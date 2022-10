Leder du efter de bedste Netflix-dokumentarer lige nu? Så er du kommet til det rigtige sted. Her finder du vores topliste over de bedste dokumentarer på Netflix. Vi opdaterer denne oversigt løbende for at få de seneste produktioner med.

Netflix har noget for enhver smag på dokumentarsiden. Du finder alt fra kendte dokumentarer til smallere originalproduktioner fra Netflix. Udvalget dækker alt fra truecrime og stoffer til sport, selvbiografier og naturprogrammer. Her er et kæmpe udvalg af velproducerede dokumentarer, så det er bare med at vælge og vrage.

Bedste dokumentarer på Netflix – toplisten lige nu

Bedste dokumentarer på Netflix 2022

Trainwreck: Woodstock '99

Trainwreck: Woodstock '99 (Image credit: Netflix)

Trainwreck: Woodstock '99 kom året før en lignende dokumentar fra HBO. Den fortæller den utrolige historie om, hvordan en oprindeligt fredelig genoplivning af den berømte New York-musikfestival gik grueligt galt.

I 1999 forvandlede begivenheden sig til en smeltedigel af korruption, grådighed og pøbelmentalitet, der efterlod tre døde, flere tusinde sårede og mange flere traumatiserede for livet. Gennem tre afsnit afslører Trainwreck: Woodstock '99, hvordan alt gik ad helvede til - med tidligere upublicerede optagelser og interviews med deltagere, samt kommentarer fra to af festivalens arrangører - Michael Lang og John Scher.

Se Trainwreck på Netflix (Åbner i nyt vindue)

Trust No One

Trust No One er en chokerende historie (Image credit: Netflix)

Trust No One fortæller den mest chokerende historie om muligt bedrageri indtil videre. Vi siger "mulig bedrageri", da forbrydelsen, der formentlig blev begået af Gerald Cotten, endnu ikke er bevist. Filmen kortlægger stigningen og faldet af Cottens kryptovalutabørs QuadrigaCX, som efter grundlæggerens uforklarlige død i 2018 kollapsede og tog 190 millioner dollars af sine kunders aktiver med sig. Blev Cotten dræbt? Forfalskede han sin egen død og stak af med pengene? Var hans kone involveret? Det er spørgsmål, Trust No One forsøger at besvare.

Stream Trust No One (Åbner i nyt vindue) på Netflix

Jimmy Savile: A British Horror Story

Jimmy Savile: A British Horror Story er en chokerende dokumentar på Netflix. (Image credit: Netflix)

En af de mere uhyrlige dokumentarer på Netflix er Jimmy Savile: A British Horror Story, som skildrer den berygtede britiske tv-værts storhedstid og undersøger, hvordan samfundet tillod ham at slippe af sted med seksuelle overgreb gennem 1970'erne og 1980'erne. Rowan Deacons spillefilm er lidt over tre timer lang.

Se Jimmy Savile: A British Horror Story (Åbner i nyt vindue) på Netflix

The Tinder Swindler

The Tinder Swindler (Image credit: Netflix)

Hvis du leder efter romantik i 2022, kan The Tinder Swindler få dig til at tænke to gange, før du springer på dating-appen. Denne film er baseret på flere måneders research udført af den norske avis VG og er lavet af skaberne af den fremragende Don't F**K with Cats. Her dykker de ned i en ekstraordinær sag, hvor en påstået milliardær svindlede intetanende kvinder ud af millioner gennem Tinder-dates.

Alt er dog ikke håbløst. Efter at have opdaget, at de er blevet snydt af den samme skurk, slår tre kvinder sig sammen for at give ham en smagsprøve på hans egen medicin. The Tinder Cheater er blevet kaldt den bedste dokumentar, Netflix nogensinde har lavet, og selvom der er mange flere dokumentarer i denne roundup, der kæmper om sådan en titel, er dette en utrolig populær dokumentar, der bestemt er 90 minutter værd af din tid.

Se The Tinder Swindler her! (Åbner i nyt vindue)

Vendetta: Truth, Lies and The Mafia

Vendetta: Truth, Lies and The Mafia (Image credit: Netflix)

I de blodige 1990'ere voksede en antimafiabevægelse sig stærk på Sicilien, ikke mindst blandt journalister og dommere. Vi følger nogle af dem i den italienske dokumentarserie Vendetta: Guerra nell'antimafia (Sandhed, løgne og mafiaen). Udgangspunktet er i sig selv interessant, men da de to hovedpersoner også viser sig at have karaktertræk, der ville passe perfekt til Exotic Joe og Carole Baskin fra Tiger King, bliver dokumentarseriens seks afsnit fuldstændig uimodståelige.

Se Vendetta: Truth, Lies and The Mafia på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

My Octopus Teacher

Netflix' originale dokumentarfilm My Octopus Teacher fra 2020 blev belønnet med en Oscar-statuette i 2021. I denne dokumentar instrueret af Pippa Ehrlich og James Reed følger vi filmskaberen Craig Foster i et år, mens han etablerer et venskab med en blæksprutte i den sydafrikanske tangskov uden for Cape Town. Med blæksprutten skaber han et bånd, da blæksprutten giver ham mulighed for at se, hvordan hun sover, spiser og lever.

Se My Octopus Teacher på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Cocaine Cowboys: The Kings Of Miami

Miniserien Cocaine Cowboys: The Kings of Miami blev udgivet på Netflix den 4. august 2021. Denne dokumentar følger to barndomsvenner, der dropper ud af gymnasiet og til sidst bliver de mest magtfulde narkobaroner i Miami.

Billy Corbens Cocaine Cowboys: The Kings of Miami er baseret på kultklassikeren Cocaine Cowboys fra 2006, og gennem seks afsnit følger vi historien om eksilcubanerne Augusto "Willy" Falcon og Salvador "Sal" Magluta, kaldet Los Muchachos, og deres eksistens. som narkobaroner og to af Miamis største kendisser – gennem blandt andet interviews og beskrivelser af retssagen mod dem.

Se Cocaine Cowboys: The Kings of Miami på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

The Ripper

The Ripper (Image credit: Netflix)

The Ripper er en firedelt true crime-serie udgivet på Netflix den 16. december 2020, instrueret af Jesse Vile og Ellena Wood. Den fortæller historien og efterforskningen af

mordene på 13 kvinder, der fandt sted i West Yorkshire og Manchester mellem 1975 og 1980. Det blev til sidst afsløret, at disse mord blev udført af en seriemorder kendt som Yorkshire Ripper. Serien fortælles gennem interviews med efterforskere, journalister, overlevende og pårørende.

Se The Ripper på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Operation Varsity Blues: Bestikkelse På USAs eliteuniversiteter

(Image credit: Netflix)

Operation Varsity Blues: College-skandalen i USA undersøger de svigagtige metoder, som Rick Singer brugte til at få børn af rige og berømte familier ind på de bedste amerikanske universiteter.

Denne dokumentarfilm i spillefilmslængde bruger en kombination af eksperter og live-sekvenser (med Matthew Modine som Singer i hovedrollen). Filmen giver en tankevækkende beretning om den ret nylige og meget offentlige skandale, der involverer skuespillerne Lori Loughlin og Felicity Huffman.

Se Operation Varsity Blues på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist

Evil Genius (Image credit: Netflix)

Det hele lyder som et plot fra en "Saw"-film: En pizzabudsmand røver en bank med en rørbombe spændt på halsen, og den efterfølgende dødbringende eksplosion bliver tv-transmitteret rundt om i verden, mens han desperat bønfalder politiet om at fjerne den . "Evil Genius" er undersøgelsen af præcis, hvorfor Brian Wells gjorde, hvad han gjorde, og hvordan en kvinde ved navn Marjorie Diehl-Armstrong og hendes ven William Rothstein passer ind i det hele. Man får ingen konkrete svar, men filmskabernes diskussion med den nu fængslede Diehl-Armstrong er alligevel fascinerende og frygtelig irriterende.

Se Evil Genius på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

The Great Hack

The Great Hack (Image credit: Netflix)

Cambridge Analytica-skandalen og brugen af vores data til uhyggelige formål er ikke ligefrem store nyheder længere, men "The Great Hack"s informative gennemgang af nutidens magtstrukturer i samspil med teknologi er ikke desto mindre provokerende. Her blandes fascinerende interviews med et virkelig blegt syn på samfundet, og man udforsker den iboende problematiske karakter af brugen af

brugerdata til at kunne manipulere med valg, markedsføring og – i bund og grund – hvordan man hersker over verden.

Se The Great Hack på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Making a Murderer

Making a Murderer (Image credit: Netflix)

At de fleste er (måske lidt for) interesserede i såkaldt true crime er ikke noget nyt, men "Making a Murderer" var den første tv-serie, der gjorde det acceptabelt at tale højt om grusom interviewteknik, polititildækninger og identiteten på morderen, der tog livet af den unge fotograf Teresa Halbach i Wisconsin. Historien om, hvorvidt den dømte Steven Avery og hans nevø Brendan Dassey er skyldige eller uskyldige, har taget to sæsoner at besvare spørgsmålet (I anden sæson så vi den højtflyvende advokat, Kathleen Zellner, tage sagen.) Hvis man kombinerer tv-seeningen med lidt ekstra lekture for at få hele sammenhængen med, har man i "Making a Murderer" med væsentligt tv at gøre.

Se Making a Murderer på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Our Planet

Our Planet (Image credit: Netflix)

Så enkelt er det: En af de bedste grunde til at få et nyt OLED-tv er David Attenboroughs "Our Planet". Denne dokumentarserie tog filmskaberne fire år at filme på tværs af 50 forskellige lande gennem otte dele af spektakulære landskaber skabt af holdet bag BBC's 'Planet Earth'. Dette er en lidt grovere version af en naturdokumentar, hvor Attenborough har opgivet at finpudse realiteterne, her kommer sandheden frem om, hvor slemt det står til.

Se Our Planet på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Amanda Knox

Amanda Knox (Image credit: Netflix)

Ikke at verden faktisk har brug for en genopfriskning af, hvor slemt det er i tabloidpressen i disse dage, men shit, her kommer mere. Det er hendes egne ord om, hvordan det var at være Amanda Knox, kvinden, der både blev dømt og (efterfølgende) frikendt for drabet på den britiske udvekslingsstudent Meredith Kercher i Italien i 2007 – og den forklarer præcis, hvordan hun blev fremstillet som en ondskabsfuld psykopat. Der gennemføres interviews med nøglepersoner i pressen og alle de andre nøglepersoner i sagen, hvilket gør det her til en opslugende og frustrerende affære, selvom man kender udfaldet på forhånd.

Se Amanda Knox på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

The Keepers

The Keepers (Image credit: Netflix)

Hvem dræbte søster Cathy? Dette er måske den enkleste måde at beskrive denne undersøgelse på, men The Keepers er så meget mere end blot genåbningen af

en gammel sag. Denne rystende og ærlige serie i syv dele følger Cathy Cesniks tidligere elever, som årtier senere er kommet frem med historier om seksuelt misbrug af en Baltimore-præst, der var lærer på samme skole som Cesnik. Det er ikke let at se denne historie, men venskabet mellem kvinderne og søgen efter retfærdighed er direkte inspirerende.

Se The Keepers på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

Wild Wild Country

Wild, Wild Country (Image credit: Netflix)

En af de vanskelige ting ved en kult er, at ingen indser, at de er i en – før de kommer ud; og hvis du ikke er i en kult, kan du aldrig forestille dig, at du nogensinde vil slutte dig til en. Wild, Wild Country, et helt unikt dyk ned i Bhagwan Shree Rajneesh, et kollektiv baseret i Oregon-ørkenen, formår på glimrende vis at afsløre menneskeheden hos dem, der troede, at svaret var fundet. Her er også mere voldsomme drejninger end i en Tarantino-film, og der skabes en mesterlig profil af de kontroversielle personer, der styrer det tilsyneladende fredelige samfund.

Se Wild, Wild Country på Netflix her (Åbner i nyt vindue).

The Devil Next Door

The Devil Next Door (Image credit: Netflix)

Denne tankevækkende miniserie følger John Demjanjuk, en stille og simpel bedstefar, der nyder pensionisttilværelsen i Cleveland, men pludselig bliver hans liv vendt på hovedet - fordi han kan være Ivan den Grusomme, en berygtet nazist, der tjente som koncentrationslejrvagt under Anden Verdenskrig. Det kan naturligvis være en svær film at komme igennem, men The Devil Next Door finder den vigtige sandhed midt i en hvirvelvind af følelser og smerte.

Se The Devil Next Door på Netflix her (Åbner i nyt vindue).