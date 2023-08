Recensione Razer Blade 14 (2023)

Razer Blade 14 (2023) è il portatile perfetto per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e portabilità. Nonostante il formato sottile e leggero, questo Razer Blade garantisce prestazioni da laptop di fascia alta che si prestano alla perfezione per applicazioni grafiche, foto editing, gaming e per i carichi di lavoro più intensi.

Razer Blade 14 (2023): Recensione veloce

Il Razer Blade 14 di quest'anno è stato dotato di componenti di ultima generazione, tra cui spiccano la CPU AMD Ryzen 9 7940HS e la scheda video Nvidia GeForce RTX 4070. Nonostante contenga componenti di fascia alta che garantiscono prestazioni eccellenti, conserva a pieno le sue doti di compattezza e leggerezza, in contrasto con i classici portatili gaming e le workstation che spesso hanno pesi e dimensioni molto più elevati. Non solo le specifiche sono impressionanti, ma lo sono anche le prestazioni nel mondo reale. Purtroppo tanta potenza in un corpo cosi piccolo richiede dei compromessi e spesso il portatile tende a surriscaldarsi durante le sessioni di gioco più intense. Del resto, durante la nostra prova, non ha mai dato segni di cedimento o rallentamento anche quando le temperature sono salite al di sopra della media.



Lo chassis riprende a pieno lo stile Razer ed è di colore nero con il logo verde in bella vista. Esiste anche una versione bianca chiamata Mercury, ma purtroppo non c'è la colorazione Quartz del modello 2022. Il peso di poco superiore ai quattro chili con uno spessore inferiore a 3cm, unito al display da 14 pollici, lo rende facile da trasportare nella maggior parte delle borse di medie dimensioni.



Il display è splendido, con una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento incredibilmente elevata di 240 Hz, un tempo di risposta impressionante inferiore a 3 ms e una gamma di colore DCI-P3 al 100%. Sia la tastiera che il touchpad sono molto reattivi e hanno uno feedback soddisfacente. La tastiera ha anche un'illuminazione RGB personalizzabile. Inoltre, dispone di una solida selezione di porte, tra cui due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, una porta HDMI, una porta di alimentazione, un lucchetto Kensington e un jack audio, anche se purtroppo non è presente uno slot per schede SD o una porta Ethernet. Abbiamo apprezzato la presenza di un otturatore fisico per la privacy della webcam che si aziona tramite un interruttore meccanico, una caratteristica incredibilmente rara e più che gradita.



Tra tutti i portatili Razer di questa generazione, il Blade 14 è quello che ci ha impressionato di più. Riuscire a produrre un portatile ad alte prestazioni senza compromettere la qualità costruttiva e la portabilità non è cosa da poco. L'unica specifica un po' deludente è la durata della batteria. Razer ha dichiarato che la batteria può durare fino a 10-12 ore. Se si svolgono lavori produttivi poco impegnativi per il sistema l'autonomia si aggira sulle 8 ore. Tuttavia, giocando o guardando contenuti in streaming la durata della batteria si riduce a sole 4 ore. Per fortuna la batteria si ricarica velocemente.



I risultati ottenuti nei benchmark sono eccellenti, paragonabili a quelli di molti altri portatili con specifiche simili presenti sul mercato, come il Lenovo Legion 7i Pro o l'Asus ROG Zephyrus M16. Blade 14 è persino in grado di tenere il passo con portatili più potenti nei test di benchmark. Per quanto riguarda le prestazioni generali, il framerate tiene il passo o supera altri portatili con specifiche migliori. Anche la ventilazione non è male e garantisce prestazioni ottimali anche quando la temperatura sale parecchio.



Anche per quanto riguarda altri parametri prestazionali, come il framerate, offre ottimi risultati. Ad esempio, giocando a Cyberpunk 2077 con le impostazioni massime si sfiorano i 60 fps; abbiamo ottenuto risultati simili con Dirt 5. Total War: Warhammer III. Anche titoli come Marvel's Spider-Man Remastered e Final Fantasy VII Remake si sono comportati bene, mantenendo una media di 70 fps o più con impostazioni Ultra, ray-tracing e DLSS 3 abilitati.

Razer Blade 14 (2023): Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

A partire da 2.399$

Disponibile sullo store Razer

Come forse saprete, per acquistare i portatili di casa Razer bisogna effettuare l'ordine dal sito americano o da quello inglese, quindi i prezzi di riferimento sono in dollari/sterline.

I portatili Razer tendono a essere piuttosto costosi e il Razer Blade 14 (2023) non fa eccezione. Nonostante si tratti di un portatile da 14 pollici, ha un prezzo di partenza di 2.399 dollari (2.177€) che sale se si scelgono componenti più potenti, come la GPU RTX 4070 che fa salire il prezzo di 300$. Con tutte le specifiche al massimo, compresa una GPU RTX 4070, 32 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione e la colorazione Mercury, che costa 400 dollari in più e prevede di default 32 GB di RAM e RTX 4070, il prezzo sale a 2.799 dollari, ovvero 2.539,62€.

Purtroppo considerando le spese di importazione il prezzo sale facilmente al di sopra dei 2700€ rendendolo decisamente troppo caro anche a fronte dei componenti di fascia alta di cui dispone.

Prezzo: 3 / 5

Razer Blade 14 (2023): Specifiche

(Image credit: Future)

Il Razer Blade 14 (2023) è disponibile in due configurazioni: la versione base equipaggia una GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM ed è disponibile in nero. La seconda versione ha una GPU RTX 4070, 32 GB di RAM ed è disponibile nel colore Mercury.

Swipe to scroll horizontally Ecco le specifiche del Razer Blade 14 (2023) Componenti Modello base Top di gamma Prezzo 2.399$ 2.799$ CPU AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS GPU Nvidia GeForce RTX 4060 Nvidia GeForce RTX 4070 RAM 16GB DDR5 32GB DDR5 Archiviazione 1TB SSD 1TB SSD Porte 2x USB Type-C, 2x USB Type-A, Kensington, HDMI, audio jack 2x USB Type-C, 2x USB Type-A, Kensington, HDMI, audio jack Display 14 pollici QHD+ (2560x1600), 240Hz, 3ms, gamma di colore 100% DCI-P3 14 pollici QHD+ (2560x1600), 240Hz, 3ms, gamma di colore 100% DCI-P3 Connettività Qualcomm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Qualcomm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Webcam 1080p IR FHD webcam 1080p IR FHD webcam Peso 1.84kg 1.84kg Dimensioni 310.7 x 228 x 17.99mm 310.7 x 228 x 17.99mm

In fase di acquisto potete scegliere il colore, la RAM e la GPU. La colorazione Mercury è accessibile esclusivamente scegliendo le specifiche più elevate.

Specifiche: 4.5 / 5

(Image credit: Future)

Razer Blade 14 (2023): Design

Sottile e leggero

Ottimo sistema audio

Due colorazioni

Razer è nota per produrre alcuni dei migliori portatili sottili e leggeri sul mercato. Il Razer Blade 14 (2023) ne è l'esempio perfetto. Nonostante sia dotato di una GPU RTX 4070, pesa appena quattro chili ed è spesso meno di 3cm. Inoltre, grazie al display da 14 pollici, entra facilmente in uno zaino e risulta facile e leggero da trasportare.

È disponibile in due colori, nero e Mercury, mentre il colore Quartz della versione 2022 non è più disponibile.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Il display con risoluzione QHD+ è bellissimo e offre prestazioni eccellenti: ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta inferiore a 3 ms. Come se non bastasse dispone della gamma di colore DCI-P3 al 100%. Pur essendo piccolo dispone di una buona selezione di porte di cui: due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, una porta HDMI, una porta di alimentazione, un lucchetto Kensington e un jack audio. In compenso, non c'è uno slot per schede SD o una porta Ethernet, il che limita le possibilità di collegare il portatile a un altro schermo o a una connessione Internet via cavo. Tuttavia, è dotato di una caratteristica che manca a molti computer portatili: l'otturatore fisico per la webcam con un interruttore meccanico.

Sia la tastiera che il touchpad hanno uno feedbback soddisfacente e sono molto reattivi. I tasti sono sufficientemente grandi da soddisfare anche gli utenti con mani molto grandi, mentre il touch è reattivo, preciso e offre un feedback molto piacevole.

La scelta di Razer di avere due altoparlanti su entrambi i lati della tastiera risulta vincente, in quanto la qualità del suono è nettamente sopra la media per un portatile. Anche se volume non è altissimo, la chiarezza e la definizione del suono sono sorprendenti sia quando si guardano film e serie TV sia quando si gioca. Al contrario la webcam ha una qualità video mediocre e non è adatta per lo streaming.

Design: 4.5 / 5

(Image credit: Future)

Razer Blade 14 (2023): Prestazioni

Eccellenti prestazioni di gioco

Si comporta bene nei progetti creativi e di editing

A volte può scaldarsi

Razer Blade 14 (2023): Punteggi Benchmark Ecco come si è comportato il Razer Blade 14 (2023) nella nostra suite di test di benchmark: 3DMark: Night Raid: 51,538; Fire Strike: 26,443; Time Spy: 11,021; Port Royal: 7,001

GeekBench 5: 2,006 (single-core); 11,121 (multi-core)

Cinebench: 15,058 (multi-core)

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 101 fps; (1080p, Low): 239 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 59 fps; (1080p, Low): 122 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 77 fps; (1080p, Low): 101 fps

25GB File Copy: 21.8

Handbrake 1.6: 4:45

CrossMark: Overall: 1,812 Productivity: 1,774 Creativity: 1,923 Responsiveness: 1,610

Web Surfing (Battery Informant): 8:34:52

PCMark 10 Battery Life: 3 ore e 54 minuti

Nonostante il consueto telaio sottile e leggero distintivo dei portatili Razer, il Blade 14 (2023) vanta eccellenti prestazioni di gioco, tanto buone da eguagliare quelle di portatili ben più grandi. I risultati dei benchmark sono eccellenti, paragonabili quelli di alcuni tra i migliori portatili gaming come Legion 7i Pro o il ROG Zephyrus M16. Questo dato è particolarmente rilevante se si considera che questi due portatili sono più potenti del Razer Blade 14 (sulla carta), eppure quest'ultimo riesce quasi ad eguagliarne i punteggi.



In termini di prestazioni di gioco, nonostante la differenza di specifiche, sembra che la CPU e la GPU del Blade 14 lavorino perfettamente in tandem, dato che le frequenze dei fotogrammi di solito corrispondono e, nel caso di Cyberpunk 2077, superano, gli altri portatili con impostazioni elevate. Su Marvel's Spider-Man il framerate non scende mai sotto i 75 fps, nemmeno con le impostazioni più alte. Inoltre, grazie all'elevata frequenza di aggiornamento del display del Blade 14, il gameplay risulta smpre super fluido, senza incertezze.



La ventilazione è piuttosto buona per un portatile così sottile; anche se tende a scaldare dopo qualche ora di gioco, non abbiamo mai riscontrato stuttering, blocchi o rallentamenti.

Nei nostri testi si è comportato bene anche in campi come il foto e il video editing, ottenendo punteggi piuttosto su Handbrake e CrossMark, per non parlare della gamma di colori DCI-P3 al 100% che si rivela ottima per il color grading. Si tratta di un portatile ben bilanciato che, pur essendo orientato al gaming, può prestarsi agevolmente a molte altre attività, lavoro compreso.

Prestazioni: 5 / 5

Razer Blade 14 (2023): Batteria

(Image credit: Future)

La batteria dura poco

Si ricarica rapidamente

Secondo Razer, il Razer Blade 14 (2023) dovrebbe avere un'autonomia "fino a 10 ore". In effetti ci si avvicina, otto ore circa, ma solo quando viene utilizzato per lavori di produttività (scrittura di testi, compilazione fogli excel e via dicendo). Quando viene utilizzato per lo streaming o per i giochi, la durata della batteria si dimezza e arriva al massimo a quattro ore, il che significa che dovrete tenerlo collegato alla presa di corrente per qualsiasi utilizzo intensivo.

Il vantaggio è che si ricarica rapidamente: basta un'ora per caricare completamente la batteria. Quindi, se avete bisogno di un computer portatile per la produttività in grado di durare per un'intera giornata di lavoro, questo non è il modello adatto per voi.

Batteria: 3.5 / 5

Conviene acquistare il Razer Blade 14 (2023)?

Swipe to scroll horizontally Razer Blade 14 (2023) Attributi Note Valutazione Prezzo Sebbene il design e le prestazioni siano di qualità, il prezzo è comunque molto elevato per chi acquista dall'Italia.. 3 / 5 Design Leggero e sottile nonostante i componenti di fascia alta 4.5 / 5 Prestazioni Prestazioni eccellenti, in grado di gestire con facilità qualsiasi gioco per PC a impostazioni massime. 5 / 5 Batteria A meno che non lo si utilizzi per il lavoro d'ufficio, la durata della batteria è piuttosto scarsa. 3.5 / 5 Valutazione complessiva Il Razer Blade 14 (2023) è un portatile ben bilanciato, con pochissimi svantaggi e molti vantaggi. 4 / 5

Compratelo se...

Volete un portatile da gioco sottile e leggero Questo portatile pesa sorprendentemente poco per le sue specifiche ed è comodo da portare in giro e utilizzare durante gli spostamenti.

Volete il massimo delle prestazioni Le prestazioni sono ottime, con punteggi elevati in tutti i benchmark e un frame rate elevato anche con le impostazioni più alte.

Desiderate una qualità audio eccellente La configurazione a doppio altoparlante su entrambi i lati della tastiera garantisce una chiarezza e una profondità del suono di altissimo livello.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato I portatili Razer non sono destinati a chi non ha liquidità in eccesso e questo modello non fa eccezione.

Volete un'ottima autonomia Se cercate un portatile che vi accompagni durante un'intera giornata di lavoro, guardate altrove.

