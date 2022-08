Marvel fase 5: hvilke MCU-film og tv-serier kommer i 2023 og fremefter

Marvel fase 5 er ankommet. Eller rettere, Marvel Studios' række af film og tv-serier til dens næste fase er ankommet.

MCU fase 4 (opens in new tab) er ikke slut endnu, men The Guardians of the Galaxys julespecial på Disney+ (opens in new tab) , runder den fase af, så det er på høje tid, Marvel Studios afslører, hvad der nu skal ske i dette fantastiske filmiske univers. Heldigvis gjorde Marvel netop det på sit San Diego Comic-Con 2022-panel (opens in new tab); studiet afslørerede det samlede line-up for dets næste parti af live-action og animerede projekter.

Hvis du gik glip af disse nyheder, eller blot ønsker flere oplysninger om dem, er vi her for at hjælpe. Nedenfor fører vi dig gennem Marvels seneste række af projekter. Derudover vil vi give dig flere detaljer om hver kommende MCU-film og Disney Plus-serie, fra Ant-Man and the Wasp: Quantumania til Thunderbolts. Det vil sige, medmindre Spider-Man: Freshman Year eller Marvel Zombies lancerer post-Thunderbolts.

Her er alt, hvad du behøver at vide om Marvel fase 5.

Marvel fase 5: hver film og tv-serie

Marvel er ved at udvikle en zombie-spin-off-serie fra sin What If...? animeret tv-serie. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Her er hele Marvel fase 5 line-up:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. februar 2023)

(17. februar 2023) What If...? season 2 (tv-serie, tidligt 2023)

(tv-serie, tidligt 2023) Secret Invasion (tv-serie, tidligt 2023)

(tv-serie, tidligt 2023) Guardians of the Galaxy Volume 3 (5. maj 2023)

(5. maj 2023) Echo (tv-serie, midt-2023)

(tv-serie, midt-2023) Loki season 2 (tv-serie, midt-2023)

(tv-serie, midt-2023) The Marvels (28. juli 2023)

(28. juli 2023) Ironheart (tv-serie, sent 2023)

(tv-serie, sent 2023) X-Men 97 (animeret tv-serie, sent 2023)

(animeret tv-serie, sent 2023) Blade (5 .november 2023)

(5 .november 2023) Agatha: Coven of Chaos (tv-serie, sent 2023/tidligt 2024)

(tv-serie, sent 2023/tidligt 2024) Daredevil: Born Again (tv-serie, tidligt 2024)

(tv-serie, tidligt 2024) Captain America: New World Order (3. maj 2023)

(3. maj 2023) Thunderbolts (26. juli 2024)

(26. juli 2024) Spider-Man: Freshman Year (animeret tv-serie, 2024)

(animeret tv-serie, 2024) Marvel Zombies (animeret tv-serie, 2024)

Marvel fase 5-film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Mans tredje solofilm vil kickstarte Marvels fase 5. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Premiere: 13. februar 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania er klar til at introducere os ordentligt til MCU'ens næste store skurk, dvs. Kang the Conqueror. Dette tidsrejsegeni vil blive spillet af Jonathan Majors, som portrætterede en af Kangs tidsvarianter - He Who Remains - i Loki sæson 1 (opens in new tab).

Hans officielle ankomst kunne få enorme konsekvenser for MCU, hvor hovedforfatteren bag Doctor Strange 2 (opens in new tab) og Loki sæson 1, Michael Waldron, netop antyder dette meget (via Murphy's Multiverse (opens in new tab)). Ifølge MCU-insiderne Grace Randolph (opens in new tab) og CineStealth (opens in new tab) skal fans ikke forvente, at Kangs MCU-fortælling er "lineær", da der er flere Kang-varianter, der dukker op på tværs af forskellige Marvel fase 5- og fase 6-projekter.

I Ant-Man 3 vender Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janey van Dyne (Michelle Pfeiffer) og Cassie Lang (Kathryn Newton) tilbage. Samuel L Jackson har tilsyneladende afsløret (opens in new tab), at Nick Fury også vil dukke op, mens Quantum Realm vil være et nøglested i filmen.

Den legendariske skuespiller Bill Murray har antydet (opens in new tab), at han muligvis er en skurk sammen med Majors' Kang, med rapporter, der tyder på, at han er en karakter ved navn Krylar. Corey Stoll, der spillede Yellowjacket i 2015's Ant-Man, vil optræde som en anden Marvel-superskurk i MODOK.

Peyton Reed instruerer og markerer sin tredje MCU (og Ant-Man) film. Hovedoptagelserne sluttede i november 2021, og selvom der var nye optagelser i San Francisco tidligere på året (opens in new tab), bør filmen ikke forsinkes. Derudover blev en teaser vist på Comic-Con 2022, men den bliver sandsynligvis ikke udgivet online i et stykke tid.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 vil være den sidste MCU-film for en del af den porindelige besætning. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: 5. maj 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 vil afslutte den trilogi, James Gunn har stået bag siden 2014. Den foregår efter Thor: Love and Thunder (opens in new tab) og Guardians' kommende Disney+ julespecial.

Udenover nogle potentielle line-up-ændringer efter Guardians 3 - Dave Bautista vender ikke tilbage som Drax (opens in new tab), mens Gunn har antydet nogle store karakterdødsfald i denne tredje film (opens in new tab) - ved vi ved ikke meget om denne film. Dog vil Will Poulter spille Adam Warlock, hvis optræden blev antydet i Guardians 2's post-credit-scene. Deadline har rapporteret, at Borat 2-stjernen Maria Bakalova (opens in new tab) (forventes at lægge stemme til Cosmo the Space Dog), The Suicide Squads Daniela Melchior (opens in new tab) og Crazy Rich Asians' Nico Santos (opens in new tab) tilsyneladende også er blevet castet.

Som bekræftet på Comic-Con, skal Chukwudi Iwuji (Peacemaker) spille den skurkagtige High Evolutionary. Det ser ud til, at han også har en historie med Rocket, så forvent masser af tårevældende øjeblikke med vores yndlings antropomorfe vaskebjørn.

En teaser-trailer blev vist under Marvels Comic-Con-præsentation, men Gunn siger, at den ikke kommer online, før han er tilfreds med dens VFX (opens in new tab). Så vi kommer nok til at vente et stykke tid på, at de lækre Marvel fase 5-filmoptagelser kommer.

The Marvels

The Marvels vil bringe Captain Marvel, Photon og Ms Marvel sammen for første gang. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiere: 28. juli 2023

Mens den teknisk set er en Captain Marvel-efterfølger, vil denne Nia DaCosta-instruerede film for første gang se et superhelte-team, der udelukkende består af kvinder, på det store lærred. Det vil sige, hvis du ser bort fra Avengers: Endgames ensemble, der udelukkende består af kvinder, under den klimaksiske kamp mod Thanos' styrker.

Brie Larsons Carol Danvers genforenes med Teyonah Parris' Monica Rambeau, der er Danvers' bedste veninde Maria (Lashana Lynch) fra den første films datter. Sidst vi så Rambeau, alias Photon, havde hun fået sine egne superkræfter i WandaVision, så forvent en akavet og superkraftig familiegenforening mellem parret. Iman Vellanis Ms. Marvel får også sin filmdebut, efter hun medvirkede i sin egen tv-serie..

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) er også blevet castet som filmens skurk, mens Park Seo-joon (Parasite) vil spille en unavngiven karakter. Samuel L Jackson har antydet, at Nick Fury også vil være en del af rollebesætningen. Endelig, ifølge Greatphase (opens in new tab), kan Marvel introducere nogle Inhuman-elementer til MCU'en i The Marvels.

Hovedoptagelserne blev afsluttet i slutningen af 2021, men som Variety (opens in new tab) rapporterer, blev dens premieredato rykket tilbage, da Ant-Man 3 er længere fremme i produktionsprocessen. Nye optagelser finder i øjeblikket sted - Jackson bekræftede det over for Jimmy Kimmel - derfor forsinkelsen.

Blade

Vampyrer er en del af MCU fase 5. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: 3. november 2023

Efter sin off-screen cameo i Eternals, får Blade sin egen solo MCU-film. Der er intet nyt om, hvornår optagelserne starter, men rapporter tyder på, at det først begynder i slutningen af 2022 (opens in new tab).

Den får Mahershala Ali i hovedrollen som den titulære vampyrjæger. Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) har sluttet sig til rollebesætningen - MCU-lækkeren Greatphase (opens in new tab) hævder, at han spiller Jamal Afari - mens Milan Ray (The Wonder Years) angiveligt har skrevet under på at spille en birolle ifølge The Direct (opens in new tab).

Besætningsmæssigt er Bassam Tariq (Mogul Mowgli) instruktør, mens Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters) skriver manuskriptet. Narcos: Mexicos filmfotograf Damian Garcia har angiveligt også tilsluttet sig projektet (ifølge Murphy's Multiverse (opens in new tab)).

Murphy's Multiverse (opens in new tab) har også påstået, at Blade søger at samle et vampyrjagthold som en del af filmens plot, mens Marvel-kilden Grace Randolph (opens in new tab) hævder, at filmen vil følge Eternals' set-up og foregå på tværs af flere tidsperioder. Greatphase (opens in new tab) har hørt lignende rygter, men foreslår, at vi får en Blade-film, der stort set udspiller sig i nutiden.

Ifølge en Marvel VFX-supervisor kan Blade slå sig sammen med Kit Haringtons Black Knight (ifølge CBR (opens in new tab)), mens Moon Knight-stjernen Oscar Isaac også ønsker et Midnight Sons-team-up (opens in new tab) med Blade. I betragtning af at Moon Knight-producenten Grant Curtis eksklusivt fortalte TechRadar, at Moon Knight kan dukke op over hele MCU (opens in new tab), er det bestemt en mulighed.

Captain America: New World Order

Sam Wilsons første rigtige film som Captain America kommer snart. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: 3. maj 2024

En ny Captain America-film med Anthony Mackie som Sam Wilson i hovedrollen er under udvikling til Marvel fase 5.

Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier) skriver manuskriptet (ifølge The Hollywood Reporter (opens in new tab)), mens Julius Onah (The Cloverfield Paradox) siges at instruere det (igen via THR (opens in new tab)). Lidt andet vides om filmen på nuværende tidspunkt, men Marvel-producenten Nate Moore foreslår (opens in new tab), at det bliver en underdog-stil, så det bliver interessant at se, hvordan Wilson's Cap vil fortsætte med at klare sig i en verden uden Avengers.

Den tidligere Captain America-stjerne Chris Evans har afvist forslag om, at han vil spille en birolle (opens in new tab) (på trods af at MCU-insider Greatphase (opens in new tab) hævder det samme). Det vides ikke, om Sebastian Stans Winter Soldier vil være tilbage, selvom han har udtrykt interesse for at optræde i en eller anden kapacitet (via Extra TV (opens in new tab)).

Thunderbolts

MCU's første antiheltehold er på vej. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: 26. juli 2024

Den omtales som en antiheltefilm i Avengers-stil, og Marvel er ved at udvikle en Thunderbolts-film (opens in new tab). Paper Towns-instruktøren Jake Schreier er blevet udtaget til at instruere (ifølge Deadline (opens in new tab)), men ingen forfatter- eller rollebesætningsdetaljer er blevet afsløret endnu.

Det forventes dog, at flere MCU-karakterer med tvivlsom moral vil være en del af holdets line-up. Black Widow-parret Yelena Belova og Taskmaster, Falcon and the Winter Soldier-duoen Barom Zemo og US Agent, og Tim Roth's Abomination (som skal optræde i She-Hulk: Attorney at Law (opens in new tab)) siges at være en del af rollebesætningen.

Den amerikanske agent-skuespiller Russell Wyatt har på sin side udtrykt interesse for at optræde (ifølge The Digital Fix (opens in new tab) ), mens Greatphase (opens in new tab) foreslår, at Marvel vil introducere en ny karakter fra tegneserierne – Dallas Riordan – som gruppens antiheltesvar på The Suicide Squads Rick Flag.

Marvel fase 5 tv-serier

What If...? sæson 2

What If...? sæson 2 er en del af Marvel's fase 5 line-up. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: tidligt 2023

What If…? sæson 2 er allerede under udvikling (opens in new tab). Ifølge hovedforfatteren A.C. Bradley og instruktøren Bryan Andrew er et afsnit klart (et Tony Stark og Gamora-centreret afsnit, der ikke kom ind i sæson 1), nogle er ved at være færdige, og andre kræver mere arbejde. DiscussingFilm (opens in new tab) har angiveligt afsløret et par mere grundlæggende episodiske plotpunkter, men vi vil ikke ødelægge overraskelserne her.

Scarlet Witch-skuespilleren Elizabeth Olsen vil lægge stemme til karakterens animerede version (via One Take News (opens in new tab)), selvom hun ikke gjorde det i sæson 1. Marvel-direktør Brad Winderbaum afslørede ved Comic-Con 2022 (opens in new tab), at sæson 2 vil "dykke ned i", hvad The Watcher er ude på, samt at vise mere "af hans menneskelighed". En tredje sæson har også fået grønt lys.

Secret Invasion

Her kommer Skrullerne, her kommer Skrullerne... (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: forår 2023

Secret Invasion (opens in new tab) vil fokusere på skrullerne, som det ses i Captain Marvel, med Ben Mendelsohns Talos og Samuel L Jacksons Nick Fury som hovedrollerne i serien. Serien vil ankomme i begyndelsen af 2023, hvilket Marvel bekræftede på Comic-Con, og bliver MCU's første crossover-begivenhed (opens in new tab). Serien er i øjeblikket under optagelse i London.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Olivia Colman (The Favorite) og Emilia Clarke (Game of Thrones) er blandt MCU's nytilkomne, mens Martin Freeman bekræftede (ifølge Radio Times (opens in new tab)), at hans karakter Everett K. Ross vil medvirke. Don Cheadles War Machine og Cobie Smulders' Maria Hill er også kome med, som vist under en teaser, der kun er Comic-Con.

Plotmæssigt afslørede Jackson under en rundbordssamtale for The Hollywood Reporter (opens in new tab), at vi vil se mere af Furys liv væk fra alle superhelte-tingene i Secret Invasion. Alt andet holdes skjult, selvom Smulders afslørede, at serien vil være meget mørkere i tonen, end vi forventer (ifølge Entertainment Weekly (opens in new tab)).

Kyle Bradstreet (Mr Robot) har skrevet serien, selvom en ny forfatter også er blevet kommet med for at hjælpe med at gøre manuskripterne bedre. r Thomas Bezucha (Let Him Go) og Ali Selim (Condor) står for regi.

Echo

Alaqua Cox' Echo kommer som serie på Disney+ (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: midt 2023

Frisk fra sin birolle i Hawkeye (opens in new tab) får Alaqua Coxs Maya Lopez/Echo sin egen serie show, som styres af Sydney Freeland (Navajo) og Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

Zach McClarnon, der spillede Lopez' far i Hawkeye, vender også tilbage. Vincent D'Onofrios Wilson Fisk og Charlie Coxs Matt Murdock/Daredevil forventes også at have vigtige biroller (ifølge The Hollywood Reporter (opens in new tab)).

Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Dervery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!) og Graham Greene (1883), er officielt blevet castet i ikke-offentliggjorte roller. Modellen Braydee Cardinal har angiveligt også sluttet sig til rollebesætningen (tak til Reddit (opens in new tab) for fundet), mens Marvel-lækkeren Daniel RPK (via Nação Marvel (opens in new tab)) foreslår, at Jesse James Keitel og Morningstar Angeline også har skrevet under. Derudover antyder Greatphase (opens in new tab), at to kvindelige skurke ikke er blevet afsløret endnu – kunne Keitel og Angeline være skuespillerne bag disse antagonister?

En anden Marvel-insider kaldet CanWeGetSomeToast (opens in new tab) hævder, at der vil være overnaturlige/mystiske elementer i showet, som vil være baseret på Echos indianske herkomst. Endelig forventes optagelserne at afslutte i august 2022.

Loki sæson 2

Loki genforenes med agent Mobius og Sylvie i sæson 2. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: sommer 2023

Trickgudens tilbagevenden blev røbet i løbet af sæson 1-finalen, og endelig er næste sæsons optagelser i gang med for en udgivelse i midten af 2023. Dele af Marvel fase 5-tv-serien ser ud til at foregå i 1960'erne eller 1970'erne, baseret på fanoptagelser (opens in new tab) fra omkring tv-seriens London-baserede sæt og lokationer.

Tom Hiddleston vil igen spille Loki, mens Own Wilson, Sophia Di Martino og Gugu Mbatha-Raw har bekræftet, at de vender tilbage til Loki sæson 2 som Agent Mobius, Sylvie og Revanna Renslayer. Wunmi Mosakus Hunter B-15 kunne også vende tilbage, mens Greatphase (opens in new tab) mener at vide, at en superheltegruppe kaldet Squadron Supreme kan få deres MCU-debut. Frog Thor (opens in new tab) (Throg) og Kid Loki (opens in new tab) kan også vende tilbage fra den første sæson, ifølge den samme Marvel-lækker.

Sæson 1 hovedforfatter Michael Waldron vender kun tilbage i en rolle som executive producer. Eric Martin, en stabsskribent på tre af sæson 1s seks afsnit, er den nye hovedskribent (ifølge Deadline (opens in new tab)). Moon Knight (opens in new tab)-instruktørduoen Aaron Moorhead og Justin Benson styrer seriens næste indslag.

Ironheart

Riri Williams vil medvirke i sin egen tv-serie efter Black Panther 2. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: sent 2023

Ironheart vil have Dominique Thorne i rollen som Riri Williams, som får sin live-action-debut i Black Panther: Wakanda Forever (opens in new tab). Tv-serien med seks afsnit er skrevet af Chinaka Hodge (Snowpiercer), hvor Angela Barnes (Killing It) og Samantha Bailey (Dear White People) skal instruere. Black Panther-direktør Ryan Coogler er også med om bord (opens in new tab).

I The Heights' spiller Anthony Ramos sammen med Thorne, ligesom This Is Us' Lyric Ross (ifølge THR (opens in new tab)) og Good Girls-alumnen Manny Montana (ifølge Deadline (opens in new tab)). Productionlist.com har også bekræftet, at nykommeren Harper Anthony også vil optræde i serien, mens Star Wars-alumnen Elden Ehrenreich også er med (ifølge Deadline (opens in new tab)).

Rygtemæssigt er Black Panthers Letitia Wright rygtet at spille (iføle Greatphase (opens in new tab)), mens den tidligere Glow-skuespillerinde Shakira Barrera (ifølge Murphy's Multiverse (opens in new tab)) muligvis har afsløret hendes involvering. Endelig kunne Samuel L Jacksons Nick Fury dukke op (via Ironheart News Twitter-fankonto (opens in new tab)).

Optagelserne er begyndt i Chicago, og mens læk siver ud fra produktionen, er ingen officielle detaljer blevet røbet af Marvel. CineStealth (opens in new tab) og The Illuminerdi (opens in new tab) hævder, at The Hood vil være showets hovedskurk, mens sidstnævnte siger (opens in new tab), at Obidiah Stane – søn af Tony Starks modstander i Iron Man 1 – vil være en del af rollebesætningen. Alt dette er dog "ubekræftet" indtil videre.

X-Men 97

X-Men '97 vil starte lige efter den originale series finale. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: sent 2023

En genoplivning af 1990'ernes klassiske X-Men: The Animated Series, X-Men 97 vil starte lige efter det sidste afsnit af den originale serie. Beau DeMayo (The Witcher: Nightmare of the Wolf) fungerer som hovedforfatter (ifølge Polygon (opens in new tab)), mens JB Ballard (Moon Knight, Shameless) er med som manuskriptkoordinator. The Newton Brothers (Midnight Mass, The Forever Purge) skal komponere seriens nye musik (opens in new tab). Endelig har de fleste af seriens originale stemmebesætning også skrevet under på at gentage deres ikoniske roller, som bekræftet af Marvel Studios (opens in new tab).

I X-Men 97 bliver Magneto teamets nye leder (ifølge Brandon Davis (opens in new tab)). Sunspot, Nightcrawler, Cable og Bishop er blandt teamets nye medlemmer (fra DiscussingFilm (opens in new tab)). Ingen andre plotdetaljer er blevet afsløret endnu.

Serien vil bestå af 10 afsnit (ifølge ComicBook.com (opens in new tab)), og en anden sæson er allerede blevet godkendt (ifølge THR (opens in new tab)). I betragtning af at X-Men: The Animated Series' temamelodi blev brugt i Ms Marvels sæsonfinale (opens in new tab), krydser vi fingre for, at X-Men 97 er en forløber for mutanternes live-action-debut i MCU.

Agatha: Coven of Chaos

WandaVisions skurk får sin egen seriee (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: sent 2023/tidligt 2024

En spin-off-serie centreret omkring fanfavoritten WandaVision-karakteren, Agatha: Coven of Chaos, vil se Kathryn Hahn gentage sin rolle som den skumle heks fra MCU's første tv-serie i denne Marvel fase 5-live-action-serie.

Det rygtes, at optagelserne begynder i Storbritannien (ifølge Atlanta Filming (opens in new tab)) engang i begyndelsen af 2023 (ifølge Grace Randolph (opens in new tab) og DanielRPK (ifølge The DisInsider (opens in new tab))). Derudover siges Park and Recreations Amy Poehler (via KC Walsh (opens in new tab)) og Ted Lassos Hannah Waddingham at have sluttet sig til rollebesætningen.

Tidligere WandaVision-forfattere, herunder Peter Cameron, Cameron Squires og Laura Donney, er også med for at skrive manuskripterne (tak til Reddit (opens in new tab)). Mary Livanos, WandaVisions co-executive producer, vil co-producere Coven of Chaos sammen med Jac Schaeffer (opens in new tab), der var hovedskribent på Black Widow og WandaVision.

Daredevil: Born Again

Manden uden frygt tager springet til Disney+ (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: tidligt 2024

Næsten fire år efter Daredevils Netflix-serie sluttede – hele serien kan streames på Disney+ – får The Man Without Fear endelig en MCU-tv-serie. Det vin omfatte 18 afsnit, mens Production Weekly (opens in new tab) angiver, at optagelserne begynder i maj 2023.

Variety (opens in new tab) hævder, at Matt Corman og Chris Ord (The Enemy Within, Covert Affairs) er harstået for serien, hvor Charlie Cox og Vincent D'Onofrio gentager deres roller som Matt Murdock/Daredevil og Wilson Fisk/Kingpin. Duoen har allerede haft cameos i henholdsvis Spider-Man: No Way Home (opens in new tab) og Hawkeye i MCU. Ayelet Zurers Vanessa menes også at være en del af rollebesætningen, ifølge DanielRPK (via Nação Marvel (opens in new tab)).

Jessica Jones får muligvis en birolle (ifølge MCU-insider MyTimetoShineHello (opens in new tab)), og en anden Marvel-lækker i Charles Murphy (opens in new tab), der mener at vide, at Krysten Ritter vender tilbage for at spille Jones igen. Serien siges at være bedømt til PG-13 (via MyTimetoShineHello (opens in new tab)).

Greatphase (opens in new tab) har hævdet, at serien starter efter begivenhederne i Echo, men det er uklart, om Daredevils ankomst til MCU, eller tilføjelsen af karakterer fra Netflixs hedengangne



Marvel TV-univers, effektivt vil gøre Netflixs Daredevil-serie til kanon i Marvel's Cinematic Universe.

Spider-Man: Freshman Year

En Spider-Man-animeret serie vinder vej til Disney+ i 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: 2024

En animeret serie, der følger Peter Parker i løbet af hans college-dage og fejrer hans tidlige tegneserierødder, kommer til Disney+ engang i 2024. Tom Holland forventes ikke at lægge stemme til den animerede version af hans MCU-karakter (ifølge The Illuminerdi (opens in new tab)) ), hvilket ikke er overraskende, da denne serie tilsyneladende ikke er kanon i MCU'en (ifølge ComicBook.com (opens in new tab)).

Ifølge IGN (opens in new tab) vil Charlie Cox være en del af stemmebesætningen, hvor Matt Murdock/Daredevil vil medvirke hele vejen igennem. DiscussingFilm (opens in new tab) bekræftede også, at Harry Osborn, Amadeus Cho og Runaways teammedlem Nico Minuro vil være en del af Peters vennekreds i serien. Norman Osborn vil være Peters chefmentor i serien (via Amazing Spider-Talk Twitter-kontoen (opens in new tab)), og der vil være flere skurke for Spidey at håndtere (ifølge Total Film (opens in new tab)). Dette inkluderer Doc Ock, Chameleon, Scorpion og Rhino.

Produktionen har tilsyneladende afsluttet dette Marvel fase 5-projekt, hvor holdet bag efter sigende har modtaget iafslutningsgaver (via Li Cree (opens in new tab), 2D-animator i serien). Endelig er en anden sæson, med titlen Spider-Man: Sophomore Year, allerede under udvikling.

Marvel Zombies

Marvel Zombies er ef aflægger fra serien What If...? (Image credit: Marvel Studios)

Premiere: i løbet af 2024

En spin-off serie baseret på What If...?, Marvel Zombies vil skabe MCU-historie, når den lander i 2024. Hvordan det? Det bliver Marvel Studios' første R-vurderede produktion, og IGN (opens in new tab) rapporterer, at den vil komme gennemblødt af "uhygge og splatter, du ønsker fra en zombieserie".

Serien vil tage fart efter begivenhederne i What If...? sæson 1 afsnit 5 – aka What If... Zombies!? – og den vil se MCU's nyere helte møde den stadigt voksende superhelte zombificeret trussel. Shang-Chi (opens in new tab), Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova og Red Guardian vil være blandt heltene.

Vi får også en zombificeret version af Eternals' Ikaris. Da Eternals (opens in new tab) er hybrider mellem mennesker og robotter, vil det dog være interessant at se, hvilken rolle Ikaris vil spille i sagen. Andre zombificerede helte vil omfatte Captain Marvel, Okoye, Ghost, Abomination og Hawkeye.

Marvel fase 6 film og tv-serier

Vi får to nye Avengers-film som en del af fase 6. (Image credit: Marvel Studios)

Mens disse Marvel fase 5-planer indtog deres retmæssige plads i rampelyset ved Comic-Con 2022, annoncerede Marvel også de første projekter i fase 6.

Se fase 6's første tre film nedenfor, inklusive to nye Avengers-film og en officiel premieredato for Marvel Studios' Fantastic Four-genstart:

Fantastic Four (8. november 2024)

(8. november 2024) Avengers: The Kang Dynasty (2. maj 2025)

(2. maj 2025) Avengers: Secret Wars (7. november 2025)

For mere Marvel-indhold, tjek vores guide til at se Marvel-film i rækkefølge (opens in new tab), vores X-Men-film i rækkefølge-artikel (opens in new tab) .