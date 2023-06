iPhone 15 avrà USB-C? Tutto quello che sappiamo

USB-C è l'ultimo standard universale per la connessione via cavo dei dispositivi smart. Se acquistate un apparecchio tecnologico nel 2023, che sia uno dei migliori smartphone Android, uno dei migliori portatili o uno dei migliori smart speaker, è probabile che sia dotato di una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Un connettore USB-C ha 24 pin in totale, di cui 16 per il trasferimento dei dati, quattro per la ricarica e quattro per la messa a terra. I cavi USB-C sono reversibili, il che significa che possono essere inseriti nelle rispettive porte a faccia in su o a faccia in giù.