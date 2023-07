iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: confronto preliminare

Come ogni anno, a settembre Apple lancerà quattro nuovi iPhone, ovvero: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Molto probabilmente, l'iPhone 15 si posizionerà come modello più conveniente della gamma, mentre l'iPhone 15 Pro, di fascia più alta ma sempre compatto, si trova un gradino sotto l'iPhone 15 Ultra, un modello che mira ad offrire il massimo delle prestazioni in un formato "extra large".

Al contempo iPhone 15 Plus, come per la precedente generazione, dovrebbe avere specifiche simili a quelle di iPhone 15, ma in un formato più grande, motivo per cui lo escluderemo dal nostro confronto preliminare.

Grazie a una serie di leak e indiscrezioni che abbiamo raccolto nel tempo, siamo riusciti a delineare un quadro abbastanza completo di quelle che potrebbero essere le differenze tra i diversi modelli della gamma iPhone 15 e le abbiamo riassunte nel nostro confronto preliminare.

Buona lettura!

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: specifiche

Volete andare subito al sodo? Ecco un confronto tra le presunte specifiche dei diversi modelli della gamma iPhone 15.

Come detto nel paragrafo introduttivo, ci siamo basati principalmente sulle fughe di notizie e su alcune congetture emerse nei mesi che precedono il lancio dei nuovi iPhone.

Le informazioni riportate di seguito non sono in alcun modo verificabili, ma ci aspettiamo che siano in gran parte corrette o molto vicine alla realtà.

Swipe to scroll horizontally Presunte specifiche gamma iPhone 15 iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Ultra Display: 6.1-pollici OLED 6.1-pollici OLED 6.7-pollici OLED Risoluzione: 1179 x 2556 pixel 1179 x 2556 pixel 1290 x 2796 pixel Frequenza di aggiornamento: 60Hz Adattiva 1-120Hz Adattiva 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A17 Bionic A17 Bionic Fotocamera: 48MP wide, 12MP ultra-wide 48MP wide, 12MP ultra-wide, 12MP telephoto con zom ottico 3x 48MP wide, 12MP ultra-wide, 12MP telephoto con zoom variabile 6x Selfie camera: 12MP 12MP 12MP doppia lente RAM: 6GB 8GB 8GB Archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batteria: ≈3,279mAh ≈3,200mAh ≈4,323mAh

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prezzo e disponibilità

(Image credit: Apple)

Ci sono cattive notizie sul fronte dei prezzi, poiché le fughe di notizie suggeriscono che tutti e tre i modelli di iPhone 15 potrebbero costare più dei loro predecessori. Finora non abbiamo letto niente di troppo specifico sulle cifre, ma per farci un'idea prenderemo come riferimento i prezzi di partenza dei modelli attuali sul sito ufficiale Apple:

iPhone 14: 1.029€

1.029€ iPhone 14 Pro: 1.339€

1.339€ iPhone 14 Pro Max: 1.489€

I prezzi dei nuovi modelli dovrebbero essere leggermente più alti di quelli riportati qui sopra.

Per quanto riguarda la disponibilità, ci aspettiamo che vengano tutti annunciati durante lo stesso evento previsto per la prima metà di settembre. Le spedizioni, come di consueto, dovrebbero iniziare a una settimana di distanza dal lancio, quindi entro fine settembre.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: design e display

iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

In termini di display questi tre smartphone potrebbero essere più simili tra loro di quanto non lo siano l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max per un semplice motivo: stando quanto riferito nei leak, tutti gli iPhone 15 avranno la Dynamic Island, il che significa che il notch non ci sarà più, nemmeno sul modello base.

Dovrebbero esserci novità importanti anche per il design. Secondo le ultime indiscrezioni, tutti e tre i modelli di iPhone 15 potrebbero avere bordi leggermente arrotondati, un aggiornamento sostanziale rispetto al design dell'anno scorso. Probabilmente, anche sui nuovi modelli troveremo la classificazione IP68 (già presente sugli iPhone 14) per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Tuttavia, l'iPhone 15 standard potrebbe essere un po' diverso in termini di design, in quanto iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra saranno realizzati con materiali più pregiati e dovrebbero avere una cornice in titanio. I rumor parlano anche di un Tasto Azione (come quello visto sull'Apple Watch Ultra) in sostituzione del solito interruttore per disattivare l'audio.

Secondo i rumor, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra dovrebbero avere delle cornici più sottili rispetto ai loro predecessori e all'iPhone 15 standard.

L'iPhone 15 Ultra dovrebbe differire parecchio dagli altri modelli della gamma in termini di dimensioni complessive. Non sappiamo esattamente quanto sarà effettivamente grande, ma è probabile che le dimensioni siano simili a quelle del Pro Max dello scorso anno, ovvero 160,7 x 77,6 x 7,9 mm.

Image 1 of 2 iPhone 15 Pro render (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro and iPhone 15 Ultra render (Image credit: 9to5Mac)

iPhone 15 e iPhone 15 Pro dovrebbero avere le stesse dimensioni, probabilmente circa 147,5 x 71,5 x 7,9 mm, ovvero le medesime misure dell'iPhone 14 Pro. Questa ipotesi scaturisce dal fatto che entrambi saranno dotati di Dynamic Island (che potrebbe influenzare leggermente le dimensioni), anche se potrebbero essere leggermente diversi l'uno dall'altro in termini di design complessivo.



Per quanto riguarda i display, i tre modelli potrebbero presentare alcune differenze distintive. Secondo quanto trapelato, l'iPhone 15 avrà un display da 6,1 pollici a 60 Hz, probabilmente con una risoluzione di circa 1179 x 2556.

iPhone 15 Pro dovrebbe avere uno schermo di dimensioni simili con la stessa risoluzione, ma con un netto vantaggio in termini di frequenza di aggiornamento, che sarà quasi certamente di 120 Hz.

A leaked image of the iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac)

L'iPhone 15 Pro dovrebbe avere un display always-on assente sulla variante standard e, probabilmente, potrà anche contare su una maggiore luminosità. Non conosciamo il valore esatto, ma è probabile che raggiunga un minimo di 2.000 nit, come l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 raggiunge un massimo di 1.200 nit, valore che potremmo ritrovare anche su iPhone 15.

iPhone 15 Ultra avrà un display sensibilmente più grande, probabilmente da 6,7 pollici con risoluzione 1290 x 2796, come il Pro Max dello scorso anno. In teoria avrà anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz, e secondo il leaker ShrimpApplePro potrebbe avere una luminosità di picco pari a 2.500 nit.

In altre parole, l'iPhone 15 Ultra dovrebbe avere uno schermo più grande e luminoso, mentre l'iPhone 15 avrà uno schermo più piccolo, significativamente meno luminoso e con una frequenza di aggiornamento più bassa. Il display di iPhone 15 Pro dovrebbe essere una via di mezzo: ha la stessa frequenza di aggiornamento dell'Ultra e le stesse dimensioni della variante standard, mentre la luminosità massima dovrebbe porsi a metà strada tra i due.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: fotocamera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I modelli della gamma iPhone 15 potrebbero presentare differenze sostanziali in termini di capacità fotografiche. Si dice che l'iPhone 15 avrà una fotocamera principale da 48MP (rispetto ai 12MP dell'iPhone 14) e una ultra-wide da 12MP, oltre a una selfie camera da 12MP.

L'iPhone 15 Pro, invece, potrebbe avere un comparto fotografico molto simile, se non identico, a quello del suo predecessore, con un sensore principale da 48MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 12MP (con zoom ottico 3x), oltre a una selfie camera da 12MP. In questo caso, la principale differenza tra le varianti Standard e Pro consisterebbe nella presenza di un teleobiettivo sul Pro.

Detto questo, una fonte sostiene che iPhone 15 Pro potrà contare su un nuovo sensore Sony "all'avanguardia", diverso da quello da 48MP presente sul modello dello scorso anno.

(Image credit: Apple)

Si parla di un nuovo sensore Sony da 48MP anche per l'iPhone 15 Ultra, che sarebbe il più grande mai utilizzato da un iPhone. Non è chiaro se si tratterà dello stesso sensore di cui si è parlato sopra per l'iPhone 15 Pro e, in tal caso, se lo riceveranno entrambi o solo l'Ultra.

In ogni caso, l'iPhone 15 Ultra potrebbe avere una fotocamera con teleobiettivo variabile che lo differenzierebbe dagli altri modelli della gamma iPhone 15. Questo gli consentirebbe di zoomare otticamente a più distanze e, secondo quanto riferito, sarà anche in grado di raggiungere distanze maggiori rispetto ai modelli attuali, forse fino a 6x.

Infine, per quanto riguarda la selfie camera, si parla di una doppia lente da 12MP per l'iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prestazioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Molto probabilmente iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra utilizzeranno il nuovo chipset A17 Bionic, l'ultimo processore mobile di Apple che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe avere una CPU più potente del 20% rispetto all'A16 Bionic dello scorso anno.

Entrambi i modelli saranno più veloci dei precedenti modelli anche grazie alla presenza di 8GB di RAM, 2 in più rispetto ai 6GB dei corrispettivi iPhone 14.

L'iPhone 15 Ultra potrebbe essere meno limitato dal software rispetto all'iPhone 15 Pro, quindi, sebbene le specifiche di base siano simili, l'Ultra potrebbe essere leggermente più veloce.

Entrambi i telefoni, come di consueto, avranno prestazioni sensibilmente migliori rispetto al modello standard, che dovrebbe essere equipaggiato con il chip A16 Bionic presente su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Probabilmente il modello base avrà anche meno RAM (6GB) e meno spazio di archiviazione (fino a 512GB, mentre gli altri due modelli dovrebbero essere disponibili nella variante da 1TB).

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero avere un vantaggio anche in termini di velocità di trasferimento dati, raggiungendo i 40 Gbps, circa il doppio rispetto ai 20 Gbps previsti per l'iPhone 15 standard.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: batteria

A leaked photo of the iPhone 15 Pro's USB-C port (Image credit: @URedditor)

Secondo recenti indiscrezioni i nuovi iPhone avranno batterie più grandi e performanti rispetto a quelle dei modelli della gamma iPhone 14 che corrispondono a circa 3.279 mAh per l'iPhone 14, circa 3.200 mAh per l'iPhone 14 Pro e circa 4.323 mAh per l'iPhone 14 Pro Max.

Si parla di 3.877mAh per iPhone 15, 4.912mAh per iPhone 15 Plus, 3.650mAh per iPhone 15 Pro e 4.852mAh per iPhone 15 Ultra.

Potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda la velocità di ricarica per tutti e tre i modelli. Da quanto si vocifera infatti, l'intera gamma di iPhone 15 potrebbe essere dotata di USB-C, oltre a supportare la ricarica wireless inversa.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: conclusioni

Quindi, qual è il modello da scegliere tra i nuovi iPhone 15? Se le varie indiscrezioni e fughe di notizie si rivelassero vere, l'iPhone 15 standard potrebbe essere molto simile all'iPhone 14 Pro, fatta eccezione per il comparto fotografico e la frequenza di aggiornamento del display. Tuttavia, probabilmente costerà anche meno, quindi potrebbe essere un buon upgrade se non si vuole spendere una piccola fortuna per un nuovo modello.

Se il denaro non è un problema, l'iPhone 15 Pro è una scelta interessante in quanto offre più potenza, un obiettivo in più (rispetto all'iPhone 15) e una frequenza di aggiornamento più elevata.

L'iPhone 15 Ultra, invece, si prospetta come lo smartphone più premium di Apple, con uno schermo più grande e potenzialmente più luminoso rispetto agli altri modelli della gamma iPhone, maggiore potenza e fotocamere migliori rispetto anche all'iPhone 15 Pro. Naturalmente, il prezzo si preannuncia molto salato.

Come ogni anno ce n'è per tutti i gusti, quindi dipenderà da voi scegliere l'iPhone giusto per le vostre necessità (e per le vostre tasche).