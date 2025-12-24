Un utente ha mandato la RAM in riparazione, ma non è tornata

Un utente di Reddit avrebbe acquistato un kit di RAM DDR5 da 96 GB prodotto da Corsair.

Poiché uno dei banchi era difettoso, il kit è stato restituito per la sostituzione.

Al posto del kit originale, l'acquirente ha ricevuto moduli di illuminazione RGB fittizi del valore di 35 dollari. Corsair sta ora indagando su quanto accaduto.

Recentemente abbiamo assistito a una serie di acquisti di RAM costosi finiti male, e questo è un altro racconto di sventure legate alle memorie.

Mentre in precedenza abbiamo riferito di truffe sulle RAM avvenute tramite rivenditori, come riporta VideoCardz, in questo caso l'acquirente aveva a che fare direttamente con il produttore, o almeno così ci dice il post su Reddit.

L'utente di Reddit afferma di aver acquistato un kit RAM da 96 GB da Corsair – non conosciamo il modello esatto, ma questi prodotti DDR5 partono attualmente da 999 dollari negli Stati Uniti, dopo la ridicola inflazione dei prezzi delle memorie degli ultimi mesi – e di aver dovuto restituirlo poiché un banco di RAM non funzionava.1

Il kit è stato rispedito a Corsair per una sostituzione, ma quando è arrivata la nuova RAM DDR5, non si trattava affatto di RAM DDR5. Infatti, come sottolineato da altri su Reddit, ciò che l'autore del thread ha ricevuto è stato un kit di potenziamento dell'illuminazione Corsair. Se si hanno slot RAM vuoti, questi moduli fittizi sono progettati per essere inseriti al loro interno, semplicemente per offrire l'illusione di banchi pieni di memoria premium (e potenziare gli effetti di illuminazione RGB all'interno del PC).

Naturalmente, da soli, questi moduli RGB non servono a nulla, poiché sono vuoti e non contengono effettivamente alcun chip di memoria.2

Sono anche un bel po' più economici, costando 35 dollari rispetto ai mille sborsati dall'utente per il suo kit di memoria da 96 GB.

Analisi: prestate la massima attenzione.

Mentre le truffe relative a RAM e altri hardware (spesso GPU) non sono esattamente rare su piattaforme come Amazon, è decisamente insolito che ciò accada quando si acquista direttamente dal produttore. In effetti, non ci si aspetterebbe affatto una cosa simile.

È ovviamente possibile che si sia verificato un errore nel sistema interno di Corsair e uno scambio nella spedizione. Oppure che, sulla falsariga di molte (presunte) truffe su Amazon, un malintenzionato possa aver acquistato sia la RAM DDR5 che i moduli di illuminazione vuoti, per poi avviare un reso per la memoria inviando invece questi ultimi al suo posto — e che Corsair non si sia accorta della frode. Tutto questo, naturalmente, rimane solo un'ipotesi.

In ogni caso, la buona notizia è che un rappresentante di Corsair si è messo in contatto su Reddit e ha ottenuto il numero della pratica dall'acquirente, avviando un'indagine sull'accaduto con il team di supporto dell'azienda; l'utente dovrebbe essere contattato a breve. Si spera, dunque, che una soluzione sia vicina.

Il rappresentante Corsair ha appena risposto anche a un altro thread su Reddit relativo a un'ulteriore truffa segnalata su Amazon, in cui qualcuno aveva ordinato RAM Corsair DDR5 ricevendo invece vecchia memoria DDR4. In questo caso, si trattava di banchi funzionanti, e un acquirente meno esperto di tecnologia avrebbe potuto non notare alcuna differenza.

Possiamo aspettarci che questo tipo di raggiri si verifichi più spesso in futuro, specialmente se la RAM diventerà ancora più costosa (il che, che ci crediate o no, è una possibilità nel breve termine).