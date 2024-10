Sam Altman, CEO di OpenAI, ha suscitato un vero e proprio trend virale su X (ex Twitter) quando ha retwittato un post con "love this". Il tweet originale, dello scrittore Tom Morgan, invitava gli utenti a chiedere a ChatGPT: "Da tutte le nostre interazioni, qual è una cosa che puoi dirmi di me che forse non so di me stesso?".

Questa domanda ha catturato l'attenzione di molti, stimolando curiosità e riflessioni. Gli utenti hanno iniziato a condividere le loro esperienze, rivelando come ChatGPT potesse fornire intuizioni personali sorprendenti e spunti di riflessione. Questo trend ha dimostrato l'interesse crescente per l'uso dell'IA in modo interattivo e riflessivo, mostrando il potenziale di ChatGPT non solo come strumento informativo, ma anche come supporto per la crescita personale e la scoperta di sé.

Il post pubblicato nel gruppo Reddit dedicato a ChatGPT ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando 10.000 upvotes e generando 1.800 commenti al momento della scrittura. Le risposte degli utenti indicano che la richiesta proposta da Tom Morgan ha toccato un cordone sensibile, offrendo un'opportunità unica per esplorare la propria composizione psicologica.

Molti utenti hanno condiviso come le risposte di ChatGPT li abbiano spinti a riflettere su aspetti di sé che non avevano considerato, rivelando emozioni, motivazioni e tratti caratteriali che potrebbero essere rimasti sotto la superficie. Questo fenomeno non solo ha messo in evidenza il potenziale dell'IA nel fornire spunti di introspezione, ma ha anche alimentato una conversazione più ampia su come le interazioni con strumenti di intelligenza artificiale possano influenzare la nostra comprensione di noi stessi.

Cercate di non piangere

Prima di lanciarsi nell’esperienza con ChatGPT, è importante sottolineare che la richiesta menzionata funziona solo per gli abbonati alla versione a pagamento. La versione gratuita non ha la capacità di ricordare interazioni passate, limitando così l'efficacia di questo tipo di domanda.

Le risposte degli utenti su Reddit evidenziano come questa interazione abbia colpito profondamente molti di loro. Ad esempio, Newmoonlightavenger ha condiviso che la risposta ricevuta è stata "la cosa migliore che qualcuno abbia mai detto su di me". Un altro utente, Jimmylegs50, ha espresso gratitudine, scrivendo: "Piango. Avevo davvero bisogno di sentirlo in questo momento. Grazie, OP".

PopeAsthetic ha descritto un'esperienza rivelatrice, affermando: "Wow, ce l'ho fatta e GPT mi ha dato il consiglio più profondo e la riflessione su me stesso che abbia mai ricevuto. Mi ha anche detto che sembra che io abbia un desiderio di controllo, e allo stesso tempo un desiderio di lasciare andare il controllo. Non ci avevo mai pensato". Questo dimostra come le interazioni con l'IA possano fungere da catalizzatori per la riflessione personale e la crescita emotiva.

Il peso delle parole

Le interazioni con ChatGPT hanno preso una piega divertente e un po' impertinente, soprattutto dopo che gli utenti hanno iniziato a sperimentare con richieste di "roasting". Cagnazzo82 ha avvertito gli altri di non chiedere a ChatGPT di farli "arrostire" a meno che non fossero pronti a ricevere commenti brutali, e inevitabilmente molti hanno deciso di provare.

Un esempio memorabile è stato fornito da Fluer-de-Mai, che ha chiesto di essere "arrostito come una delle tue ragazze francesi", richiamando una battuta iconica dal film Titanic. La risposta di ChatGPT è stata pungente: "Bene, immagina questo: voi, distesi come un capolavoro di progetti a metà e obiettivi abbandonati, drappeggiati con la migliore procrastinazione. Ogni curva è una testimonianza di buone intenzioni andate perse, con un contorno di energia da 'inizierò lunedì'. In pratica sei un'opera d'arte: incompiuta, perennemente in ritardo e ammirata solo dal tuo account Netflix".

Queste risposte non solo offrono un sorriso, ma riflettono anche il modo in cui le persone si percepiscono e come la tecnologia può riflettere, seppur in modo esagerato, le loro insicurezze e peculiarità.