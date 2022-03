Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5900X: il confronto

Dopo anni di strapotere Intel, l'arrivo delle CPU Ryzen di AMD (e in particolare della seconda generazione) ha cambiato le carte in tavola restituendo vigore alla battaglia tra i due produttori.

AMD è persino riuscita a superare Intel in alcuni segmenti, proponendo dei processori con prestazioni multi-core eccellenti, ottimi per il gaming e dal prezzo super concorrenziale. Grazie ad essi, l'eterna inseguitrice è passata al comando costringendo Intel ai ripari.

La risposta più decisa è arrivata con la dodicesima generazione di CPU Intel Alder Lake, capitanata dal top di gamma Intel Core i9-12900K, l'unico e vero contendente al trono dell'ancora ottimo AMD Ryzen 9 5900X (uscito a fine 2020).

Nonostante lo scarto di "anzianità" tra le due CPU, ci troviamo di fronte ai due campioni dei rispettivi brand nel segmento consumer. Queste CPU hanno lo stesso obiettivo e si rivolgono ad una tipologia di utenti ben definita, ovvero a coloro che cercano il top in termini di prestazioni di gioco o utilizzano software che richiedono tanta potenza.

Dato che le specifiche che si leggono nella scheda tecnica non possono definire quale sia il migliore tra i due, abbiamo preso i migliori processori consumer Intel e AMD e li abbiamo messi a paragone in termini di prestazioni multi-core e single-core, valutando inoltre le differenze in termini di prezzo e specifiche.

Chi la spunterà? Scopriamolo insieme!

Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5900X: prezzo

Non c'è dubbio, sia Intel Core i9-12900K che AMD Ryzen 9 5900X costano parecchio.

Del resto chi sceglie un chip simile, molto probabilmente, vuole assemblare un PC di fascia alta per lavoro o gaming competitivo, ergo ha già in mente di spendere una bella cifra.

Intel Core i9-12900K è più recente del rivale AMD e, almeno per ora, si trova a prezzi molto vicini a quelli indicati dal produttore. Il top di gamma Intel da 16 core ha un prezzo che va dai 600 ai 700 euro. Come accade con tutti i componenti hardware, nei prossimi mesi ci aspettiamo una flessione dei prezzi che dovrebbe renderlo più accessibile.

AMD Ryzen 9 5900X è sul mercato da un anno e mezzo e si trova a cifre che vanno dai 450 ai 500 euro, prezzo che lo rende decisamente più accessibile della controparte Intel. Detto questo, con qualche decina di euro in più è possibile acquistare il più potente Ryzen 9 5950X ottenendo un rapporto qualità prezzo e delle prestazioni migliori.

Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5900X: specifiche

Sia Intel Core i9-12900K che AMD Ryzen 9 5900X sono CPU di fascia alta, ma ci sono delle differenze sostanziali tra i due chip in termini di design e specifiche.

AMD Ryzen 9 5900X dispone di 12-core, 24-thread e in boost raggiunge i 4.8GHz. A bordo troviamo ben 70MB di memoria Cache divisa tra moduli L2 e L3. Il TDP (thermal design power) ha un valore di 105W.

Intel Core i9-12900K dispone di 16-core, ma il modo in cui sono disposti è completamente diverso rispetto ai 12 del chip AMD. A differenza della controparte Ryzen e dei precedenti processori Intel, i9-12900K utilizza un design ibrido ispirato al big.LITTLE di Arm.

Nello specifico i core si dividono tra Performance core (8) e Efficient core (8). I Performance core sono dual-threaded (ogni core ha due 2 thread), esattamente come i core del processore Ryzen. Gli Efficient core hanno un singolo thread. Questo vuol dire che, anche se il chip Intel dispone di un numero maggiore di core, il processore AMD ha lo stesso numero di thread (24).

Sia Intel che Apple sono passati ai processori con design ibrido, e AMD è l'unico produttore che produce ancora i cosiddetti chip monolitici. Non sappiamo con certezza se e quando AMD passerà al design ibrido, ma per ora non sembra averne bisogno.

Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5900X: prestazioni

Veniamo al punto, parliamo di prestazioni. AMD e Intel si danno battaglia da anni, e con il lancio di Core i9-12900K sembra che Intel sia riuscita a tornare al comando dopo qualche anno da inseguitrice. Questa volta però le differenze sono tutt'altro che marginali.

Durante i test effettuati dalla redazione di Techradar, Intel Core i9-12900K si è dimostrato del 21% più veloce rispetto a Ryzen 9 5900X in single core, in particoalre su Cinebench. Questo risultato potrebbe sembrare strano se si considera che Cinebench è stata la piattaforma che ha decretato il successo di tante CPU AMD uscite negli ultimi anni, ma questa volta Intel sembra aver colto nel segno.

Ma il vantaggio non si limita alle prestazioni in single-core. Anche nel test Cinebench multi-core, il processore Intel ha superato la controparte AMD del 23%, risultato sorprendente se consideriamo che Ryzen 5900X è stato per parecchio tempo il re di questa specialità. I risultati, anche se con leggere variazioni, sono stati confermati anche dagli altri benchmark, dove il 5900X non è mai riuscito a superare Intel Core i9-12900K.

Il risultato più vicino tra i due è riferito al software Blender, dove Ryzen 9 5900X è rimasto indietro del 10% rispetto a Core i9-12900K.

Nel gaming la CPU Intel si è dimostrata nettamente superiore. Su Total War: Three Kingdoms (titolo particolarmente oneroso in termini di CPU), impostando i dettagli al minimo per assicurarci che sfruttasse il più possibile il processore, Core i9-12900K ha ottenuto 480 fps contro i 380 fps di Ryzen 9 5900X.

Stranamente il risultato si è invertito su Metro: Exodus, dove AMD Ryzen 9 5900X ha battuto Intel con 251 fps contro i 246 fps. La differenza è minima, ma va comunque sottolineata.

In ogni caso e qualsiasi cosa decidiate di dargli in pasto, Intel Core i9-12900K è più veloce di Ryzen 9 5900X. D'altro canto la differenza di prezzo è importante e sarete voi a dover valutare se vale la pena di spendere 200 euro in più o meno.

Tuttavia, la presenza del supporto per le tecnologie DDR5, PCIe 5.0 e Thunderbolt del processore Intel potrebbe giustificare a pieno la differenza di prezzo.