Anmeldelse: The Batman

The Batman er en forbløffende omhyggelig og spændingsfyldt DCEU film, der ikke glemmer den ikoniske karakters tegneserierødder. Dens unikke blanding af gyser, psykologisk thriller, action og drama leverer en overdådig fortælling, mens filmens all-star cast og cinematografi forbedrer forestillingen. Nogle vil hævde, at Christopher Nolans Dark Knight trilogi er bedre, men med eller uden disse uundgåelige sammenligninger, er Matt Reeves' The Batman endnu et fremragende bidrag i Caped Crusaders stadigt voksende filmserie.

Hvordan genopfinder du Batman? Med en berømt 80-årig historie - bestående af tegneserier, film, tv-shows og videospil - om den legendariske karakter, er det et spørgsmål, som personer i flere kreative industrier har kæmpet med.

The Batman føler sig uden tvivl mere presset end sine filmforgængere, når det kommer til at besvare det spørgsmål. Den ikoniske superhelts seneste filmiske reboot er hans tredje genskabelse på mindre end 20 år - en situation, der helt sikkert kan føre til træthed af karakteren blandt publikum. Tilføj den indledende meget splittede modtagelse fra fans af Robert Pattinsons casting som Batman/Bruce Wayne, filmens mangel på R-rated indhold og dens pandemi-inducerede forsinkelse, og The Batman kunne have været en katastrofe, der ventede på at ske.

I modsætning til de kriminelle, som Batman jager, kan seerne dog lægge deres frygt for Caped Crusaders næste eventyr på storskærmen til side. The Batman er et gribende, spændingsfyldt og behageligt afmålt billede på Dark Knight, der klarer sig selvsikkert. Og selvom superheltens filmiske franchise måske ikke nødvendigvis havde brug for det, puster The Batman på samme måde nyt liv i superheltens filmserie, som Tom Hollands Spider-Man gjorde for webslinger’s film franchise.

Den lange Halloween

The Batman følger The Dark Knight i andet år af hans kriminalitetsbekæmpelse karriere. (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Filmen udspilles i løbet af det andet år af hans kriminalitetsbekæmpelse karriere, og vi følger The Batman superhelten/Bruce Wayne (Pattinson), mens han forfølger Riddler (Paul Dano), en seriemorder der går efter Gotham City eliten, i ugen efter Halloween. Men da Riddlers mordtogt fører Batman ned ad en sti af konspiratorisk korruption, der forbinder til Waynes families arv, er han tvunget til at konfrontere djævelen i hans sind lige så meget som dem, der dæmoniserer Gotham.

The Batmans synopsis placerer den på usædvanligt territorium. Dette er ikke en traditionel Batman oprindelseshistorie - der er ingen Thomas og Martha Waynes dødsscene, træningsmontager eller tematisk hjemkomst for Bruce, før han falder til i den dobbelte playboy-superhelt-rolle, han er kendt for. Her er Batman allerede etableret som en frafalden helt – omend en noget uerfaren en – der tjener Gotham og ingen andre. Han er en rebel med en sag, men en hvis verdensbillede stadig i vid udstrækning er dikteret af barndomstraumer.

Den narrative beslutning om udelukkende at fokusere på Batmans karriere er en, som nogle seere kan finde lidt mærkværdig, især efter Christopher Nolans Dark Knight trilogi. I betragtning af, hvordan dens verden er etableret, føles The Batman lejlighedsvist som den anden del af en ny Batman serie, eller at en sekvens, der introducerer filmens begivenheder, på uforklarlig vis er blevet skåret ud.

The Riddler er en værdig modstander af Batman/Bruce Wayne. (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Ikke desto mindre fungerer The Batman godt som den potentielle første indgang i instruktøren Matt Reeves' filmserie uden at træde væk fra stien af den slidte oprindelseshistorie. Vi ved, hvordan Batman begynder. At gense hans baggrundshistorie igen er totalt unødvendigt, ligesom det var for Spider Mans introduktion i Marvel Cinematic Universe i Captain America: Civil War.

The Batman fungerer som et udgangspunkt for andre karakterers oprindelsesfortællinger - Selina Kyle (Zoë Kravitz) og Oswald Cobblepot (Colin Farrell) for at nævne to. Men mens deres anti-heroiske eller skurkagtige vendinger er etableret på nye måder, ved fans allerede, hvem disse karakterer er, før de gennemgår disse transformationer. The Batman respekterer sit publikum nok til at give afkald på alt for lange, formelle karakterintroduktioner. Det er simpelthen op til os at genkende disse personer og deres roller og nyde det uden at udforske begyndelsen af Batman igen.

Litterære fortolkninger

Batman og løjtnant Jim Gordon (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Historiemæssigt er The Batman tydelig i sin tilgang til plottet fra et kildemateriale perspektiv. For det første læner det sig stærkt ind i områder af hans tegneseriehistorie, som ikke er blevet udforsket til bunds i en filmatisering. Batmans detektivfærdigheder er stort set blevet overset i tidligere live-action projekter, så det er tilfredsstillende at se dem i vid udstrækning hele vejen igennem. At se Batman regelmæssigt bruge sin intellekt (til at løse Riddlers gåder), og gadgets, som gribekrogen og kamera-integrerede kontaktlinser, er enormt givende. Vi har set fighteren og opfinderen i Batman før, men det er forfriskende at se karakterens undersøgende side stærkt fremhævet.

Med næsten tre timers spilletid optrævles The Batmans fortælling i et metodisk tempo. Alligevel er den lynhurtig nok i sin udførelse. Der er tidspunkter, hvor det føles lidt trægt - i anden akt, når Batmans jagt på Riddler bliver til Bruce Wayne, der undersøger sin families fortid. Men generelt rasler The Batman gennem sin historie i et behageligt tempo; så meget, at de tre timer føles kortere, end det lyder.

Batmans motorvejsjagt er en eksplosiv og spændende tur. (Image credit: Warner Bros.)

The Batman låner tilsyneladende også fra andre DC-tegneserier. Dens åbningsscener har lidt Watchmen over sig, med et mord og Rorschach-lignende voice-over fra Pattinsons Wayne, der trækker paralleller til Alan Moore og Dave Gibbons' ikoniske tegneserie. Det er en spændende grafisk roman at hylde.

Batman har heller ikke viget tilbage fra de hyppigt fundne gyser- og psykologiske thriller elementer i superheltens egne tegneserier. Scener, der involverer Riddler, er uhyggelige og skræmmende, mens hans Saw-lignende genstande (ledsaget af optagelseslignende kamerabetjening) skaber en ægte følelse af rædsel.

Sekvenser, der involverer Batman, som træder ud af skyggerne, genererer ligeledes en angribende, frygtindgydende atmosfære, før hans silhuet dukker op på skærmen. Det er et vidnesbyrd om arbejdet ledet af komponisten Michael Giacchino og filmfotografen Greig Fraser, hvis ildevarslende musik og uhyggelige brug af lys og kameraplacering leverer den rette mængde spænding, når det er nødvendigt.

Der er nogle aspekter af The Batman, som diehard fans måske ikke bryder sig om. Der er nogle subtile afvigelser fra kildematerialet, men disse er i høj grad dikteret af, hvilke Batman eller Catwoman tegneserier, som seerne kunne have læst. Andre biografgængere vil ikke bekymre sig, men disse ændringer kunne skuffe nogle fans.

The Dark Knight rises

Batman og Selina Kyle ser ikke altid øje til øje. (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Det måske mest behagelige aspekt af The Batman er dog, hvor afstemte rollebesætningen er med de roller, de bebor. Colin Farrell bringer letsindighed og voldsdrevet opførsel til Penguins tidlige Batman æra inkarnation, mens folk som Jeffrey Wright, Andy Serkis og John Turturro har en klar tilstedeværelse som henholdsvis løjtnant Jim Gordon, Alfred Pennyworth og Carmine Falcone.

Især Pattinson viser, hvorfor de tog fejl i at kritisere, at han fik rollen. Den tidligere Twilight-stjerne leverer en robust og kommanderende præstation som Batman, mens hans portrættering af en grublende Wayne taler til milliardærens tilbagetrukne natur og dybtliggende barndomstraumer. Afgørende er dog, at hans Batman er fejlbarlig – en intellektuel, der, lige så genial som han er med næverne, langt fra er det mentalt og fysisk. Han er en tortureret sjæl, der finder et rasende formål med at uddele straf til Gothams forbrydere, men han kæmper stadig med skyldfølelsen over sine forældres død - et problem, der bliver forværret af, at The Riddler leger med Batman/Wayne, efterhånden som filmen skrider frem.

Dette er en Batman film, der står på egne ben – og udmærker sig ved, hvad den gør

Når vi taler om the Riddler, Paul Dano gør det godt som den sadistiske og sindssyge modstander til Pattinsons helt. Med sit eget langvarige traume er Danos Riddler noget af en tragisk skurk; en karakter man kan sympatisere med, selvom hans motiver er afskyelige. At sætte Batman på kant med en skurk, der er et spejlbillede af ham, er et narrativt valg, der er blevet brugt adskillige gange i andre Dark Knights historier. Her får det dog større følelsesmæssig betydning på grund af duoens overraskende analoge opvækst.

Det er imidlertid Kravitzs Kyle, der virkelige er det følelsesmæssige hjerte i historien. Dette er en Batman-centreret film, men uden at ødelægge noget, er Kyle central for, hvordan plottet udspiller sig, og der kan bestemt argumenteres for, at hun er den vigtigste drivkraft for, hvad der sker. Kravitz har i The Batman en karakter med flere lag, der er lige så fierce, forførende og lidenskabelig som enhver Selina Kyle, vi har set før - måske mere, faktisk. Kravitz' elektriske kemi med Pattinson føles også naturlig, dog en smule tvunget lejlighedsvist. I betragtning af parrets romantiske forhold i tegneserierne er det dog ikke overraskende.

Vores dom

Bruce Wayne er en tortureret, ensom sjæl i The Batman. (Image credit: Warner Bros.)

The Batman ser måske ud til at være endnu en grungy, naturtro fortolkning af den legendariske helts litterære værker, men det er meget mere end det. Hver facet af dens udvikling, fra dens medrivende plot i detektiv-dramastil og det 21. århundredes symbolik, til dens fuldendte rollebesætning og eksplosive, højoktan actionscener - Batman/Penguin biljagten er en sand fornøjelse – er blevet udformet med ægte omhu. Og det viser sig, fordi The Batman er en forbløffende god film, der ville fungere lige så godt, selvom dens karakterer, verden og plot var blottet for alt, der vedrører DCs ikoniske helt.

Der kan nævnes nogle små klagepunkter, som noget klodset grønt skærmbrug, og at plottet bliver lidt langsomt i den midterste handling. Hovedsageligt er The Batman dog en exceptionel film, der mere end holder sit eget i forhold til andre Caped Crusader film og skubber grænserne for, hvad der er muligt i en PG-13-rated superheltefilm.

Sammenligninger mellem The Batman og Nolans Dark Knight trilogi er uundgåelige. De deler det samme DNA. Men dette er en Batman film, der står på egne ben – og udmærker sig ved, hvad den gør. For at parafrasere et berømt citat fra The Dark Knight fra 2008, er The Batman måske ikke den film, som karakterens filmserie har brug for, men det er bestemt en, som den (og vi) fortjener.



The Batman lanceres eksklusivt i biografer verden over fredag den 4. marts.