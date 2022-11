Anmeldelse: Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever er et af de utroligt sjældne superheltefilmmesterværker. Det er en følelsesmæssigt rå, tematisk tæt og kulturelt vigtig film, der fortjener enhver ros, den får. Med sin smukt gribende fejring af Chadwick Bosemans liv og Marvel-arven, kombineret med den storladne produktionsværdi, er Wakanda Forever ikke bare et Marvel-film i topklasse – det er en af de bedste film i nyere tid.

Nøgleoplysninger - I biografen den 9. november

- Sidste film i Marvels 4. fase

- Efterfølger til 2018's Black Panther

- Foregår et år efter T'Challas død

- Ensemblet inkluderer Letitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke, Lupita Nyong'o og Danai Gurira

- Tenoch Huerta og Dominique Thorne debuterer som Nāmor og Ironheart

- Instrueret af Ryan Coogler

- Skrevet af Coogler og Joe Cole

Mere end nogen anden Marvel-film har Black Panther: Wakanda Forever næsten umulige forventninger at leve op til.

Dens forgænger – Black Panther fra 2018 – er en tematisk tæt, revolutionær inkluderende film, som indtjente over 1 milliard dollars på globalt plan og ændrede opfattelsen af, hvad superheltefilm kan. På samme måde sikrede den imponerende produktion, at Black Panther fuldt ud fortjente de mange Oscar-nomineringer i 2019, inklusive Marvels første nominering som den bedste film.

Normalt ville en sådan succes øge presset på en filmfranchises første film. Men Black Panther: Wakanda Forever har den ekstra følelsesmæssige tyngde til at videreføre arven efter Chadwick Boseman – filmseriens hovedstjerne – som uventet døde i august 2020 efter fire års kamp mod kræft.

Og alligevel er denne Marvel Cinematic Universe (MCU)-film ikke tynget af disse ting. Den afsluttende MCU 4. fase-film er en dybt bevægende triumf; en følelsesmæssigt rå, fantastisk episk Marvel-film, der ikke kun hylder Bosemans liv og MCU-arv, men også fungerer som en fejlfri bogstøtte til Marvels mest eksperimenterende og kontroversielle filmiske fase.

Kongen er død

Black Panther 2 foregår et år efter T'Challas død. (Image credit: Marvel Studios)

Wakanda Forevers hovedhistorie åbner et år efter T'Challas død, Wakandas konge og den afrikanske nations superhelt, også kendt som Black Panther.

Det er ikke overraskende, at de T'Challas nærmeste kæmper for at komme videre fra hans bortgang. Shuri (Letitia Wright), T'Challas yngre (geni) søster, har kastet sig over sit arbejde for at distrahere hende fra at have mistet sin bror. Nakia (Lupita Nyong'o), T'Challas sande kærlighed, har forladt Wakanda af ukendte årsager. Okoye (Danai Gurira), leder af Wakandas Dora Milaje, føler sig tom uden nogen monark tilbage at beskytte. Selv M'Baku (Winston Duke), leder af Jabari-stammen, er blevet påvirket af T'Challas død.

Det er overladt til dronning Ramonda (Angela Bassett), T'Challas mor, at føre Wakanda gennem endnu en kaotisk periode. Uden nogen Black Panther til at beskytte det vibraniumrige rige truer lejesoldater og fremkomsten af ​​en hemmelig verdenssupermagt - Talokan, ledet af Nāmor (Tenoch Huerta), MCU's første officielle mutant - Wakandas fred og eksistens. Det er op til rigets tilbageværende helte at forene sig og forsvare deres hjem mod flere farer.

Angela Bassett leverer en stærkt følelsesladet præstation. (Image credit: Marvel Studios)

Før de kan gøre det, skal Wakandas store spillere dog forsone sig med sig selv og hinanden efter T'Challas død - og det er lettere sagt end gjort.

Bosemans bortgang er stadig uudsletteligt rå blandt filmens cast og besætning. Afhængig af deres placering i forhold til kameraet er det for de førstnævnte, at dette er mest tydeligt. Det ufattelige tab, der mærkes blandt rollebesætningen og kollektivt på skærmen, er stærkt håndgribeligt, hvor Wright, Bassett og Gurira leverer særligt virkningsfulde præstationer. De tre kvinder er følelsesmæssige kraftcentre, der leverer en i forvejen utrolig bevægende fortælling med hjerteskærende drama, moderkærlighed og rasende scener, der jævnligt efterlader en klump i halsen.

Wakanda Forever svælger i mesoamerikanske skikke, historie og levevis med ærefrygtindgydende effekt

MCU'en er fiktiv, men den ulidelige angst og smerte over Bosemans bortgang (og T'Challas) er umiskendeligt ægte. Til tider er Wakanda Forever virkelig foruroligende, følelsesmæssigt desorienterende at se på. Det er en film, der minder os om de fem stadier af sorg, hvor individuelle karakterer dvæler i bestemte faser af sorg, eller på en eller anden måde klarer sig igennem sorgprocessen.

Uanset om det er Shuri - forsvundet i benægtelses- og vredesstadierne - eller Nakia, der er længere fremme i processen, er Wakandas hovedpersoner fysiske legemliggørelser af hver fase. Til gengæld guider de beundringsværdigt seerne gennem deres egen sorgrejse for at finde trøst efter Bosemans død. Det hjælper, at Wakanda Forever, uden at spolere noget, er bundet af en kold åben og dybt intim slutsekvens, der hylder Boseman og giver en fantastisk oplevelse for både karakterer og publikum. Det er øjeblikke som dette, der finder et udtryk af glæde midt i den omfattende tristhed og rodfæster Wakanda Forever i sin modne udforskning af sorg på en meget følsom måde.

Hvis 2018s Black Panther var et kulturelt og socialt betydningsfuldt skridt i den rigtige retning for superhelte-genren, sætter Wakanda Forever et direkte fokus på inter- og intrapersonlige relationer. Dens dybt introspektive udforskning af uoverstigelige tab, og stadig have modet til at komme videre, er stærkt bevægende. Ligeledes er dens undersøgelse af at miste sin identitetsfølelse i kølvandet på ufattelig sorg og omformulere sig selv gennem den resulterende helingsproces en følelsesmæssig rutsjebane af vægtige proportioner.

Mine fjender kalder mig Nāmor

Huertas Nāmor er en dejlig truende eksistens i Wakanda Forever. (Image credit: Marvel Studios)

Traumet ved T'Challas død er ikke den eneste kamp, disse karakterer skal overvinde. Ankomsten af Huertas Nāmor og hans kollega Talokanil, en menneskelignende race, der bor i havet, tilføjer håndgribelig spænding til sagerne gennem deres forskellige verdensbilleder og evner.

Med Talokan - MCU's version af Atlantis - som får sin live-action-debut i Wakanda Forever, er det uundgåeligt, at vi skal høre om dets skabelse (og Talokanil). Den måde, den er vævet ind i fortællingen på, er dog yderst tilfredsstillende, idet Nāmor, hans folk og Talokans oprindelseshistorie bliver fortalt på en legitimt overbevisende måde. Nogle gange kan ploteksponeringsdumps bremse en films tempo. Her er det slet ikke tilfældet; forfatterne Ryan Coogler (også på instruktøropgaver) og Joe Cole finder det rigtige tidspunkt til at bevæge sig væk fra Wakanda og andre overfladehistorier for fuldt ud at fordybe publikum i Talokanils vidunderlige vandfyldte verden.

Wakanda Forever fejrer smukt mesoamerikanske og latino kulturer og traditioner. (Image credit: Marvel Studios)

Og den er betagende smuk. Ligesom 2018s Black Panther var en fejring af afrikansk kultur og traditioner, svælger Wakanda Forever i mesoamerikanske skikke, historie og levevis med ærefrygtindgydende effekt.

Talokans visuals - CGI eller andet - vil helt sikkert drage sammenligninger med DCEUs Aquaman og, måske lidt uretfærdigt i nogle tilfælde, James Camerons genredefinerende Avatar, som primært foregår under vandet. Alligevel gør Marvel det fantastisk godt, når livet under havet skildres og viser lighederne mellem MCU's to hemmelighedsfulde kongeriger med en sindsro, som indtil Talokans introduktion stort set mangler i sagerne. Dette fravær af fredfyldthed kan dog forventes i betragtning af Wakanda Forevers tematiske og følelsesmæssige gravitas. Marvel leger endda med myten omkring havfruer, da Talokanil først introduceres, med nogle spændingsfyldte og frygtfremkaldende scenarier, der bruges til en spændende effekt.

Vi kunne godt tænke os mange flere MCU-optrædener fra Nāmor, Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

I Nāmor besidder Wakanda Forever en skræmmende om end mangelfuld antagonist. I modsætning til Black Panthers Erik Killmonger eller endda The Infinity Sagas Thanos, er han mindre en tragisk skurk og mere en antihelt. Det betyder dog ikke, at han er immun over for antagonistiske beslutninger. Til tider er Nāmor et koldt, beregnende individ, der ikke er bange for at tage kampen til Wakanda og den bredere verden.

selvom hans handlinger er kan retfærdiggøres - hans primære mål er at holde sit land og folk sikkert, så han vil gøre alt for at sikre, at de forbliver skjulte. Hvordan han sikres Talokans beskyttelse, er dog meget forskellig fra Ramondas og Shuris perspektiv. Det er det, der gør Nāmors dynamik med Wakandas førende damer så fængslende, hvor Shuri og Nāmors forbindelse giver er særligt underholdende på grund af deres analoge og kontrastfyldte synspunkter.

Alligevel, på trods af hans skurkeagtige positionering, kan du ikke lade være med at beundre, hvad Nāmor står for, og overveje, om han har ret til din sympati. Det skyldes i høj grad den charmerende trussel, Huerta gennemsyrer Nāmor med, den mexicanske skuespiller, der leverer en dejlig djævelsk visning i karakterens første live-action MCU-optræden nogensinde.

Hjertet af humor og handling

Black Panther 2 er ikke en helt igennem alvorlig Marvel-film. (Image credit: Marvel Studios)

Wakanda Forever ofrer ikke vigtige MCU-elementer som action og humor uanset dens seriøse og dystre stemning. Der er masser af underholdende øjeblikke spredt over filmen, med Dominique Thornes Riri Williams – der ligesom Nāmor får sin MCU-debut her – initiativtageren til mange af Black Panther 2s sjoveste scener.

Faktisk er det Thornes Williams snarere end Huertas Nāmor, der er den sande breakout-stjerne fra den 30. Marvel-film. Thorne bringer en kæmpe portion frækhed og krydderi til historien, med hendes samtale på universitetskollegiet med Shuri og Okoye som et særligt humoristisk højdepunkt. Sammen med hendes åbenlyse paralleller til Iron Man - Williams går under superhelte-pseudonymet Ironheart - vil Thorne helt sikkert blive taget godt imod af publikum. Hendes eget Disney Plus-serie, som lanceres engang i 2023, kan ikke komme hurtigt nok efter denne meget underholdende MCU-introduktion.

M'Baku overtager T'Challas kappe som fornuftens stemme i Black Panther 2. (Image credit: Marvel Studios)

Som andre nyere MCU-superhelte, inklusive Doctor Strange 2's America Chavez, kan Ironheart klare sig i en kamp. Kontekstmæssigt er det ekstremt nyttigt i Wakanda Forever, da Marvels seneste film har masser af medrivende og højoktan action.

Uanset om det er en en-til-en-kamp mellem Okoye og Attuma (eller den nye Black Panther og Nāmor) eller filmens to sætbrikker, går Black Panther 2 ud for at detronisere sin forgænger i de fysiske kampe. Det gør den i det væsentlige godt, men der er nogle få tilfælde, hvor CGI'en er en smule tvivlsom, og især under disse ensemble-actionsekvenser skifter nogle scener lidt for meget ud fra en redigeringstilgang.

Wakanda Forever er virkelig foruroligende, følelsesmæssigt desorienterende at se

Hvis der er endnu en bemærkelsesværdig stor hage i Wakanda Forevers ellers eksperthåndværk, er det afslutningen på dens klimaktiske kamp, og hvordan den minder om 2018's Black Panther. Det er ikke selve opløsningen af denne kolossale kamp, der er lidt irriterende – i betragtning af Wakanda Forevers officielle slutning, rygter om et Nāmor-spin-off, Ironhearts tv-serie og sandsynligheden for en tredje Black Panther-film, er der mere at udforske fra Wakanda og Talokanil.

I stedet er det konklusionen på Black Panther 2s episke opgør, der minder om dens forgænger. Det er ikke en karbonkopi, men Wakanda Forever følger indimellem det samme konfliktbaserede narrative slag for slag. Det er en lille plet på filmen, og for nogle seere vil det i sidste ende ikke betyde noget efter omstændighederne. For andre vil det dog være en smule skuffende.

Vores dom

Black Panther: Wakanda Forever er et intimt menneskeligt, meget resonant stykke biografkunst. Filmen tjener sit dobbelte formål med at ære Bosemans arv og posthumt flytte Black Panther-serien fremad på nye og spektakulære måder uden at bevæge sig langt væk fra Marvels storskærmsvindende formel. Dens anerkendelse af

søsterskab og oplysende Latino-repræsentation er også værd at rose.

I sin kerne er Wakanda Forever en fortælling om familiær hjertesorg - og det er noget, vi alle kan relatere til. Dette er en Marvel-film med store narrative sats, imponerende visuals, portioner af humor og spændende actionscener. Men det er de roligere, mere private øjeblikke, der driver Wakanda Forevers historie og får hvert medlem af dets fantastiske ensemble-cast til at lyse op.

Marvels fase 4-film har været en pose blandede bolcher ramt. Det kan dog ikke benægtes, at når Marvel rammer rigtigt, rammer de plet - og Wakanda Forever er beviset på det. Spider-Man: No Way Home var nok den bedste fase 4-film indtil dette tidspunkt, men det er et vidnesbyrd om det rene mesterværk, at Black Panther 2 er, at Spideys tredje MCU-film nu er blevet vippet af pinden. Kort sagt: der skal noget virkelig spektakulært til - højst sandsynligt Avengers 5 eller 6 - for at detronisere Black Panther: Wakanda Forever som den bedste Multiverse Saga-film.

Black Panther: Wakanda Forever landede i biograferne i Danmark den 9. november (og resten af verden fredag den 11. november).