iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: confronto

Avete un iPhone 14 Pro Max? Congratulazioni, siete in possesso di uno dei migliori smartphone in circolazione, anche adesso che Apple ha presentato il nuovo iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, il nuovo modello ha alcune novità che potrebbero farvi propendere per un aggiornamento.

Del resto, se non possedete ancora nessuno dei due smartphone e vi state chiedendo quale scegliere, abbiamo redatto un versus basandoci sui dati forniti da Apple e sulle nostre esperienze con il top di gamma dello scorso anno. Aggiorneremo alcune sezioni (una su tutte quella dedicata alla fotocamera) una volta ultimata la nostra prova con iPhone 15 Pro.

Di seguito esamineremo tutte le specifiche e le caratteristiche principali dell'iPhone 14 Pro Max e le confronteremo con quelle del nuovo iPhone 15 Pro Max. Si tratta di un confronto "sulla carta" e, come anticipato, se volete conoscere nel dettaglio le differenze tra i due smartphone nel mondo reale vi consigliamo di tornare su questo articolo nelle prossime settimane, quando aggiungeremo le nostre prime impressioni sul nuovo top di gamma Apple al versus.

Nel frattempo, se volete farvi un'idea, qui sotto trovate tutto quello che dovete sapere sui due Pro Max più recenti.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specifiche a confronto

Prima di immergerci nel confronto di oggi, qui sotto trovate le specifiche principali dell'iPhone 14 Pro Max e del nuovo iPhone 15 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specifiche iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro Max Display: 6.7-pollici OLED 6.7-pollici OLED Risoluzione: 1290 x 2796 pixel a 460ppi 1290 x 2796 pixel a 460ppi Frequenza di aggiornamento: Adattiva 1-120Hz Adattiva 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A17 Pro Sensori fotocamera: 48MP grandangolare, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo con zoom ottico 0,5x, 1x, 2x, 3x 48MP wide, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo con zoom ottico 0,5x, 1x, 2x, 5x Selfie camera: 12MP 12MP RAM: 6GB 8GB Archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Batteria: 4,323mAh 4.422 mAh

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: prezzo e disponibilità

The iPhone 15 Pro Max will likely cost more than the 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 14 Pro Max non è più disponibile per l'acquisto sul sito Apple ma si trova facilmente su Amazon, eBay e presso altri rivenditori autorizzati a cifre che oscillano tra i 1.179€ per la versione da 128GB e i 1.799€ per la variante da 1TB.

iPhone 15 Pro Max è disponibile per il preordine con consegna stimata tra il 10 e il 17 novembre a partire da 1.489€ per la variante da 256GB (il taglio più piccolo che si può acquistare). Per acquistare l'iPhone 14 Pro Max da 256GB, al momento, occorrono circa 1.399€, quindi la differenza di prezzo tra i due smartphone risulta minima.

Se non volete aspettare potete prendere un 14 Pro Max e risparmiare qualcosa ma, in tutta onestà, vista la differenza di prezzo irrisoria iPhone 15 Pro Max risulta decisamente più conveniente del vecchio modello che, tuttavia, potrebbe scendere di prezzo in occasione dell'ormai prossimo Prime Day di ottobre e del Black Friday che come ogni anno andrà in scena nel mese di novembre.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: design and display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A prima vista i due smartphone sembrano identici, ma ci sono alcune differenze che riguardano principalmente i materiali utilizzati da Apple per la scocca. iPhone 15 Pro Max ha un corpo in Titanio con vetro posteriore opaco, mentre il precedente iPhone 14 Pro Max ha una scocca in acciaio inossidabile con vetro posteriore opaco. Entrambi gli smartphone sono molto resistenti e dispongono della certificazione IP68, quindi sono resistenti all'acqua a una profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti.

I due smartphone si somigliano molto anche in termini di peso e dimensioni: iPhone 15 Pro Max 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm per un peso di 221 g mentre iPhone 14 Pro Max misura 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm per un peso di 240 g.

In sostanza il nuovo Pro Max è più corto e stretto, ha uno spessore leggermente maggiore e pesa 19 grammi in meno dell'iPhone 14 Pro Max. Queste differenze sono impercettibili a occhio nudo fatta eccezione per il peso, dato che 20 grammi di differenza si notano subito tenendo in mano i due smartphone contemporaneamente.

L'altra novità del design che riguarda il nuovo Pro Max consiste nel tasto Action programmabile che sostituisce l'interruttore per silenziare la suoneria presente da sempre sui telefoni Apple. Infine cambiano le colorazioni, che passano da Viola, Oro, Argento e Nero di iPhone 14 Pro Max a Titanio Naturale, Titanio Blu, Titanio Bianco e Titanio Nero del 15 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: fotocamera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le fotocamere dei due iPhone Pro Max sono praticamente sovrapponibili, fatta eccezione per il teleobiettivo che nel 15 Pro Max dispone di una maggiore portata in termini di zoom ottico.

Nel dettaglio i sensori della fotocamera sono:

Anche la selfie camera da 12MP con apertura ƒ/1.9 è la stessa.

Come anticipato, la differenza sta nello zoom ottico del teleobiettivo che passa da 0,5x, 1x, 2x, 3x (iPhone 14 Pro Max) a 0,5x, 1x, 2x, 5x (iPhone 15 Pro Max).

Cambia anche qualcosa in termini di software della fotocamera, con nuove modalità ritratto, Smart HDR 5, Registrazione video Log e Academy Color Encoding System. Si tratta di standard che fanno del 15 Pro Max uno dispositivo ancora più orientato ai professionisti del videomaking ma che potrebbero arrivare anche su iPhone 14 Pro Max con i prossimi update.

Inoltre, il nuovo chip A17 Pro offre una maggiore potenza di elaborazione facilitando la post produzione svolta dall'AI del software Apple.

In sostanza, zoom ottico a parte, le due fotocamere sono identiche.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: prestazioni

(Image credit: Apple)

Come potete vedere dalla tabella che trovate nel primo paragrafo le specifiche dei sue smartphone sono sovrapponibili eccetto il processore e la quantità di RAM.

Il nuovo iPhone 15 Pro Max dispone dell'ultimissimo chipset A17 Pro di Apple, il più potente in assoluto tra gli smartphone in commercio capace di eguagliare alcune delle migliori CPU desktop in circolazione nei carichi single core. iPhone 14 Pro Max monta il chipset A16 Bionic dello scorso anno, un processore potentissimo capace di offrire prestazioni molto vicine a quelle del nuovo modello.

Anche la RAM dovrebbe essere aumentata da 6GB a 8GB ma non possiamo dirlo per certo dato che Apple non fornisce questo dato. Entrambi i Pro Max sono potentissimi e, a meno che non svolgiate spesso attività intensive che mettono sotto sforzo il processore, è praticamente impossibile notare la differenza a occhio nudo dato che gran parte delle App di uso comune vengono gestite con il minimo sforzo dai top di gamma Apple.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: batteria

The Lightning port will likely be replaced with USB-C (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Stando a una notizia di recente pubblicazione, la differenza in termini di batteria tra i due iPhone è irrisoria. Se il precedente iPhone 14 Pro Max ha una batteria da 4,323mAh il nuovo modello lo supera di pochissimo con 4.422 mAh.

Trattandosi di un divario minimo, anche a fronte di un processore più evoluto e di una migliore gestione energetica, dubitiamo che i due smartphone differiscano di molto in termini di autonomia.

Tuttavia saremo in grado di fornirvi dati più precisi una volta ultimata la recensione di iPhone 15 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: verdetto

A conti fatti iPhone 14 Pro Max e iPhone 15 Pro Max si somigliano molto. Tuttavia, il nuovo modello ha qualcosa in più: una scocca più pregiata, un peso ridotto, un teleobiettivo più potente e l'ultimo processore di casa Apple. Come se non bastasse, complice anche il cambio favorevole, il prezzo dei due iPhone è talmente vicino da non costituire un elemento decisivo per la scelta, dato che a parità di spazio di archiviazione ci sono meno di 100€ di differenza.

Mai come in questo caso ci sentiamo di consigliare l'acquisto del modello più recente. Detto questo, se avete già un iPhone 14 Pro Max ci sono ben pochi motivi per passare al nuovo modello. Inoltre, se volete a tutti i costi un iPhone Pro Max ma non avete intenzione di sborsare le cifre richieste da Apple al momento potreste aspettare il periodo dei saldi per acquistare il 14 Pro Max a cifre più convenienti.