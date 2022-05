Apple tester iPhones med USB-C

Vil Apple langt om længe gå over til USB-C i bunden af sine smartphones i stedet for Lightning-stikket? Det mener Mark Gurman fra Bloomberg, eller rettere, de kilder, han har talt med. Kilderne, der naturligvis er anonyme, har ”kendskab til situationen” ifølge Gurman, der plejer at have både kilderne og troværdigheden i orden. Det rapporterer recordere.dk

Ifølge Gurmans kilder er Apple i gang med at teste iPhones med USB-C-stik. Om disse er rene USB-stik eller kombinerede USB-C/Thunderbolt-stik som dem, vi ser på f.eks. Macs, melder historien foreløbig ikke noget om.

Gurmans kilder fortæller også, at Apple samtidig tester en ny, officiel adapter, der kan lave Lightning-stik på kabler, ladere med mere om til USB-C, sådan at fremtidige iPhones med USB-C kan bruge ældre udstyr med Lightning. Det skrivere recordere.dk

Når Apple tager dette skridt, er det formentlig som reaktion på, at EU-parlamentets udvalg for det indre marked og forbrugerbeskyttelse i slutningen af April stemte for et forslag, der tvinger forbrugerteknologi-producenter til at bruge det samme lade- og datastik på populære devices.

Lige nu er stikket specificeret til at være USB-C, men det kan formentlig ændre sig, som teknologierne udvikles. Det godkendte forslag er nu udsendt som et direktiv, og hvis det får både EU-kommissionens og medlemslandenes opbakning, vil Apple blive tvunget til at sælge iPhones med USB-C i EU.

Det bliver dog ikke i år, at vi ser iPhones med USB-C, hvis man skal tro Gurman. Hans kilder siger, at de iPhones, der lanceres til efteråret allerede er lagt fast på at skulle benytte Lightning. Det bliver altså tidligst i 2023, vi ser et skift. Apple har også tidligere udtrykt bekymring over et sådant skift, som de mener kan gå ud over firmaets evne til at innovere. Det skriver recordere.dk