wireless Controller aan. Ook deze staat in het teken van het 25-jarige jubileum en is dus transparant groen. Op de controller vind je verder ook allerlei kleine details die hem iets meer moeten laten lijken op de legendarische 'Duke'-controller. Gelukkig houdt hij echter wel de vorm van de moderne Xbox-controllers.

De controller zal inbegrepen zijn bij de limited edition console, maar is straks ook los te kopen voor de mensen die geen fortuin willen uitgeven aan de complete bundel. We gaan er namelijk van uit dat deze limited edition Series X erg prijzig zal zijn. Microsoft heeft helaas zelf nog geen informatie over de prijs gedeeld, maar dat gokken we aan de hand van de huidige prijzen, plus het feit dat dit dus een limited edition is.

"De console en controller zullen samen beschikbaar zijn in bepaalde markten als een limited edition collectie in november," geeft de post verder aan. "We zullen binnenkort meer te delen hebben over prijzen en pre-order beschikbaarheid bij bepaalde retailers."