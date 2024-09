Logitech G afholder kæmpe gaming event - Logi Play 2024

Logitech G afholder Logi PLAY 2024 i morgen den. 17. september.

Logi Play 2024 er et kæmpe event, der markerer Logitech G's største fejring af gaming. Eventet foregår flere steder rundt omkring i verden, og der vil blive streamet fra blandt andet Paris, Berlin, Shanghai, Tokyo, Sydney, Madrid, Sao Paulo, Silicon Valley, København og mange flere byer, hvilket sikrer, at gamere overalt kan deltage i fejringen.

Samtidig benytter Logitech G lejligheden til nye produktlanceringer, annonceringer om partnerskaber og masser af community-aktiviteter. Logitech G’s community og fans er inviteret til at kigge med via live stream - det kræver at man registrerer sin e-mail på Logi PLAY-hjemmesiden (scroll et hak ned).

Du kan se streams fra hele verden

Se med tirsdag den 17. september 2024 kl. 19:00

Logi PLAY bliver streamet live på Logitech G's streaming-kanaler, som Twitch, YouTube og Facebook fra kl. 19:00 dansk tid.

Tilbud på udstyr

Logitech G lover, at der vil være noget for alle til Logi PLAY 2024. Det gælder alt fra esports-atleter til ”amatør”-gamere. Samtidig med Logi PLAY-eventen afholder forhandlere og creators på tværs af Europa gang i Logi PLAY Days, som er 13 dage i træk fyldt med konkurrencer og særlige tilbud på noget af Logitechs bedste udstyr. Fra d. 17. til d. 29. september sørger #LOGIPLAYDAYS for besparelser på op til 40% på gaming-mus, tastaturer, headsets, mus og meget andet. I Danmark kan forbrugere finde gode tilbud hos Elgiganten, Komplett, Power, Proshop og Coolshop.