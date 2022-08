Intel Raptor Lake: presentazione il 13 settembre e lancio il 20 ottobre

Cosa succede? Intel presenterà i processori Core di 13° generazione Raptor Lake il 27 settembre, con il lancio che avverrà il 20 ottobre. Perché è importante? La nuova gamma aumenta visibilmente i core per competere con i Ryzen 7000 di AMD, appena presentati.

Le CPU Intel Raptor Lake di 13° generazione sono prossime al lancio.

Stando alla tabella di marcia pubblicata da Go To Market e condivisa dall'utente "wxnod" in un post, l'azienda di Santa Clara si prepara infatti a tenere il suo evento "Innovation" il 27 settembre, aprendo nello stesso giorno i preordini per i top di gamma Core i9-13900K, seguiti dall'i7-13700K e l'i5-13600K il 13 ottobre. Il resto delle CPU della serie Raptor Lake arriverà in data 20 ottobre.

Come già specificato dal CEO Pat Gelsinger, tutti i modelli saranno disponibili da quest'anno. Per contrastare AMD e mantenere la leadership delle prestazioni, la 13° generazione di processori Intel aumenta notevolmente la conta dei core totali, incrementando gli Efficiency Core nelle CPU di tutta la serie, con l'i9-13900K che includerà adesso ben 24 core (8P+16E), passando per i 16 core dell'i7-13700K (8P+8E), per finire con i 14 core dell'i5-13600K (6P+8E).

Ad aumentare sono anche cache totale e frequenze operative massime, che nei processori di fascia alta arriveranno a 68MB e 5,8GHz. Oltre a ciò, la nuova piattaforma poterà con se diverse novità per quanto riguarda le funzionalità di overclock e alcune modalità di funzionamento esclusive, come "Extreme Performance" che troveremo soltanto sull'i9-13900K.

In concomitanza alla 13° generazione di CPU, Intel presenterà anche le schede madri di fascia alta Z790, il cui embargo sulle vendite dovrebbe decadere lo stesso giorno di lancio dei Raptor Lake.

Seguendo quest'ordine, l'azienda di Santa Clara renderà disponibili i suoi nuovi processori a un mese di distanza dai Ryzen 7000 di AMD, presentati ieri in un evento trasmesso anche nel canale YouTube ufficiale della società.

