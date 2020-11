Il Black Friday è il momento ideale per comprare un nuovo notebook, ecco perché

Se non ci avete seguito durante l'Amazon Prime Day e vi siete persi l'offerta su quel notebook che desideravate tanto, vi perdoniamo! Soprattutto perché ora potrete approfittare di alcuni ottimi sconti in occasione del Black Friday.

Di solito, quando si va alla ricerca di un nuovo notebook, i budget si dividono alcune categorie. Abbiamo i segmenti sotto i €500, sotto i €1000 e sotto i €1500, con l'ultimo che, chiaramente, rappresenta una fascia un po' più alta rispetto ai portatili standard.

Uno degli aspetti migliori dei saldi del Black Friday e del Cyber Monday è la possibilità di acquistare un notebook con hardware costoso e di nuova generazione a un prezzo più vicino al budget a disposizione.

Inoltre, considerato il numero impressionante di persone alla ricerca di buoni affari, è difficile resistere alla tentazione di prendere una macchina meno recente a un prezzo notevolmente ridotto.

Dunque, se state aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo notebook, ecco perché il Black Friday è il momento ideale per investire su un nuovo sistema.

(Image credit: Pexels)

Il calo dei prezzi per i notebook con Intel Whiskey Lake è un'occasione imperdibile

Adesso che i i produttori più importanti iniziano a produrre le nuove serie di notebook con CPU Tiger Lake di 11a generazione, i modelli con CPU dell'ormai dismessa 8a generazione iniziano a essere di troppo nei magazzini.

È molto probabile che vedremo varie offerte per questi modelli che, nonostante siano un paio di generazioni indietro, potrebbero costituire un ottimo upgrade per tutti quelli che provengono da portatili ancora più vecchi e lenti.

Certo, non tutti si sentono a proprio agio nell'acquistare un prodotto il cui hardware è abbastanza "vecchio" da non essere più in produzione, ma dobbiamo considerare che, sebbene le CPU Whiskey Lake non siano veloci come le Ice Lake, Comet Lake o Tiger Lake, le differenze non sono poi così marcate.

A meno che non siate gamer appassionati o professionisti della creatività, i notebook multi-core Whiskey Lake sono più che sufficienti per le vostre esigenze e sono i portatili che avranno maggiori probabilità di andare in sconto

(Image credit: Future)

È ora di prendere un Chromebook o più di uno. Sul serio.

Non andate via, diciamo sul serio! Al prossimi Black Friday molti rivenditori potrebbero promuovere i Chromebook come regali di Natale, considerando le loro caratteristiche, l'eccesso di giacenza in magazzino e un prezzo già molto abbordabile di suo: probabilmente potrete accaparrarvi un ottimo portatile a meno di €200.

Nonostante le sempre maggiori prestazioni e il miglioramento delle funzionalità di Chrome OS, i Chromebook non hanno ancora conquistato i cuori degli utenti, nonostante i produttori ne promuovano l'adozione ormai da parecchi anni.

Dato che la qualità dei notebook continua ad aumentare e i Chromebook iniziano a essere equipaggiati con hardware di fascia alta, ci troviamo davanti a macchine sempre più potenti. Potrebbe valere la pena iniziare a dar loro più di un'occhiata.

Android è cresciuto molto negli ultimi anni, pertanto ci sono app Android al pari delle applicazioni desktop sul Marketplace di Google Play, tutte facilmente installabili sui Chromebook. Inoltre, Chrome OS include la versione beta di un kernel Linux, il che garantisce ai Chromebook l'accesso a una vasta libreria di contenuti per il sistema open source più famoso del mondo.

Inoltre, il passaggio sempre più frequente al cloud da parte delle applicazioni più popolari, significa che non occorre più un dispositivo potente e con uno dei sistemi operativi più diffusi come Windows 10 e macOS per continuare a usare le proprie app.

Chrome OS è stato progettato e realizzato in base a questa tendenza e, finalmente, il mondo inizia ad accettare la visione di Google per il suo Chrome OS. Considerato anche che oggi un numero crescente di giochi AAA è utilizzabile in streaming grazie a piattaforme come GeForce Now e Google Stadia, potreste usare un Chromebook anche per giocare con titoli di punta, qualcosa di impensabile due o tre anni fa.

(Image credit: Acer)

I notebook con Nvidia GeForce RTX 30 sono in arrivo, pertanto i portatili gaming meno recenti potrebbero andare in forte sconto durante il Black Friday

Le schede Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 sono una realtà da poche settimane e saranno inserite nei portatili all'inizio del prossimo anno. Di conseguenza, i notebook da gaming GTX potrebbero essere oggetto di interessanti promozioni.

I portatili da gaming, di solito, sono prodotti di fascia alta, indipendentemente dal listino prezzi, pertanto potremmo vedere degli sconti sui laptop gaming meno recenti. Ma se vi aspettate saldi sui migliori portatili da gaming, dovrete aspettare il Black Friday, anche se non è detto che vengano scontati.

Considerati questi due fattori, prevediamo un aumento delle offerte per i notebook da gaming rispetto al Prime Day, in cui le offerte erano focalizzate maggiormente sui notebook di uso comune e i Chromebook.

Se volete comprare un portatile da gaming economico, il Black Friday potrebbe essere il momento adatto.