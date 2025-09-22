Le maniglie a scomparsa potrebbero finalmente sparire per sempre dalle auto

• La NHTSA apre un'indagine sulle maniglie elettroniche delle portiere di Tesla • Le autorità cinesi potrebbero vietarle completamente • Il capo di VW dice che le maniglie a filo sono "terribili da utilizzare"

Tesla è stata probabilmente il primo grande marchio automobilistico a introdurre maniglie elettroniche delle portiere nel 2012, quando il meccanismo all'avanguardia stilistica della Model S rimaneva a filo con la carrozzeria e poi spuntava magicamente ogni volta che il veicolo veniva sbloccato.

L'azienda ha anche una pagina sul suo sito web dedicata a come conviverci.

﻿Car News China ha riferito che i regolatori del paese hanno avviato il processo di indagine sulle maniglie completamente retrattili per motivi di sicurezza, suggerendo che potrebbe esserci un divieto totale sui nuovi veicoli che le offrono.

Negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto un'indagine su circa 174.000 auto Tesla Model Y dell'anno modello 2021 a seguito di diverse lamentele da parte dei proprietari che non riuscivano a sbloccare le portiere dopo essersi fermati, secondo il Financial Times.

Tesla ha ora risposto, dicendo a Bloomberg che sta ridisegnando le sue maniglie per renderle più intuitive per le persone in "situazioni di panico".

Il capo di VW dice no alle maniglie a filo

(Image credit: Xpeng)

Thomas Schäfer, il CEO di Volkswagen per le auto passeggeri, ha dichiarato pubblicamente che le maniglie a filo sembrano carine ma sono "terribili da utilizzare".

Parlando all'IAA Mobility show, Schäfer stava sottolineando l'importanza che le funzioni siano facili da usare per i clienti. "Abbiamo sicuramente maniglie delle portiere adeguate sulle auto e i clienti lo apprezzano", ha aggiunto.