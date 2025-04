Ora puoi dire “Hey Siri, pulisci la cucina”: Apple Home supporta i robot aspirapolvere

Se hai sempre desiderato dire “Hey Siri, fai pulire il salotto e la cucina”, Apple ha finalmente esaudito il tuo desiderio – a patto, naturalmente, che tu possieda un robot aspirapolvere compatibile.

Con l’aggiornamento a iOS 18.4, attualmente in fase di distribuzione insieme a iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4 e al nuovo software per HomePod, l’app Apple Home introduce ufficialmente il supporto ai robot aspirapolvere Matter-compatible. I primi modelli a beneficiarne sono quelli di Roborock, iRobot e Ecovacs.

Ma cosa significa, in pratica? Se possiedi un modello supportato, potrai finalmente aggiungere il tuo robot aspirapolvere all’app Casa di Apple, controllarlo direttamente da lì e integrarlo nelle tue automazioni. Ad esempio, potresti impostare una routine che avvia la pulizia ogni mercoledì quando esci di casa, in modo da trovare i pavimenti splendenti al tuo ritorno.

Sarà inoltre possibile chiedere a Siri, da qualsiasi dispositivo Apple, di avviare la pulizia in una stanza specifica o di conoscere lo stato del robot. Un controllo semplice, veloce e integrato nel tuo ecosistema Apple.

Attenzione però: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware del robot. Roborock ha già annunciato che diversi suoi modelli riceveranno un aggiornamento a partire da inizio aprile 2025, rendendoli compatibili con Apple Home. Tra questi: Roborock S8 MaxV Ultra, Saros Z70, Saros 10, Saros 10R, Qrevo Curv, Qrevo Edge e Qrevo Master. Anche per i modelli Ecovacs e iRobot sono attesi aggiornamenti software, ma non sono ancora state comunicate le date precise.

Nonostante il ritardo rispetto alla tabella di marcia originale – il supporto era previsto entro la fine del 2024 – Apple ha finalmente mantenuto la promessa, rafforzando la sua offerta per la smart home.

Nel frattempo, l’attenzione resta puntata sul futuro aggiornamento di Siri con funzioni di intelligenza artificiale, parte del progetto Apple Intelligence, atteso nel corso del prossimo anno. Ed è proprio questa IA evoluta che potrebbe fare da preludio al tanto vociferato HomePod con schermo, che per ora resta solo un sogno per gli appassionati dell’ecosistema Apple.

