iPhone 15, ecco quanto costerà in Italia

Una cosa di cui possiamo sempre essere certi con i nuovi iPhone - al di fuori della linea iPhone SE - è che sono sempre costosi. Che dire quindi della serie iPhone 15?

Oltre all'iPhone 15 standard, ci aspettiamo di vedere iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Anche se i prezzi di questi smartphone non sono ancora stati confermati - e probabilmente non lo saranno fino a settembre, quando ci aspettiamo che vengano annunciati - abbiamo già un'idea di cosa aspettarci.

Le nostre speculazioni si basano sia sul costo dei modelli precedenti, sia su quanto suggerito da fughe di notizie e indiscrezioni: i prezzi, almeno per alcuni modelli, potrebbero essere più alti di quelli della serie iPhone 14. Per saperne di più nel dettaglio, continuate a leggere

Quanto costa iPhone 15?

iPhone 15 potrebbe costare circa tanto quanto iPhone 14.

Per capire quanto potrebbe costare iPhone 15, è utile guardare innanzitutto quanto costa l'iPhone 14. Il prezzo di questo telefono parte da 1.029€ per la versione da 128GB. Per il modello da 256GB il prezzo sale a 1.159 euro, mentre quello da 512GB costa 1.419 euro.

Apple non aumenta i prezzi ogni anno, quindi è del tutto possibile che iPhone 15 abbia lo stesso costo del 14. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe avere un prezzo più alto.

Secondo l'analista Dan Ives di Wedbush, il prezzo medio di vendita della serie iPhone 15 potrebbe essere più alto di quello della serie iPhone 14. Vale la pena notare, tuttavia, che questo potrebbe essere determinato da aumenti di prezzo solo per alcuni modelli piuttosto che per tutti. In effetti, una fonte di Forbes suggerisce che Apple sarebbe apparentemente indecisa se aumentare o meno il prezzo dell'iPhone 15 di base, mentre è più probabile che lievitino i modelli Pro e Ultra.

Un'affermazione simile è stata fatta dall'analista Jeff Pu, il quale prevede che solo iPhone 15 Pro Max subirà un aumento di prezzo.

Detto questo, il leaker @Tech_Reve ha affermato che la produzione di iPhone 15 costerà circa il 12% in più rispetto a quella di iPhone 14, e pensiamo che in questo caso sia probabile che Apple scarichi questi costi aggiuntivi sugli acquirenti.

Sebbene un aumento di prezzo per il modello base sia certamente possibile, per il momento più fonti sembrano suggerire che ciò non avverrà. In questo caso, il prezzo di iPhone 15 potrebbe essere il seguente:

iPhone 15 128GB: 1.029€

1.029€ iPhone 15 256GB: 1.159€

1.159€ iPhone 15 512GB: 1.419€

In ogni caso, non saremmo certo sorpresi se il prezzo finale fosse più alto di 100€.

Quanto costa iPhone 15 Plus?

Il prossimo iPhone 15 Plus potrebbe costare tanto quanto il modello precedente.

La situazione di iPhone 15 Plus sembra molto simile a quella di iPhone 15, il che significa che potrebbe non subire un aumento di prezzo.

Il suo predecessore, iPhone 14 Plus, parte da 1.179€ per il modello da 128GB, sale a 1.309€ per quello da 256GB e arriva a 1.569€ per la versione da 512GB.

Vedremo gli stessi prezzi quest'anno? La fonte di Forbes sopracitata afferma che Apple è indecisa se aumentare o meno il prezzo del modello standard e, come già detto, l'analista Jeff Pu parla di un aumento di prezzo solo per l'iPhone 15 Ultra rispetto allo scorso Pro Max. Sembra quindi che ci siano buone probabilità che iPhone 15 Plus mantenga il prezzo del suo predecessore.

Per ora, quindi, prevediamo il seguente prezzo per iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus 128GB: 1.179€

1.179€ iPhone 15 Plus 256GB: 1.309€

1.309€ iPhone 15 Plus 512GB: 1.569€

Tuttavia, valgono le stesse avvertenze fatte per iPhone 15 standard: sembra che Apple stia prendendo in considerazione un aumento di prezzo, nel qual caso potremmo assistere a un incremento di circa 100 euro sul prezzo dello scorso anno.

Vale la pena ricordare che, se iPhone 15 subisce un aumento di prezzo, quasi certamente lo farà anche iPhone 15 Plus, perché altrimenti i due telefoni costerebbero circa la stessa cifra.

Si diceva addirittura che iPhone 15 Plus sarebbe stato più economico rispetto al predecessore a causa delle vendite, che per iPhone 14 Plus non sono entusiasmanti. Tuttavia, per gli stessi motivi riportati qui sopra, sembra un'ipotesi inverosimile.

Quanto costa iPhone 15 Pro?

iPhone 15 Pro probabilmente costerà più del suo predecessore.

Ancora una volta cominciamo a guardare i prezzi del predecessore: il prezzo di iPhone 14 Pro è di 1.339€ per il modello da 128GB, 1.469€ per la versione da 256GB, 1.729€ per il dispositivo da 512GB e 1.989€ per 1TB di memoria.

Il prezzo salirà quest'anno? Beh, molti ma non tutti i segnali indicano di sì. Ad esempio, per riprendere quanto detto nella sezione su iPhone 15, l'analista Dan Ives prevede che il prezzo medio di vendita degli iPhone aumenterà quest'anno. Ora, abbiamo stabilito che questo potrebbe non essere determinato da aumenti di prezzo per i due modelli più economici, quindi rimangono solo il Pro e l'Ultra.

Anche il leaker Technology Window ha affermato che iPhone 15 Pro costerà di più del suo predecessore. Allo stesso modo, la già citata fonte di Forbes ha affermato che è probabile un aumento del prezzo del Pro negli USA, arrivando a prevedere che costerà 100 dollari in più rispetto al suo predecessore.

Non si parla di altri Paesi, ma è impossibile che l'Italia non veda un aumento di prezzo, dal momento che lo scorso anno nel Belpaese c'è stato un aumento di prezzo con la linea iPhone 14 che non ha interessato gli USA. In tal caso, il prezzo di iPhone 15 Pro potrebbe essere il seguente:

iPhone 15 Pro 128GB: 1.439€

1.439€ iPhone 15 Pro 256GB: 1.569€

1.569€ iPhone 15 Pro 512GB: 1.829€

1.829€ iPhone 15 Pro 1TB: 2.089€

Detto questo, è sempre possibile che i prezzi non aumentino: come detto sopra, l'analista Jeff Pu sembra pensare che solo l'iPhone 15 Ultra subirà un incremento.

Tuttavia, visto che @Tech_Reve su Twitter sostiene che la produzione dell'iPhone 15 Pro potrebbe costare circa il 20% in più rispetto al suo predecessore, pensiamo che un aumento sia probabile, e che i prezzi sopra indicati siano la nostra migliore ipotesi per il momento.

Questo presuppone anche che Apple offra ancora un modello da 128GB: non abbiamo notizie contrarie, ma è possibile che l'azienda rinunci a questo modello e che parta da una base di 256GB. In questo caso i prezzi di partenza potrebbero essere ancora più alti.

Quanto costta iPhone 15 Ultra?

iPhone 15 Ultra costerà sicuramente almeno quanto iPhone 14 Pro Max, vale a dire almeno 1.489€ per il modello da 128GB, 1.619€ per quello da 256GB, 1.879€ per quello da 512GB e 2.139€ per quello da 1TB.

Tuttavia, tutto lascia pensare che il prezzo sarà effettivamente superiore. L'analista Jeff Pu e la fonte di Forbes sopracitata suggeriscono entrambi un aumento del prezzo, con quest'ultima che suggerisce che costerà 100 dollari in più negli Stati Uniti.

A questa notizia si sono aggiunte altre informazioni, secondo cui i materiali e le nuove funzioni esclusive faranno lievitare il prezzo di iPhone 15 Ultra sensibilmente.

Anche la fonte Weibo di cui sopra suggerisce un prezzo più alto, e una vecchia fuga di notizie di dicembre indica un aumento di prezzo di ben 200 dollari per l'iPhone 15 Ultra.

Supponendo che il prezzo aumenti di 100 dollari (e quindi di 100€ in Italia) il prezzo di iPhone 15 Ultra sarebbe probabilmente questo:

iPhone 15 Ultra 128GB: 1.589€

1.589€ iPhone 15 Ultra 256GB: 1.719€

1.719€ iPhone 15 Ultra 512GB: 1.979€

1.979€ iPhone 15 Ultra 1TB: 2.239€

Insomma, per il prossimo top di gamma Apple si prospetta un aumento di prezzo mai visto prima. Stavolta anche negli USA, dove il prezzo degli iPhone non subisce rincari dall'uscita di iPhone X nel 2017.

Tuttavia, vale la pena notare che almeno una fonte ha suggerito che Apple non offrirà questo telefono con 128GB di memoria, ma partirà da una base di 256GB. Se ciò dovesse accadere, il prezzo di partenza potrebbe essere di 1.719€, o forse Apple sarà abbastanza magnanima da proporre un prezzo di 1.589€, offrendo più spazio di archiviazione.