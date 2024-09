Se Sonys PlayStation 5-præsentation i dag - bliver PS5 Pro endelig lanceret?

Sony har noget overraskende bekræftet, at der vil blive afholdt en PlayStation 5-præsentation tirsdag den 10. september. Mange spekulerer i, at dette kunne være afsløringen af den længe ventede PS5 Pro-konsol.

De bekræftede oplysninger er, at præsentationen vil være en stream, som varer 9 minutter, og at værten for arrangementet er Mark Cerny, chefarkitekten bag PS5-konsollen. Præsentationen vil fokusere på »PS5 og innovationer inden for spilteknologi.« Med de vedvarende rygter om PS5 Pro er alles øjne rettet mod, hvad der kunne være en officiel annoncering af denne konsol under præsentationen.

Mange havde forventet en større begivenhed som en PlayStation Showcase eller State of Play, hvor der måske ville blive vist mere om de længe rygtede udvidelsespakker til Marvel's Spider-Man 2 og mere information om Hideo Kojimas næste spil, Death Stranding 2: On the Beach. Men indtil videre ser det ud til, at vi kun får potentielle oplysninger om en ny PS5 Pro-model.

Annonceringen blev udsendt på X og blev ledsaget af en blogindlæg på PlayStations hjemmeside og vi fik næsten ingen yderligere oplysninger, bortset fra at udsendelsen starter kl. 17:00 dansk tid. Præsentationen vil blive sendt via PlayStations YouTube-kanal.

Med hensyn til hvad vi kan forvente af konsollen, hvis den bliver lanceret, har Sony for nyligt offentliggjort en officielt PlayStation-plakat som ser ud til at bekræfte PS5 Pro-designet. Billedet viste en konsol, der ligner en PS5 Slim men med flere sorte striber på chassiset. PlayStation lagde billedet op på Instagram med teksten "Your first look 👀", hvilket gør det sandsynligt, at dette var vores første officielle glimt af konsollen.

Hvad angår officielle specifikationer og prisoplysninger, er det stadig usikkert, hvor meget konkret information, vi vil få. 9 minutter er ikke langt tid til at præsentere et nyt produkt for verden, så vi forventer ikke, at vi får kommer til bunds i en evt. PS 5 Pro.

Du kan følge præsentationen live på Sonys YouTube-kanal kl. 17 her 10. sept. 2024.

