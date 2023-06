iPhone 15 design: come sarà?

É praticamente certo che Apple a settembre annuncerà iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Apple potrebbe presentare anche un iPhone 15 Plus, anche se probabilmente questo telefono offrirà le stesse prestazioni, lo stesso display e la stessa fotocamera del modello standard.

Dopo aver parlato del presunto prezzo di iPhone 15 in Italia e del dibattito su iPhone 15 e USB-C, di seguito analizziamo i possibili aggiornamenti del design di ciascun nuovo modello di iPhone.

iPhone 15: design

Ecco come potrebbe essere l'iPhone 15 standard. (Image credit: 9to5Mac)

I bordi potrebbero essere curvi come iPhone 11

Si vocifera di un nuovo modulo fotografico

Potrebbe ereditare la scocca in vetro di iPhonr 14 Pro

Arrivo della porta USB-C praticamente confermato

Le indiscrezioni sul design di iPhone 15 lasciano intravedere alcune differenze evidenti rispetto a iPhone 14.

Tra le indiscrezioni sul design, spicca il suggerimento che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno bordi leggermente curvi, il che significa che l'iPhone 15 potrebbe assomigliare più all'iPhone 11 che all'iPhone 14, il quale presenta bordi più squadrati simili a quelli dell'iPhone 12 e dell'iPhone 13.

A quanto pare, anche l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus riceveranno una nuova fotocamera, un'indiscrezione che è stata confermata anche da alcuni render non ufficiali.

L'iPhone 15 standard sembra inoltre destinato a ereditare una caratteristica chiave del design dell'iPhone 14 Pro: sarebbe infatti dotato di una scocca in vetro opaco testurizzato in stile iPhone 14 Pro, invece del tradizionale pannello posteriore lucido utilizzato dal suo predecessore.

Presumibilmente, Apple sta apportando questa modifica per dare al suo prossimo modello standard un aspetto e una sensazione più premium, anche se la mossa potrebbe anche alludere a cambiamenti della scocca per l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 (a destra) potrebbe sostituire la scocca in vetro utilizzata dal suo predecessore con il vetro spazzolato di iPhone 14 Pro (a sinistra). (Image credit: Future)

Sul fronte delle porte, si prevede che l'iPhone 15 avrà una porta di ricarica USB-C al posto della porta Lightning dell'iPhone 14 (che è rimasta un punto fermo di ogni iPhone sin dall'iPhone 5). L'UE ha comunicato ad Apple l'obbligo di aggiungere le porte di ricarica USB-C agli iPhone a partire dal 2024, ma tutto lascia pensare che l'azienda adotterà il nuovo standard di ricarica già nel 2023.

Sembra che le dimensioni di iphone 15 saranno più o meno le stesse di iPhone 14, anche se, come detto, ci saranno delle leggere variazioni per quanto riguarda il modulo fotografico. A titolo di riferimento, iPhone 14 misura 71,5 x 146,7 x 7,8 mm e pesa 172 g, mentre iPhone 14 Plus misura 78,1 x 160,8 x 7,8 mm e pesa 203 g.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: cosa cambierà?

iPhone 15 Pro: design

iPhone 15 Pro probabilmente manterrà la stessa configurazione della fotocamera del predecessore. (Image credit: Future / Apple)

Si parla di bordi arrotondati e cornici in titanio

Le cornici potrebbero essere più sottili rispetto a iPhone 14 Pro

Inizialmente si ipotizzava la presenza di pulsanti a stato solido, ma ora sembra improbabile

Come per iPhone 15, ci aspettiamo che iPhone 15 Pro abbia dimensioni e peso simili al suo predecessore (147,5 x 71,5 x 7,85 mm e 206 g), ma potrebbe comunque sembrare un dispositivo molto diverso esteticamente.

Secondo diverse fonti, ad esempio, sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Ultra potrebbero avere cornici in titanio, che li renderebbero più resistenti e leggeri rispetto agli iPhone con cornice in acciaio inossidabile attualmente disponibili.

Entrambi i dispositivi dovrebbero avere anche i bordi posteriori arrotondati, in contrasto con il design più spigoloso dell'iPhone 14 Pro. Secondo quanto riferito, Apple inizialmente non era convinta di implementare questo cambiamento di design per l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, ma nel frattempo sono emersi dei render dell'iPhone 15 Pro che mostrano i lati curvi, dando credito all'indiscrezione.

Image 1 of 4 Un render di iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac) Un render di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac)

Abbiamo anche sentito dire che iPhone 15 Pro avrà cornici più sottili rispetto a iPhone 14 Pro - il che sarebbe un'aggiunta impressionante da parte di Apple, dato che le cornici di quest'ultimo sono già notevolmente sottili.

Si diceva che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra avrebbero avuto anche i pulsanti del volume e di accensione a stato solido, ma gli analisti hanno successivamente smentito queste affermazioni.

Infine, come per l'iPhone 15 standard, iPhone 15 Pro dovrebbe essere dotato di una porta di ricarica USB-C al posto della porta Lightning di Apple.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: quale scegliere?

iPhone 15Ultra: design

iPhone 15 Ultra dovrebbe avere le stesse dimensioni di iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Apple)

Condividerà le stesse caratteristiche di design di iPhone 15 Pro...

... ma sarà più grande, e il modulo fotografico potrebbe influenzare l'estetica complessiva

Si dice che sarà disponibile in un solo colore

iPhone 15 Pro Max - o iPhone 15 Ultra, come potrebbe essere chiamato - beneficerà probabilmente degli stessi aggiornamenti di design del suo fratello minore. Ciò significa che possiamo aspettarci bordi curvi, cornici in titanio sottilissime e una porta USB-C.

Ci aspettiamo che il telefono mantenga le stesse dimensioni del suo predecessore, il che significa che l'iPhone 15 Pro Max misurerà probabilmente circa 77,6 x 160,7 x 7,85 mm. Le uniche differenze di design tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, quindi, deriveranno sicuramente dalle caratteristiche superiori della fotocamera di quest'ultimo.

iPhone 14 Pro Max misura 77.6 x 160.7 x 7.85mm. (Image credit: Shutterstock / mokjc)

Per esempio, abbiamo sentito dire che iPhone 15 Pro Max potrebbe avere una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile - del tipo che si dice sarà presente sul Samsung Galaxy S24 Ultra - e il sensore principale più grande mai utilizzato in un iPhone.

Nessuna di queste caratteristiche sembra destinata ad arrivare anche su iPhone 15 Pro, il che significa che le fotocamere di iPhone 15 Pro Max saranno probabilmente disposte in modo leggermente diverso. Questa tecnologia fotografica superiore renderà sicuramente il telefono più pesante del suo predecessore, che pesa 240 grammi.

Abbiamo anche sentito dire che iPhone 15 Pro Max potrebbe avere una fotocamera frontale a doppia lente, e la stessa fonte ha affermato che il telefono potrebbe essere disponibile in una sola tonalità, lo stesso colore argento dell'Apple Watch Ultra.