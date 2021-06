Le sedie da gaming possono fare la differenza, anche se spesso vengono viste più come un accessorio di lusso che come un elemento fondamentale per giocare o lavorare comodamente.

Buona parte del budget di molti giocatori finisce in schede grafiche e processori, mentre il benessere fisico viene troppo spesso messo in secondo piano; tuttavia, i gamer professionisti e molti utenti che lavorano in ambito informatico sanno benissimo che una postazione comoda è fondamentale per dare il meglio.

Fino a pochi anni fa non c'era molta scelta, e si finiva per optare per le classiche sedie da ufficio. Oggi esiste una grande varietà di sedie da gaming che si distinguono dai classici modelli per l'uso di materiali innovativi, come gli strati di schiuma ad alta densità (alcune hanno persino strati in memory foam) che garantiscono un livello di supporto extra per chi passa molto tempo seduto.

Le sedie da gaming di fascia alta hanno una marea di accessori come schienale e base reclinabili e braccioli regolabili "4D", ideali per un utilizzo misto gioco/lavoro. Alcune sedie gaming premium dispongono persino di accessori per il supporto lombare e rivestimenti in vera pelle.

Per aiutarvi a scegliere la sedia da gaming più adatta alle vostre esigenze abbiamo stilato una guida con i migliori modelli disponibili oggi in termini di accessori, prezzo e qualità costruttiva.

Le migliori sedie da gaming del 2021

noblechairs Epic Real Leather SecretLab Omega 2020 Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Corsair T3

Se cercate una sedia da gaming senza compromessi, noblechairs Epic Real Leather è la scelta giusta. (Image credit: noblechairs)

1. noblechairs Epic Real Leather Una sedia premium rivestita in vera pelle Specifiche Dimensioni: 51 x 56 x 140 cm (L x P x A) Altezza del sedile: 46 - 55,5 cm (da minimo a massimo) Massimo peso supportato: 120 kg LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI 359,90 € Vedi Da Amazon 369,90 € Vedi Da Amazon Prime 569,90 € Vedi Da Amazon Pro + Rivestita in vera pelle + Ampia adattabilità + Qualità premium + Facile da configurare Contro - Braccioli in plastica - Risulta troppo grande per stanze molto piccole

noblechairs Epic Real Leather è la nostra scelta per la migliore sedia gaming del 2021. Dai ricami intrecciati al rivestimento in vera pelle, se cercate un prodotto da gioco premium, l’avete trovato. Questa sedia gaming è veloce e facile da configurare, e viene proposta in una variante in pelle sintetica che permette di risparmiare qualche decina di Euro.

Una volta assemblata, Epic Real Leather vi offrirà la migliore esperienza gaming della vostra vita.

SecretLab Omega 2020 va ben oltre il design futuristico (Image credit: SecretLab)

2. SecretLab Omega 2020 Comfort sublime Specifiche Dimensioni: 69 x 70 x 136 cm (L x P x A) Altezza del sedile: 46 - 55,5 cm (da minimo a massimo) Massimo peso supportato: 110 kg LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Visit Site Pro + Cuscini cervicali e lombari estremamente morbidi + Prezzo Contro - I cuscini cervicali e lombari non rimangono in posizione

SecretLab Omega 2020 è una sedia gaming sbalorditiva, soprattutto nelle varianti in pelle PU/Napa di fascia alta. Questo modello non si limita al design,ma è dotato di cuscini per la zona cervicale e lombare (entrambi in memory foam) e offre un supporto superiore a gran parte dei modelli della concorrenza.

A questo si aggiungono dei miglioramenti rispetto al modello 2018, come il supporto in metallo dei braccioli, che rendono SecretLab Omega 2020 molto più robusta e comoda.

SecretLab Omega 2020 è talmente comoda che, dopo un'estenuante sessione di gaming, potreste finire per addormentarvici sopra.

(Image credit: Razer)

3. Razer Iskur Buona la prima Specifiche Dimensioni: 66.55 x 74.55 x 137.11 cm (L × P × A) Altezza del sedile: N/A Massimo peso supportato: LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Prime 399,99 € Vedi Da Amazon Prime 499,99 € Vedi Da Amazon Pro + Qualità costruttiva + Solida e confortevole Contro - Non eccezionale per i giocatori più grandi - È difficile sedersi a gambe incrociate

Razer è un brand molto conosciuto nel settore delle periferiche da gioco, ma questa è la prima volta che propone una sedia da gaming, e il risultato non è affatto male. Razer Iskur è un prodotto di qualità e offre un comfort notevole. Come tutti i prodotti Razer ha un prezzo notevole, ma del resto la qualità si paga.

Corsair T2 Road Warrior è rivestita da cima a fondo in pelle PU traspirante (Image credit: Corsair)

Corsair è nota per la produzione di componenti PC e periferiche di gioco, e di recente ha proposto la sua prima sedia da gioco. Le aspettative erano molto alte e, a conti fatti, Corsair T2 Road Warrior è una delle migliori sedie gaming sul mercato.

La seduta e lo schienale sono rivestiti in pelle PU traspirante e dispongono di cuscini per collo e zona lombare per il massimo del comfort. Inoltre, grazie alle ruote in stile rollerblade, si sposta agilmente su qualsiasi superficie senza graffiare il pavimento.

La sedia da gioco noblechairs Icon è più conveniente della top di gamma Epic Real Leather (Image credit: noblechairs)

noblechairs è nota per la produzione di alcune delle migliori sedie da gioco sul mercato e Icon ne è la dimostrazione. Sebbene sia più conveniente della top di gamma, Epic Real Leather, è comunque molto confortevole.

Il design sobrio di Icon la rende ideale per essere utilizzata anche in ufficio e la differenzia da gran parte delle sedie da gioco.

Corsair T3 Rush è molto confortevole grazie al morbido tessuto traspirante e al supporto lombare in memory foam. (Image credit: Corsair)

A differenza della concorrenza, Corsair T3 Rush manca dell'estetica gaming; sembra quasi una classica sedia da ufficio, un modello premium per la precisione. Il design non è dunque il suo punto forte, ma offre un comfort eccezionale grazie al morbido tessuto traspirante, al supporto lombare in memory foam e allo schienale reclinabile.