Nvidia RTX 5090: le voci su un aumento di prezzo potrebbero essere esagerate

Secondo l'ultimo aggiornamento, la RTX 5090 di Nvidia potrebbe non avere il prezzo esorbitante di 2.000-2.500 dollari, come suggerito da Moore's Law is Dead. Il leaker Kopite7kimi ha definito questa informazione "totalmente falsa", alimentando le speranze che il prezzo finale possa essere più accessibile. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione e quali informazioni ufficiali arriveranno in futuro.

Kopite7kimi ha chiarito che non prevede un aumento significativo di prezzo per la RTX 5090, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Le reazioni su X si stanno riempiendo di speculazioni su quale potrebbe essere il prezzo finale. Gli utenti stanno cercando di convincere il leaker a rivelare ulteriori informazioni, ma per ora sembra che dovremo attendere altre indiscrezioni o informazioni ufficiali per avere un quadro più chiaro.

(Image credit: Nvidia / Future)

Molto rumore per nulla

Kopite7kimi ha espresso forte scetticismo riguardo alle previsioni di Moore's Law is Dead, definendo le sue affermazioni "totalmente false". Sebbene preveda un aumento di prezzo per la RTX 5090, lo considera non significativo, suggerendo che l'aumento potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 300 dollari. Questo lascia molti consumatori preoccupati, soprattutto per il prezzo delle schede più economiche come la RTX 5080 e 5070.

Nonostante il mercato delle GPU di fascia alta possa sembrare solido, il crescente interesse di Nvidia per l'intelligenza artificiale potrebbe influenzare negativamente i prezzi delle schede GeForce, già saliti con l'RTX 4090. La situazione è quindi incerta e gli analisti ricordano che Nvidia non ha ancora preso decisioni definitive sui prezzi delle sue nuove GPU.

Questa volatilità nel mondo delle indiscrezioni è un promemoria che le aspettative potrebbero cambiare rapidamente. L’idea che Nvidia possa monitorare le reazioni dei consumatori è interessante; pertanto, un certo rumore da parte degli utenti potrebbe spingere l'azienda a considerare più attentamente i propri posizionamenti di prezzo prima di eventuali lanci, previsti per il CES 2025.