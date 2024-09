Glorious Gaming klar med vildt GMMK 3-tastatur

Glorious Gaming er en af de helt store spillere inden for PC-gaminghardware. De har nu præsenteret tastaturserien GMMK 3 og tilhørende komponenter, som kan kombineres på over en milliard forskellige måder. Det giver brugerne mulighed for at skabe deres helt eget drømmetastatur, hvor alt fra udseende og gaming-funktioner til tastatur-funtioner og skriveoplevelsen kan justeres stort set uendeligt.

Glorious Gaming lancerer også Boardsmith - her kan du skræddersy tastaturet på deres hjemmeside og få det håndbyggede mesterværk tilsendt. Det er smart, hvis du vil have et custom-tastatur, men hellere vil lade andre bygge det.

Alt kan justeres eller skiftes ud

I stedet for at diktere, hvordan dit tastatur skal se ud, giver Glorious nu brugerne mulighed for at tilpasse deres tastatur både med hensyn til æstetik, skriveoplevelse og gaming-egenskaber, så det passer perfekt til den enkeltes behov. Med et GMMK 3 kan man sætte sit eget personlige præg – og hvis man skifter mening eller gaming-behov, kan man hurtigt og nemt ændre både udseende og egenskaber på det enkelte tastatur.

Næsten alle dele i det nye GMMK 3 kan tilpasses, lige fra top- og bundramme i henholdsvis plast eller massivt metal, til farver, skrueknappen til lydstyrke, en lille badge, USB-kabel, keycaps, switches samt switch-bundpladen. Det hele er monteret med otte almindelige skruer og kan let udskiftes og tilgås, så man altid kan fintune sit tastatur med nyt design eller funktionalitet GMMK 3 handler ikke kun om at skabe sit æstetiske drømmetastatur; det er også muligt at tilpasse skrivestilen for hver tastatur. GMMK 3-serien består ved lanceringen af fire tastaturer. Sammen med GMMK 3 lanceres samtidig 14 forskellige switches af forskellige typer, så hvad end du er til lineære, taktiske eller clicky switches (eller silent-versioner af de første to), kan du opnå lige netop dit ”klik.”

Glorious Gaming lancerer også en lang række switch-plader i forskellige materialer (plexi, FR4, aluminium og kobber), ligesom forskellige ”gasket”-opsatser kan tilpasse, hvor blødt eller hårdt tastaturet skal føles. Ligeledes kan du selv vælge, om du vil have en trådløs eller kablet version. Uanset hvordan dit tastatur skal fungere, lyde, føles eller se ud er det hele er op til dig.

Pris og tilgængelighed

GMMK 3-serien lanceres sammen med Glorious Boardsmith, hvor du kan bygge dit eget drømmetastatur, så det kommer håndsamlet og parat til dig direkte fra Glorious’ værksted i Dallas, Texas.

GMMK 3 kommer i en række forskellige størrelse og samlemuligheder:

GMMK 3 og GMMK 3 HE – 75% / 100% kablet (8.000Hz polling rate på HE-modeller)

GMMK 3 Pro og GMMK 3 Pro HE – 75% / 100% kablet (8.000Hz polling rate på HE-modeller) eller trådløst via både 2,4GHz og Bluetooth 5,2.

GMMK 3-serien er tilgængelig fra Glorious’ website samt i allerede samlede versioner hos udvalgte nordiske forhandlere som Power, ProShop & MaxGaming

Vejledende priser:

GMMK 3 - 1.099 kroner

GMMK 3 HE - 1.649 kroner

GMMK 3 PRO - 2.089 kroner

GMMK 3 PRO HE - 2.599 kroner

Tastaturet kan holde for evigt

Ifølge Glorious Gaming er dette det perfekte tastatur til gameren, som vil have de bedste forudsætninger, når der games. GMMK 3 kommer også med muligheden for Hall Effect (HE) magnetiske switches, som også understøtter Rapid Trigger, justerbare aktiveringspunkter og 4:1 Dynamic Keystrokes – alle teknologier, som giver dig en fordel på de digitale slagmarker, når der er mest brug for det.

Alle GMMK 3 HE-boards understøtter både 3- og 5-pin mekaniske switches, så du kan kombinere både Glorious’ velkendte mekaniske Panda Taktile og Fox lineære switches sammen med de nye HE-versioner. Du bliver altså ikke låst til én type switch, hvis dine præferencer ændrer sig.