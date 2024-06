Vi tester JBL Live 770NC - god lyd, god støjreducering og god pris

JBL LIVE 770NC er et par trådløse høretelefoner i mellemklassen. Det betyder, at prisen er ganske fornuftig, men at du alligevel for meget god lyd for pengene. Og det er ikke det eneste, du får med. Støjreduceringen er virkelig god og leverer over forventning. Høretelefonerne og den medfølgende app gemmer også på en masse smarte funktioner, som kan gøre lydoplevelsen bedre.

Batterilevetiden er også virkelig god - JBL lover op til 65 timers batterilevetid uden ANC og 53 timer med ANC. Det må siges at være længe at kunne køre på en opladning. De byder også på rumlig lyd, justerbar eller automatisk støjreducering og mere til.

Pris og tilgængelighed

JBL Live 770NC kan købes hos JBL og en række elektronikforhandlere.

Prisen er på 1.699 kr.

Design med mange knapper

JBL laver nogle ret robuste høretelefoner, og det gælder også her. JBL Live 770 NC føles solidt bygget, og vi får følelsen af at de kan holde til brug i langt tid. Designet er pænt med stofbeklædt hovedbøjle og ørekopper i plastik.

Mht. pasformen, så sidder høretelefonerne godt fast, men virker generelt behagelige. Ørekopperne er ikke de største, så hvis man har store ører, vil de nok begynde at klemme på et tidspunkt. De trykker lidt, hvis man bærer briller, så der vil lange lytte sessioner nok kræve, at man smider brillerne eller holder pauser.

Tænd/sluk knappen er lidt for let at aktivere, når man f.eks. putter dem i tasken. (Image credit: Peter Hoffmann)

JBL har hang til knapper i deres design. Det har vi set før med JBL-høretelefoner, og det gælder også her. Der er hele 6 knapper plus den berøringsfølsomme ørekop. Det gør det virkelig indviklet at lære at betjene dem. For det er svært at mærke forskel på knapper, når man begynder at bruge høretelefonerne. Der er en en vippe-knap, der både fungerer som volume op/ned og pause. Så er der en Bluetooth-knap og en knap til at skifte indstillinger for støjreducering. Der er en tænd/sluk-slider, som desværre er ret nem at aktivere, og vi har flere gange opdaget, at høretelefonerne er blevet tændt, når vi har puttet dem i tasken.

Ud over knapperne er der også den berøringsfølsomme ørekop. Den har ind imellem virkelig svært ved at skelne imellem, om vi trykker en gang for play/pause, to gange for næste nummer eller tre gange for forrige nummer. Så den skaber faktisk mere frustration en livsglæde her.

Generelt er JBL Live 770 NC dog ret pæne, men uden at vi får premium-vibes, når vi ser dem.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Dybere og bedre med rumlig lyd

Der er som nævnt ikke tale om de dyreste høretelefoner. Men lyden er god til prisen. Især, fordi vi har alle mulige justerings- og indstillingsmuligheder at lege med. Som udgangspunkt lyder de ganske godt lige fra æsken. Her er er har bassen en mærkbar tilstedeværelse. Mellemtonerne er der, men de er ikke super deltaljerede. Diskanten er til tider en smule overgearet, så lyden bliver lidt for spids.

Heldigvis er JBL generøs når det gælder om at give os justeringsmuligheder.

Når du går ind i appen, er det muligt at lave sin egen lydindstilling. Her skal afspiller høretelefonerne en række lyde i hver side. Når du ikke kan høre lyden mere, slipper du knappen. Når det er klaret, giver appen dig et billede af din lydprofil. Du kan nu lytte til musik med og uden den justerede lydprofil og se, om det lyder bedre. Det gjorde det for os, hvor lyden blev mere nærværende og åben.

(Image credit: Peter Hoffmann)

I appen er der også en EQ med nogle presets og mulighed for at justere eksisterende lydprofiler eller lave sine egne. Og det er muligt at gemme flere ekstra profiler.

Efter at have justerede lyden i equalizeren , fik vi en følelse af et lidt bredere og mere detaljeret lydbillede. Der er stadig ikke tale om et detaljeret lydbillede på topniveau, men de fleste vil være rigtig godt tilfredse med lyden til hverdagsbrug.

Rumlig lyd tilføjer en ny og lækker dimension

JBLs rumlige lyd fungerer super godt i JBL Live 770NC, og tak for det. Her breder den rummelige lyd-funktion lydbillede ud, så vi får er breder og dybere lydbillede. Det føles meget tættere på at være der selv, og når man først har tændt for rumlig lyd, er det helt umuligt at gå tilbage igen.

Der delte meninger om, hvorvidt rumlig lyd er godt eller skidt. Men JBL gør det rigtig godt, og det funktionen vil helt sikkert være tændt hos mange brugere.

Skal du købe JBL Live 770 NC?

Til prisen får du et par fremragende høretelefoner. De leverer fin lyd, og har masser af justeringsmuligheder, så du kan tilpasse lyden til dine præferencer.

Samtidig kommer de med god støjreducering, som ligger over niveau til prisen.

Det gør det ret nemt at anbefale JBL Live 770 NC.