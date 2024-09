Netatmo lancerer nyt omajin-brand med smart home produkter

Netatmo har længe været førende inden for smart home-produkter, især inden for kategorierne sikkerhed, komfort og vejr. Nu de introducerer et nyt brand, omajin, med det formål at skabe enklere og mere tilgængelige produkter til en bredere kundebase. Med en frisk og dynamisk profil håber de, at omajin vil få flere forbrugere til at udforske mulighederne i smart home-teknologi.

Den første bølge af omajin-produkter består af fem enheder: En babyalarm, et solcelledrevet kamera, et overvågningskamera, en videodørklokke og et smart stik. Alle produkter kan styres via den nye omajin by Netatmo-app, som findes til både iOS og Android.

Let at installere og bruge - med smarte funktioner

Produkterne i omajin-serien er udviklet med fokus på nem installation og brugervenlighed. Med hensyn til funktioner har babyalarmen både grå genkendelse og temperaturovervågning, mens det soldrevne kamera er helt trådløst og tilbyder avanceret bevægelsesregistrering. En vigtig del af strategien er at gøre brugeroplevelsen så problemfri som muligt uden at gå på kompromis med de tekniske funktioner.

Alle produkter er designet til at passe ind i de fleste hjem og er udstyret med lokale SD-kort til datalagring. For dem, der ønsker ekstra lagerplads, er der også mulighed for at abonnere på en cloud-tjeneste med base i Europa.

Her er en liste over de nye omajin-produkter, der kommer på markedet i midten af september 2024:

Babyalarm 699 kroner

699 kroner Solcelledrevet overvågningskamera 1.279 kroner

1.279 kroner Trådløs videodørklokke 1.049 kroner

1.049 kroner Trådløst overvågningskamera inde/ude 899 kroner

inde/ude 899 kroner Smart stikkontakt 159 kroner