Honor Magic 5 Pro ha tutte le carte in regola per essere lo smartphone che porterà Honor su un nuovo livello. Il suo design è divisivo, ma le specifiche tecniche sono sufficienti per considerare l'ultimo top di gamma Honor tra i migliori telefoni Android di quest'anno.

Honor Magic 5 Pro: recensione breve

In un'intervista rilasciata a TechRadar in occasione del MWC 2023, il CEO di Honor George Zhao non ha nascosto le capacità dell'ultimo top di gamma, l'Honor Magic 5 Pro: "Se si confronta [questo telefono] con altri dispositivi di punta, Honor Magic 5 Pro è meglio. Nessuno può competere con noi", ha dichiarato.

All'epoca era facile pensare che l'entusiasmo di Zhao non fosse altro che un'iperbolica affermazione da parte di un amministratore delegato desideroso di suscitare interesse per il nuovo prodotto della sua azienda. Dopo aver passato un po' di tempo in compagnia di Magic 5 Pro prima di recensirlo, però, possiamo dire con certezza che il top di gamma Honor per il 2023 ha davvero le carte in regola per competere e, in alcune aree, superare i migliori smartphone presenti sul mercato nel 2023.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Il successore dell'eccellente Honor Magic 4 Pro si è dimostrato un dispositivo unico e ricco di funzionalità, con pochi svantaggi evidenti. Il display del Magic 5 Pro è grande e luminoso, le sue fotocamere sono tra le più impressionanti che abbiamo mai visto e la sua grande batteria garantisce almeno 12 ore di utilizzo intenso prima di dover ricorrere al caricabatterie. La velocità di ricarica del telefono è fulminea, e nella confezione è incluso anche un blocco di alimentazione (cosa non scontata al giorno d'oggi).

Come la maggior parte degli smartphone di fascia alta, il Magic 5 Pro non è privo di difetti. Ad esempio, l'enorme sporgenza della fotocamera conferisce al telefono un design insolito e poco pratico che sicuramente non è adatto a tutti. Inoltre, la sua impressionante velocità di ricarica porta anche a brevi episodi di surriscaldamento.

Nel complesso, però, Honor ha prodotto un top di gamma incredibilmente versatile, in grado di competere con gli ultimi iPhone e smartphone Samsung. Se siete alla ricerca di uno smartphone ricco di funzionalità che si distingua dalla massa, il Magic 5 Pro merita assolutamente di essere preso in considerazione.

Honor Magic 5 Pro: prezzo e uscita

Honor ha annunciato Honor Magic 5 Pro alla MWC 2023. (Image credit: Honor)

Disponibile dal 4 maggio 2023

Prezzo di partenza di 1.199€

Honor Magic 5 Pro è stato presentato alla MWC 2023 insieme al nuovo telefono pieghevole di Honor, l'Honor Magic Vs. Il dispositivo è in vendita presso il sito ufficiale Honor e i principali rivenditori dal 4 maggio a un prezzo di partenza di 1.199€.

Per fare un confronto, Honor Magic 4 Pro partiva da 949,99 euro al momento del lancio.

Punteggio qualità-prezzo: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro: specifiche

Di seguito trovate la scheda tecnica di Honor Magic 5 Pro:

Swipe to scroll horizontally Specifiche di Honor Magic 5 Pro Header Cell - Column 1 Dimensioni: 76,7 x 162,9 x 8,77 mm Peso: 219g OS: Android 13 con MagicOS 7.1 Display: 6,81" Risoluzione: 1312 x 2848 pixel CPU: Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 512GB (UFS 4.0) Fotocamere posteriori: 50MP (grandangolo), 50MP (ultra-grandangolo), 50MP (teleobiettivo con zoom ottico 3.5x) Fotocamera frontale: 12MP Batteria: 5.100mAh

Honor Magic 5 Pro: design

(Image credit: Future / Axel Metz)

Design accattivante...

… ma poco pratico

219g sono un peso ragionevole date le dimensioni della fotocamera

Con dimensioni di 76,7 x 162,9 x 8,77mm e un peso di 219g, Honor Magic 5 Pro mantiene gran parte di ciò che ha reso grande il suo predecessore sul fronte del design, con un'unica grande eccezione: la fotocamera posteriore.

Al posto della configurazione a quattro lenti "Eye of Muse" del Magic 4 Pro c'è una tripla lente "Star Wheel" che sporge dalla parte posteriore del telefono e che si trova su quella che Honor chiama "Gaudi Curve".

Personalmente, riteniamo che il design sia bello e che conferisca all'Honor Magic 5 Pro un'identità distinta, ma da un punto di vista pratico non è l'innovazione più comoda che ci sia.

Tenendo il telefono con una mano, si rischia di urtare con l'indice il modulo fotografico e i due sensori inferiori. Questo non è un problema quando si usa il Magic 5 Pro con due mani, ma fate attenzione a non ricoprire di impronte digitali le lenti della fotocamera.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Il design del telefono è sicuramente una questione di preferenze personali. Per questo motivo, potrebbe essere una buona idea provarlo dal vivo prima di acquistarlo.

Il Magic 5 Pro è disponibile in due colori - Meadow Green e nero - con il primo che presenta una finitura opaca, che dovrebbe aiutare a tenere lontane le inevitabili impronte digitali dalla scocca posteriore del telefono. Il Magic 5 Pro vanta anche una certificazione per la resistenza all'acqua e alla polvere IP68.

Punteggio design: 3.5 / 5

Honor Magic 5 Pro: display

(Image credit: Future / Axel Metz)

Display OLED da 6,81" colorato e fluido

Ottima funzione per ridurre l'affaticamento degli occhi

Honor Magic 5 Pro utilizza un display LTPO OLED da 6,81 pollici simile a quello del Magic 4 Pro, il che non è affatto un male. La risoluzione è di 1312 x 2848 pixel e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, il che garantisce un'ottima fluidità.

Lo schermo supera il suo predecessore sul fronte della luminosità, offrendo 1.800 nit in HDR, un valore di poco superiore a quello del Samsung Galaxy S23 Ultra e appena inferiore al picco di luminosità dell'iPhone 14 Pro Max.

Honor ha anche incluso un'impressionante frequenza di oscuramento PWM a 2160 Hz. Imitando l'oscuramento dinamico della luce naturale relativo alla frequenza di aggiornamento attiva del display in qualsiasi momento, lo schermo del Magic 5 Pro riduce l'affaticamento degli occhi fino al 18% (rispetto ad altri smartphone premium).

Honor sostiene inoltre che il display notturno del telefono aiuterà effettivamente a conciliare il sonno, regolando l'emissione di luce blu.

Per quel che vale, non abbiamo mai notato un affaticamento degli occhi anche usando il telefono per lunghi periodi di tempo.

The Honor Magic 5 Pro's display being tested in a lab (Image credit: Honor)

Complessivamente lo schermo del Magic 5 Pro si colloca tra i display più impressionanti che abbiamo mai visto su uno smartphone. Anche DXOMARK sembra essere d'accordo, dato che ha classificato lo schermo del Magic 5 Pro come il miglior display attualmente disponibile su un telefono nel 2023.

L'apertura per la fotocamera frontale a forma di pillola del telefono dividerà sicuramente l'opinione pubblica, così come i bordi curvi del display.

Punteggio display: 5 / 5

Honor Magic 5 Pro: fotocamera

(Image credit: Future / Axel Metz)

Tre eccezionali sensori posteriori da 50MP

Buone capacità di zoom

Registrazione video 4K limitata

Honor ha fatto un gran parlare della configurazione della fotocamera di Magic 5 Pro, e per una buona ragione. Nel modulo fotografico posteriore si trovano un obiettivo grandangolare da 50MP f/1.6, un obiettivo ultra-wide da 50MP f/2.0 e un teleobiettivo a periscopio da 50MP f/3.0, con zoom ottico 3,5x.

Il sensore principale del Magic 5 Pro è più grande del 35% rispetto a quello dell'iPhone 14 Pro Max e del Galaxy S23 Ultra, il che significa - almeno sulla carta - che può affrontare eventuali situazioni di luce scarsa in modo più efficace rispetto a entrambi i dispositivi, e l'uso della fotografia computazionale (cioè la capacità di catturare immagini utilizzando diversi obiettivi contemporaneamente) offre una nitidezza dello zoom paragonabile a quella dei suoi rivali di fascia alta.

La modalità di scatto predefinita del Magic 5 Pro è più che sufficiente per la maggior parte delle attività fotografiche, con o senza l'assistente AI attivato, e le immagini appaiono sempre nitide e ben bilanciate. I colori sono eccezionalmente vividi e l'algoritmo Millisecond Falcon Capture del telefono consente di ottenere tempi di acquisizione delle foto molto rapidi, anche negli scatti effettuati in condizioni di luce scarsa.

Image 1 of 5 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

La fotografia notturna è altrettanto impressionante sul Magic 5 Pro, anche se abbiamo riscontrato un po' di lens flare che non siamo riusciti a correggere, nemmeno dopo aver modificato le impostazioni dedicate alla fotografia notturna. Tuttavia, in questo caso, le strisce di luce che emergono dai lampioni hanno creato un effetto stranamente etereo e non del tutto da buttare.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

In alcune occasioni, il Magic 5 Pro compensa eccessivamente quando si tratta di "riempire" le aree scure con la luce artificiale. Nell'esempio che segue, la prima immagine mostra ciò che vedevamo effettivamente, mentre la seconda mostra ciò che il Magic 5 Pro ha catturato. Anche in questo caso, il fatto che il telefono possa manipolare la luce fino a questo punto è davvero impressionante, ma qui non desideravamo che la foto sembrasse scattata di giorno.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Le capacità di zoom del Magic 5 Pro sono pari a quelle del Samsung Galaxy S23 Ultra, ovvero a dir poco notevoli. Dall'ultimo piano di un hotel a Barcellona, siamo riusciti a catturare immagini di pedoni sulla strada che riuscivamo a malapena a distinguere con i nostri occhi.

Come si può vedere nella serie di immagini qui sotto, la nitidezza dell'immagine viene mantenuta a 3,5x e 10x, ma il soggetto diventa pesantemente distorto quando si ingrandisce ulteriormente.

Image 1 of 5 Zoom 1x (Image credit: Future / Axel Metz) Zoom 3.5x (Image credit: Future / Axel Metz) Zoom 10x (Image credit: Future / Axel Metz) Zoom 50x (Image credit: Future / Axel Metz) Zoom 100x (Image credit: Future / Axel Metz)

Gli oggetti in rapido movimento sono facilmente immortalabili quando sono abbastanza vicini grazie alla funzione di acquisizione Falcon assistita dall'intelligenza artificiale, che consente di scattare foto nitide di oggetti in movimento senza sfocature, anche di notte.

Per quanto riguarda i video, il Magic 5 Pro è in grado di catturare filmati fino a 4K e 30fps o 60fps, anche se per impostazione predefinita il telefono ha una risoluzione di 1080p, quindi è necessario accedere alle impostazioni per effettuare riprese più nitide. Purtroppo il Magic 5 Pro limita le riprese 4K a 15 minuti, a causa dei limiti di memoria o per evitare il surriscaldamento.

Il Magic 5 Pro dispone anche di una fotocamera frontale da 12 MP che rientra nella categoria "non male, non rivoluzionaria", come la maggior parte dei top di gamma del 2023.

Punteggio fotocamera: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro: prestazioni

All'interno di Honor Magic 5 Pro troviamo il chipset Snapdragon 8 Gen 2. (Image credit: Future / Axel Metz)

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

512GB di memoria con 12GB RAM

Honor Magic 5 Pro monta il più recente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, lo stesso di molti dei migliori smartphone Android del 2023.

La RAM da 12 GB del telefono è un miglioramento rispetto agli 8 GB del suo predecessore e la capacità di archiviazione da 512 GB del Magic 5 Pro è raddoppiata rispetto a quella del Magic 4 Pro, assicurando che possa affrontare qualsiasi attività creativa o professionale che richiede molta energia.

In breve, il Magic 5 Pro offre il tipo di prestazioni che ci si aspetta da un top di gamma Android a quattro cifre. Né la navigazione in generale né le sessioni di gaming hanno fatto sì che il telefono si scaldasse o rallentasse in modo evidente, con i simulatori di corse Real Racing 3 e Asphalt 9: Legends che si sono comportati brillantemente con le impostazioni grafiche più elevate.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

I punteggi Geekbench del Magic 5 Pro sono paragonabili a quelli dello Xiaomi 13, del Samsung Galaxy S23 Plus e del Motorola Edge 40 Pro, con differenze di prestazioni trascurabili tra i quattro dispositivi. In altre parole, questo telefono offre sempre prestazioni eccezionali.

Punteggio prestazioni: 5 / 5

Honor Magic 5 Pro: software

(Image credit: Future / Axel Metz)

Interfaccia utente MagicOS 7.1 (basata su Android 13)

Funzioni per la privacy esclusive

Honor Magic 5 Pro esegue MagicOS 7.1, che si basa su Android 13. L'interfaccia del telefono sarà familiare ai fan di Android, anche se ci sono piccole differenze nel funzionamento delle cartelle e dei gesti di scorrimento.

Quando si avvia il Magic 5 Pro per la prima volta, si riscontra il solito problema di bloatware, ma la pulizia e lo spostamento delle applicazioni sono un processo relativamente rapido e indolore.

Con il Magic 5 Pro, Honor offre anche una serie di funzioni specifiche per i dispositivi smart, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, oltre a credenziali di sicurezza stellari: il telefono vanta infatti la prima tecnologia del settore, la "Sound Energy Spatial Control Technology", che si suppone generi onde sonore opposte (ovvero onde sonore distruttive) per impedire la dispersione del suono nelle telefonate private.

Per quanto riguarda le critiche, abbiamo trovato lo scanner per le impronte digitali sul display poco reattivo - spesso richiedeva più tentativi e a volte ci bloccava per un numero eccessivo di tentativi errati - ma il software avanzato di riconoscimento facciale del telefono si è dimostrato sempre veloce.

Il Magic 5 Pro garantisce tre aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, così come fa Google con la sua serie Pixel.

Punteggio software: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro review: Batteria

(Image credit: Future / Axel Metz)

Batteria da 5.100mAh

Ricarica cablata da 66W e ricarica wireless da 50W

Honor Magic 5 Pro è dotato di una batteria enorme da 5.100 mAh che garantisce oltre 12 ore di autonomia con un uso intenso (per fare un confronto, è un po' più di quanto riescano a fare S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max). Se usate il telefono moderatamente, probabilmente riuscirete a ottenere un'autonomia di circa un giorno e mezzo dal Magic 5 Pro prima di dover ricorrere al caricabatterie.

Il telefono offre 66W di ricarica cablata e 50W di ricarica wireless, un po' meno dei 100W offerti dal Magic 4 Pro, ma nei test siamo stati comunque in grado di raggiungere il 43% e il 67% rispettivamente in 15 minuti e 30 minuti partendo dal telefono completamente scarico.

Queste velocità saranno sufficienti per la maggior parte degli utenti, anche se vale la pena notare che il nostro dispositivo si è surriscaldato notevolmente dopo circa 15 minuti di ricarica. Inoltre, nella confezione è presente un caricabatterie, cosa che non è scontata al giorno d'oggi.

Punteggio batteria: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro, ne vale la pena?

Compratelo se...

Volete un top di gamma Android ricco di funzioni che si distingua dalla massa

Magic 5 Pro vanta un numero sufficiente di funzioni per essere considerato un'alternativa a lungo termine ai top di gamma di marchi più affermati.

Volete il miglior display su uno smartphone (al momento in cui scriviamo)

Le fotocamere del Magic 5 Pro sono eccellenti, ma è il suo display, davvero incredibile, a distinguere il telefono dalla concorrenza.

Non compratelo se...

Volete un telefono dall'aspetto convenzionale

Il Magic 5 Pro dà probabilmente la priorità al distinguersi rispetto alla praticità, quindi il suo design anticonvenzionale non sarà adatto a tutti.

Siete creatori di contenuti

Dato che l'acquisizione di video 4K è limitata a 15 minuti, i content creator non potranno usare il Magic 5 Pro per girare video lunghi.

Honor Magic 5 Pro: alternative

Xiaomi 13 Pro Se siete fan della configurazione a tripla fotocamera da 50MP del Magic 5 Pro ma non vi piace come sono posizionati i sensori, lo Xiaomi 13 Pro offre prestazioni fotografiche simili con un modulo fotografico dall'aspetto più convenzionale.

Samsung Galaxy S23 Ultra Magic 5 Pro è forse il migliore in assoluto quando si tratta di fotografia da mobile, ma il sensore principale da 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra può giustificare la spesa aggiuntiva per gli appassionati di fotografia.