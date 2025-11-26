L'inferno del rincaro delle RAM mi fa pensare all'impensabile: la PS5 potrebbe essere un acquisto migliore di una Steam Machine?

I rincari dei prezzi della RAM presso i rivenditori sono ora preoccupantemente consistenti.

presso i rivenditori sono ora preoccupantemente consistenti. Alcuni kit di RAM costano il doppio o quasi il triplo rispetto a pochi mesi fa.

Questo potrebbe avere un effetto a catena negativo sulla Steam Machine, ma si dice che Sony abbia giocato d'astuzia accumulando scorte di RAM per la sua console.

C'è un nuovo "barometro" per il prezzo della memoria, ed è un indicatore inquietante: confrontare il costo di un kit di RAM DDR5 per PC con il prezzo di una PS5 per dimostrare quanto la memoria di sistema sia diventata ridicolmente costosa.

Tom's Hardware ha notato che presso un noto e-commerce europeo, un kit di RAM G.Skill Trident Z5 Neo da 64 GB (una coppia di moduli da 32 GB) è attualmente in vendita a circa 215 € (come prezzo di vendita più basso per un kit 6000MHz, anche se i prezzi possono variare enormemente a seconda del modello specifico e del rivenditore).

Questo costo è quasi paragonabile a quello della PS5 Pro con il suo miglior sconto al momento della stesura: la console è prezzata intorno ai 699 € in promozione (il prezzo di listino è 799 €).

Riflettiamo un attimo: un kit di RAM da 64 GB costa solo una frazione in meno rispetto a una fiammante PS5 Pro (che, certo, ha 18 GB di RAM, in gran parte memoria video, ma la memoria totale è lì, insieme ai 2 TB di storage, per quanto riguarda tutta la memoria interna del dispositivo Sony).

Certo, è possibile trovare RAM DDR5 più economiche del kit G.Skill evidenziato, ma non di molto. L'offerta più economica che si può trovare (al momento della pubblicazione) per un kit Crucial da 64 GB è di circa 165 €. Se vogliamo confrontarla con la PS5 base, che è attualmente in vendita a circa 345 €, la RAM di sistema è del 28% più cara – quasi un terzo in più.

Com'è potuto succedere questo nel mondo delle RAM? Sono, ovviamente, quei rincari dei prezzi della memoria di cui sentiamo parlare da tempo, e ora stiamo assistendo alla piena forza di quei problemi di approvvigionamento.

Come sottolinea Tom's, basandosi sui dati di tracciamento dei prezzi, quel kit di RAM G.Skill Trident Z5 da 64 GB, che ora ha un prezzo di listino di 215 €, poteva essere acquistato per circa 135 € (a volte) nei pochi mesi precedenti l'ottobre 2025, prima che questa nuova impennata dei prezzi della memoria entrasse in vigore. Era a 140 € fino a fine settembre, e ora il prezzo si è quasi triplicato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Se esaminiamo il kit Crucial Pro DDR5 da 64 GB (2 moduli da 32 GB), è attualmente a circa 165 € su un marketplace europeo, mentre se guardiamo indietro alla cronologia dei prezzi di sei mesi, era a 90 € a luglio e agosto 2025 – ed è rimasto intorno a 100-110 € da giugno fino a gran parte di settembre.

(Image credit: CamelCamelCamel)

Considerando un kit leggermente più modesto da 32 GB – che è ormai il livello base di memoria per un nuovo PC da gaming in ottica future-proofing – il quadro rimane desolante. Un kit Crucial Pro DDR5 da 32 GB (2 moduli da 16 GB) è ora disponibile in Europa a circa 100 €, circa tre quarti del prezzo richiesto per la PS5 base. Tornando indietro al 21 ottobre, lo stesso kit costava circa 60 €, un aumento di prezzo del 70% nello spazio di poco più di un mese.

Il quadro è altrettanto spaventoso altrove, ad esempio nel Regno Unito, dove un kit Crucial Pro DDR5 da 64 GB (2 x 32 GB) che è costato 170 £ negli ultimi sei mesi è schizzato a 299 £ dopo la prima settimana di novembre. Non è un rincaro drammatico come negli Stati Uniti, ma è comunque un aumento piuttosto sbalorditivo.

Analisi: Il sogno Steam Machine si sta sfaldando?

(Image credit: Valve)

Questo rincaro dei prezzi delle RAM è, dunque, una pessima notizia ed è anche molto preoccupante per il nuovo box da gaming per il salotto recentemente svelato da Valve. Perché? Perché la carenza di memoria farà salire il prezzo della RAM di sistema e dello storage per la Steam Machine, interferendo potenzialmente con il piano di Valve di mantenere il mini PC relativamente accessibile.

Ma è quando si vede quanto è peggiorata questa crisi delle RAM che ci si rende conto che sta cominciando ad assomigliare, beh, proprio a questo – una crisi – e che potrebbe avere un impatto sgradevole sul prezzo della Steam Machine. Sì, ok, stiamo correndo troppo e stiamo entrando nel regno della speculazione, ma credo sia una preoccupazione genuina.

C'è un ulteriore dettaglio qui. Ricorda che ho già detto che anche il mercato più ampio dei PC e delle console sarà sballottato da questi forti venti contrari della memoria e che, in teoria, la Steam Machine dovrebbe rimanere a un livello relativamente accessibile rispetto ad altro hardware.

Tuttavia, ciò di cui non mi ero reso conto è che, secondo nuove voci – da prendere con cautela – Sony è stata astuta e ha fatto scorta di moduli RAM per la PS5. Ci viene detto che, nel breve e medio termine, Sony è ben fornita di RAM e che di conseguenza le sue console non saranno influenzate dalle difficoltà di prezzo legate alla memoria, ma l'Xbox potrebbe esserlo. E, naturalmente, anche la Steam Machine di Valve sarà molto probabilmente colpita.

Il risultato è che, non importa se confrontiamo i banchi di RAM per PC con il prezzo della PS5, quando arriveremo a fare un confronto tra la PS5 base e la Steam Machine finalizzata l'anno prossimo – con i rincari dei prezzi di memoria e storage che colpiscono quest'ultima, ma non la prima – Sony potrebbe spazzare via Valve sul piano della convenienza.

È vero, Valve sta cercando di portare qualcosa di diverso nella proposta di valore della Steam Machine, come ha sottolineato un ingegnere parlando di come l'azienda non sovvenzionerà il mini PC (come avviene per le console). E capisco la logica, capisco l'approccio interessante di Valve ad alcuni aspetti del gaming da salotto, ma non potrà resistere a un potenziale divario di prezzo tra questi dispositivi rivali.