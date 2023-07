iPhone 15, l'autonomia sarà incredibile (per tutti i modelli)

The iPhone 14 Pro

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo sentito ogni sorta di indiscrezione sul design di iPhone 15, sulle specifiche e sul prezzo di iPhone 15, ma le speculazioni sulla batteria hanno tardato ad arrivare.

Secondo le ultime notizie, la serie iPhone 15 sarà dotata di batterie significativamente più grandi, il che significa che iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero durare molto più a lungo dei rispettivi predecessori della serie iPhone 14.

Questa indiscrezione proviene da un presunto dipendente di Foxconn che, parlando con ITHome, sostiene che iPhone 15 avrà una batteria più grande del 18%, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro del 14% e iPhone 15 Pro Max (o Ultra) del 12%.

Di seguito abbiamo riportato in dettaglio la capacità della batteria di ciascun modello di iPhone 15:

iPhone 15 : 3.877mAh (vs 3.279mAh su iPhone 14)

: 3.877mAh (vs 3.279mAh su iPhone 14) iPhone 15 Plus : 4.912mAh (vs 4.325mAh su iPhone 14 Plus)

: 4.912mAh (vs 4.325mAh su iPhone 14 Plus) iPhone 15 Pro : 3.650mAh (vs 3.200mAh su iPhone 14 Pro)

: 3.650mAh (vs 3.200mAh su iPhone 14 Pro) iPhone 15 Pro Max: 4.852mAh (vs 4.323mAh su iPhone 14 Pro Max)

Come già detto, questa è la prima vera indiscrezione che ci giunge sulla batteria di iPhone 15. iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero ereditare il chip A16 Bionic utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe apportare i consueti miglioramenti in termini di efficienza, mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max monteranno quasi certamente di un chipset A17 Bionic ancora più efficiente.

Image 1 of 4 Un render di iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e Pro Max (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e Pro Max (Image credit: 9to5Mac)

Inoltre, abbiamo sentito che Apple sta lavorando a una funzione di ricarica wireless inversa per la linea iPhone 15 Pro. Unitamente a una migliore durata della batteria, questa funzione potrebbe ampliare ulteriormente il divario tra i prossimi iPhone standard e Pro di Apple.

Vale anche la pena di ribadire che, a seguito delle nuove normative UE, tutti i telefoni della linea iPhone 15 dovrebbero essere dotati di una porta USB-C, il che significa che non sarà possibile utilizzare i cavi Lightning Apple esistenti per caricarli.

Infine, secondo quanto riportato da ITHome, i dipendenti di Foxconn avrebbero dichiarato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno forniti di serie con un minimo di 256GB di memoria. In altre parole, Apple abbandonerebbe la configurazione di archiviazione di base da 128GB per entrambi i suoi prossimi modelli Pro, mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard dovrebbero mantenere le rispettive opzioni di configurazione dei loro predecessori.