Microsoft bevestigt Xbox-livestream tijdens Tokyo Game Show

Microsoft bevestigde dat het een livestream houdt tijdens Tokyo Game Show. We verwachten echter geen grote aankondigingen.

Op Xbox Wire vertelt Jeremy Hinton, hoofd van Xbox Asia, dat het bedrijf terugkeert naar TGS. Hij spreekt over een "digitale stream" voor spelers in Japan en Azië. Het evenement vindt plaats op 30 september om 11:00 uur lokale tijd.

Hinton stelt echter dat de stream een community-event betreft en dat het niet om een show vol aankondigingen gaat. Het gaat vooral om regionale updates over games, die voor ons in de Benelux waarschijnlijk niet interessant zijn.

"Verwacht een feest met onze Aziatische gemeenschap en lokaal relevante updates, hoewel er geen nieuwe wereldwijde debuten mogen worden verwacht", schrijft Hinton.

Analyse: we verwachten ook een livestream voor Europa

(Image credit: 343 Industries)

Hoewel de Tokyo Game Show-stream van Xbox waarschijnlijk geen grote updates of aankondigingen zal bevatten, komt dit niet als een grote verrassing. Microsoft keerde vorig jaar weer terug naar Tokyo Game Show en hield een vergelijkbare livestream die focuste op de Xbox-community in Japan. Het bedrijf laat zo zien dat het zijn communities over de hele wereld nog altijd waardeert.

Het is goed om te zien dat Microsoft zich met name op Japan richt, waar Xbox voorheen niet zo succesvol was als in andere regio's. Er was hier namelijk een gebrek aan verkoop en ondersteuning van ontwikkelaars. Het lijkt er echter op dat hier verandering in begint te komen. Hinton vertelde aan IGN Japan dat het bedrijf er het afgelopen jaar een "fenomenale groei heeft gezien".

Hoewel Tokyo Game Show mogelijk geen grote aankondigingen of updates voor aankomende Xbox-titels te zien krijgt, verwachten we dat Microsoft de komende maanden nog een showcase voor de Europese markt zal organiseren, voorafgaand aan de release van Halo Infinite in december.