House of Marley, altoparlanti Bluetooth in forte sconto su Amazon

In attesa di Amazon Prime Day 2019, noi di TechRadar continuiamo a tenere traccia delle migliori offerte del giorno proposte dal colosso dell'e-commerce. Oggi ci occupiamo dell'offerta che riguarda diversi speaker bluetooth House of Marley.

House of Marley è un'azienda inglese che produce altoparlanti, cuffie, auricolari e giradischi e si caratterizza per una grande attenzione alle tematiche ambientali e sociali.

Per esempio utilizza materiali come l'alluminio riciclato o il sughero biologico e destina una parte dei ricavi a progetti di rimboschimento e di beneficenza.

Come intuibile dal nome, l'azienda si ispira fortemente alla figura di Bob Marley e infatti i prodotti sono realizzati con in mente la musica Reggae, usata per testare la qualità audio, e a livello sonoro questo si traduce in un'attenzione ulteriore verso i bassi.

Esaminando più nel dettaglio i prodotti in offerta, troviamo House of Marley Get Toghether, una cassa Bluetooth rettangolare in legno dal design retrò ed elegante al tempo stesso. Il Bluetooth è 4.1 AD2P e permette di accoppiare fino a 2 dispositivi. Comoda la presenza di una porta usb per caricare altri dispositivi. Il prezzo scende a 103,99 (da 199,99 euro), una riduzione del 48%.

Un altro prodotto che segnaliamo è House of Marley NO BOUNDS un altoparlante dalle caratteristiche diverse, più compatto, e pensato come prodotto da avere sempre con sé, grazie anche alla resistenza ad acqua e polvere. Il tempo di riproduzione è di 10 ore e il prezzo scende a 35,99 da 69,99 (-49%)

In offerta c'è anche House of Marley NO BOUNDS SPORT, altoparlante bluetooth con design cilindrico per avere un suono a 360 gradi. Anche questo prodotto è resistente ad acqua e polvere. Il prezzo è pari a 59,99 (precedentemente era di 119,99, una riduzione del 50%).

Insomma, offerte davvero interessanti per chi vuole godersi l'estate ascoltando la musica che preferisce e ha anche a cuore la causa ambientalista.

(Image credit: Amazon)

(Image credit: Amazon)