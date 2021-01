Galaxy S21 Ultra er Samsungs vision om en smartphone, der kan lige lidt mere. Den har fem kameraer, en 108MP-sensor, to smartphonekameraer, 100x zoom, 5G, op til 16 GB RAM og understøtter S Pen-stylus. Det hele er pakket sammen i en enkelt Android-smartphone med en 6,9- tommer 120Hz Quad HD-skærm.

Dette er den første nye Android-smartphone, vi har testet i 2021 sammen med Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus, og den sætter barren højt. Samsung har genudviklet autofokus på deres kamerasystem for at afhjælpe de problemer, vi havde med sidste års Galaxy S20 Ultra, justeret specifikationerne og funktionerne for hurtigere performance og lancerer telefonen til en betydeligt lavere lanceringspris.

S21 Ultra er stadig ret dyr for for de fleste forbrugere – den koster sågar mere end en iPhone 12 Pro Max – men Samsung tilbyder en større, lysere og mere kapabel buet skærm, 10x optisk kamerazoom (vs 3x) og stylusunderstøttelse, noget Apple har endnu ikke gjort på nogen iPhone. Afhængigt af hvad der er vigtigt for dig, tilbyder Samsung muligvis mere værdi for dine penge.

Er der noget, man skal være opmærksom på? Vi startede at sige, at S21 Ultra er Samsungs vision om en smartphone, der kan lidt mere. Man bliver nødt til at se bort fra det, der ikke passer ind i virksomhedens nye køreplan. Borte er microSD-kortlæseren til udvidelse af lageret, og du finder ikke en oplader inde i æsken. Ligesom Apple nævner Samsung e-affald som årsagen til, at denne ikke længere medfølger.

Hvis du lige er kommet dig over, at 3,5 mm hovedsmartphonestik ikke længere er en fast del af smartphones, skal du være klar til flere ændringer. Men alt det positive ved Samsung S21 Ultra tilbyder opvejer ethvert mindre ubehag ved en smartphone, der nok ender på vores liste over de bedste smartphones efter yderligere tests.

Samsung Galaxy S21 Ultra lanceringsdato og pris

(Image credit: Future)

Samsung har fastsat Galaxy S21 Ultras-lanceringsdato til fredag til den 29. januar 2021, efter at smartphonen blev afsløret den 14. januar. Forudbestillinger til håndsættet bliver mulig i USA, Storbritannien og Australien i løbet af annonceringsdagen. Det er endnu usikkert, hvornår den kan forudbestilles i Danmark.

Prisen på Samsung Galaxy S21 Ultra-er høj, især sammenlignet med den billigere end forventede Samsung Galaxy S21. Men telefonen er betragteligt billigere end Galaxy S20 Ultra var ved lanceringen.

Samsung Galaxy S21 Ultra-prisen starter ved $ 1.199 (svarer til omkring 7.300 kr.) for en version med 128 GB lagerplads og 12 GB RAM. Der er også 256 GB og 512 GB lagervarianter med den største model med 16 GB RAM, men vi har endnu ikke hørt de eksakte priser for dem.

Sidste års Samsung Galaxy S20 Ultra var en hel del dyrere, end denne smartphone er ved lanceringen, især i USA, hvor den samme kombination med 128 GB / 12 GB- kostede $ 1.399 (ca. 8.600), da den kom på markedet.

Selvom det er markant billigere, er dette stadig en meget dyr smartphone - og for mange vil den simpelthen være for dyr. Hvis du leder efter et billigere alternativ, er Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus begge solide muligheder, men deres specifikationer er ikke helt så gode som denne enheds.

Design og skærm

(Image credit: Future)

S21 Ultra har en mat finish i to farver: Phantom Black og Phantom White. Uanset hvad du vælger, er finishen en betydelig forbedring i forhold til sidste års S20-serie, som havde en reflekterende glans, der så lidt plastisk og billig ud.

Ultra lever op til sit navn som en smartphone, der er stor, hvor den skal være det, men alligevel minimerer den alt, hvad du ikke ønsker at se. For eksempel er det sådan, at hvor 6,8-tommers skærm gør, at du må strække dine fingre, eliminerer den buede kant-til-kant-skærm næsten rammen, og blænden på 40MP frontkameraet er et lille hul, der let overses, når du ser video.

Samsungs nye, redesignede indbyggede fingeraftrykssensor i skærmen debuterer på Galaxy S21-serien, og Samsung antyder, at det både er hurtigere at låse din telefon op, og at læsefladen er større end før, så det er lettere at ramme rigtigt. Vi er nødt til at foretage flere test for at se, hvor hurtigt den er, og hvor god den er til at aflæse vores ofte uheldige tommelfingerplacering.

S21 Ultra-skærmen bliver utrolig lys – op til 1.500 nits – og det er vigtigt, når din telefon er i direkte sollys (når vi kommer ud udenfor igen). Mange flagskibstelefoner, herunder iPhone 12 og endda Galaxy S21 og S21 Plus, når kun op på 1.200 nits.

Du vil helt sikkert gerne have et Galaxy S21 Ultra-cover til mere end beskyttelse. Der er et folio-etui, der indeholder en speciel S-pen – som er større og mere behagelig at bruge end den, der gemmes inden i Galaxy Note-telefoner - og etuiet sælges separat. Lige hvad du gør med pennen, hvis du ikke har et sådant etui i øjeblikket uklart.

Vi var i stand til hurtigt at tage noter og få vist alle Air Command-muligheder, der indeholder en række funktioner, du kan bruge, uden at røre ved telefonens skærm. S21 Ultra mangler Bluetooth-genveje til kameraet og noter uden for skærmen, som på Galaxy Note 21 Ultra.

Kamera og batteri

(Image credit: Future)

Kameraerne og batterilevetiden er især to områder, hvor vi har brug for yderligere langvarig test af S21 Ultra, da der er mere at se nærmere på end normalt. Samsungs 108MP kamera vender tilbage sammen med to 10MP telefoto-kameraer, der skifter mellem at tilbyde en forbedret 100x zoom og et 12MP ultrawide-kamera.

108MP-kameraet og begge tele-kameraer fanger større individuelle pixels, end deres kolleger på S20 Ultra gjorde (ultrawide ser ud til at være uændret), men vi er mere ivrige efter at se, hvordan den nye laserassisterede fasedetekterende autofokus (LAPDAF) performer.

Vi løb ind i en masse problemer sidste år, da Samsung brugte PDAF (minus den laserassisterede fordel, der blev introduceret senere i Note 20 Ultra), i stedet for at finde en måde at bruge den overlegne dual pixel autofokus, der er mulig på mindre 12MP hovedkameraer. Det gjorde, at 108MP og 100x 'Space Zoom' valgmulighederne næsten ikke var værd at bruge, da mange af vores fotos blev slørede og ude af fokus.

100x 'Space Zoom' vender tilbage her, og denne gang ønsker Samsung, at det skal være mere end en gimmick og 'nøj, hvor den kan' tech-demo. Vi er bestemt klar til at give det endnu en chance for at være mere end en gimmick og se, hvor godt det zoomer ind sammenlignet med Note 20 Ultras 50x zoom.

Tilføjelsen af en "tripod-lås" -indstilling indebærer, at 100x kameraet låses på et motiv og forhindrer søgeren i at springe rundt, hvilket ellers er noget, der kan være svært, når du zoomer tæt ind med S20 Ultra. Efter et sekund låses S21 Ultra-kameraet på et motiv, som det markerer med gult på det lille udzoomede hjørne, og rystelserne elimineres på magisk vis.

40MP frontkameraet vender også tilbage, så du kan tage meget detaljerede selfies, og Single Take-tilstanden giver dig igen mulighed for at optage videoer og fotos samtidigt ved hjælp af alle de forskellige kameraer. I år har Samsung indarbejdet slowmotion i det, det kaldes ”Single Tag 2.0”. Helt ny er en tilstand kaldet ”Director's View”, som giver dig mulighed for at optage video med både front- og bagkameraer samtidigt, hvilket er en smart ide, som du ikke finder på mange telefoner (på iPhone 12-serien skal du benytte en tredjepartsapp til dette).

Ydeevne og software

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Billede 3 af 3 (Image credit: Future)

S21 Ultras specifikationer er mere, end hvad de fleste har brug for - i de fleste tilfælde. Der er mulighed for 12 GB eller hele 16 GB RAM, hvilket er mere end mange af de bedste bærbare computere, men 128 GB synes dog noget begrænset, når der ikke er nogen microSD-kortlæser på denne telefon. - Samsung sælger dig gerne både en model med 256 GB eller 512 GB, men de koster meget mere.

S21 Ultra markerer en debut af to nye smartphone-chipsæt, og hvilket du får, afhænger af, hvor du bor i verden. Qualcomm Snapdragon 888 anvendes i USA, mens Samsungs eget Exynos 2100-chipsæt vil være i telefonerne i de fleste andre lande. Vi har ikke testet en telefon, der anvender disse chipsæt før, og det vil være interessant at se, om Android-telefoner vil være i stand til at lukke hullet til Apples ofte hurtigere A-serie chipsæt.

S21 Ultra kommer med One UI 3.1 og Android 11, hvilket betyder, at du får den nyeste software fra Samsung og Google. Forvent dog ikke, at Android 12 kommer til denne telefon før i begyndelsen af næste år, selvom Google frigiver deres opdatering til august.

En ting, vi syntes var interessant, udover at teste alle de Note-lignende Air-kommandoer, var menuen til venstre. I stedet for den sædvanlige Bixby-menu var den dedikeret til Google Assistant (tidligere Google Now). Det bliver interessant at se, om den er tilgængeligt i den endelige version af telefonen.

Tidlig dom

(Image credit: Future)

Galaxy S21 Ultra er Samsungs smukkeste telefon i de to seneste to generationer, især i den matte Phantom Black-farve. Men den byder på mere end et bedre udseende. Vi synes rigtigt godt om denne smartphones sine fem kameraer, som inkluderer en 108MP-hovedsensor med forbedret autofokus og to tele-kameraer ud over det ultrawide kamera.

Den eneste hage er, at du er nødt til at opgive microSD-kortslæseren og opladeren, der ikke længere er inkluderet.

Vi håber at zoome ind 100x med tripod-låsen gør en verden til forskel. En anden væsentlig ting er, at denne telefon i USA er hele $ 200 billigere end S20 Ultra - den er også billigere i Storbritannien og Australien. Nu må vi så se, om den også bliver billigere i Danmark…