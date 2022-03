Oral B klar med intelligent tandbørste

Den nye iO10-børste – som bliver den seneste tilføjelse til iO-serien – kommer med iOSense, en helt ny separat ladestation, som under tandbørstningen holder styr på tandbørstens position, og giver dig besked, hvis der er områder i munden, hvor du ikke har børstet grundigt nok. Tandbørsten giver dig også besked, hvis du børster for hårdt eller blødt, så du ikke risikerer at skade tandkødet i din iver for at få rene bisser.

Phillip Hundeshagen er Director of Research and Development for Oral Care, P&G. TechRadar fik en snak med ham om ideerne bag den nye tandbørste:

"Tanken er, at gøre tandbørstning så nemt og behageligt som muligt. Vi kan se, at alt fra tandbørstens udseende til smagen på tandpastaen har betydning for, hvor længe vi børster," siger han.

Ifølge ham, børster vi kortere tid, hvis tandpastaen ikke smager godt. Det er måske ikke så overraskende. Men ifølge Phillip Hundeshagen har det også betydning, om vi synes, at tandbørsten er pæn eller rar at have i hånden.

"De enkelte faktorer er ikke afgørende, men samlet set har de betydning. Så hvis vi har en tandbørste, som vi synes er grim, børster vi faktisk i kortere tid."

Udseendet er én ting, men komfort er en anden vigtig faktor. Jo mere behageligt, vi oplever tandbørstningen, desto længere børster vi. Og hvorfor så den besættelse med, hvor langt tid vi børster, tænker du? Jo, det er fordi, vi generelt børster vores tænder i alt for kort tid. Ifølge Phillip Hundeshagen så tror mange af os, at vi børster mindst to minutter. Men i de undersøgelser Oral-B har lavet, har det vist sig, at folk i gennemsnit ligger på cirka 46 sekunders børstning. Så vi er simpelthen ikke gode nok til at børste tiden ud.

Derfor mener Phillip Hundeshagen, at den nye iO10 kan være en stor hjælp til brugerne.

Oral B iO10 samarbejder med iOSense opladeren. Sensorer i opladeren registrerer tandbørstens position og inddeler munden i 16 forskellige børste-zoner. Undervejs holder tandbørsten øje med, om du børster for hårdt, blødt eller lige tilpas, og indikerer dette ved at lyse i forskellige farver. Når tandbørstningen er overstået - en timer sikrer, at man børster i de to minutter - så får du besked, hvis der er områder i munden, du har børstet for lidt.

Det er også grunden til at Phillip Hundeshagen er sikker i sin sag, når han siger, at man får en bedre mundhygiejne efter en uges brug sammenlignet med brug af en traditionel tandbørste.

"Hvis du, som mange andre, har børstet for kort tid og samtidig har forsømt nogle områder i munden, så vil der hurtigt komme forbedringer. Alene det, at du børster de fulde to minutter vil for mange være en fordobling af børstetiden, så de fleste vil hurtigt se forbedringer. Det viser vores kliniske tests, så derfor er vi sikre i vores sag," siger Hundeshagen.

Her de to versioner af tandbørsten Oral-B iO10 (Image credit: P&G)

Den nye tandbørste kommer i to farver: Cosmic black og stardust white. Tandbørsten er udstyret med et interaktivt farvedisplay, der gør det muligt at navigere nemt mellem tandbørstens funktioner og rengøringsmetoder som sensitiv, deep clean eller whitening.

Tandbørstens indbyggede tryksensor guider brugeren til at bruge det optimale tryk ved tandbørstning. Sensoren advarer, hvis der bliver trykket for hårdt med et rødt lys og indikerer med grønt, når brugeren anvender det optimale tryk.

Kunstig intelligens:

Den nye iOSense-enhed bruger kunstig intelligens til at guide din børstning og tilbyde en personlig børsteoplevelse. Den fortæller dig:

● Hvornår du skal børste: iOSense timer den optimale børstetid og har et Wi-Fi-drevet ur

● Hvor du skal børste: iOSense fortæller dig, hvis du glemmer et område

● Hvordan du skal børste: Oral-B appen holder styr på dine mål og giver feedback efter hver børstning

Ifølge producenten oplevede brugere i kliniske test følgende effekt, når de skiftede fra manuelle tandbørster til tandbørstning med Oral-B iO:

● Seks gange mere fjernelse af plak fra tandkødskanten

● 100% sundere tandkød efter en uge

● Hvidere tænder efter en uge

Efter en 6-måneders klinisk undersøgelse:

● 96% af patienterne, der anvendte Oral-B iO, gik fra usundt til sundt tandkød.

Pris og tilgængelighed

Du må væbne dig lidt med tålmodighed, hvis du vil have fingre i Oral-B iO10. Ifølge producenten kan vi regne med at se den i butikkerne omkring sensommer/efterår 2022.

Vi har endnu ikke fået en dansk pris på tandbørsten. Forgængeren iO9 kan lige nu fås fra cirka 1.700 kr. Men vi forventer at iO10 vil være noget dyrere, når den lander i butikkerne.