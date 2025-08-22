JBL udvider sin gaming-serie med tre nye Quantum-headsets
JBL Quantum 950, 650 og 250 skal forbedre lydoplevelsen ved gaming med nye funktioner, forbedrede drivere og aktiv støjreduktion.
Lydproducenten JBL har fpå Gamescom i Køln lanceret tre nye headsets i sin Quantum-serie af gaming-hovedtelefoner. De nye modeller – Quantum 950, 650 og 250 – er udstyret med teknologier som aktiv støjreduktion, Bluetooth-understøttelse og JBL’s egen QuantumSURROUND-teknologi.
JBL har udvidet sin produktlinje inden for gaming-headsets med tre nye modeller, der skal imødekomme forskellige behov og prisklasser. Quantum 950, 650 og 250 er udviklet til brug på tværs af platforme og integrerer funktioner, der retter sig mod både casual og mere dedikerede gamere.
Quantum 950 er den mest avancerede af de tre og kommer med JBL QuantumSPHERE 360-teknologi, aktiv støjreduktion (ANC) og samtidig Bluetooth-forbindelse, hvilket gør det muligt at besvare opkald eller lytte til musik, mens man spiller. Headsettet leveres også med en trådløs USB-C-dongle og en mikrofon med støjfiltrering drevet af kunstig intelligens.
JBL Quantum 950
Headsettet bygger på et nyt 50 mm carbon dynamic-driverdesign, som er Hi-Res-certificeret og skal sikre ekstra klarhed i selv de mindste lyddetaljer. Sammen med JBL’s QuantumENGINE-software får brugeren adgang til Quantum Spatial Sound, 3D-hovedsporing og aktiv støjreduktion.
Komforten er prioriteret med et patenteret ‘hammock headband’ og ørepuder i memory foam, mens kommunikationen forbedres via en 6 mm kardioide mikrofon med AI-drevet støjreduktion. Quantum 950 adskiller sig yderligere med et dobbelt batterisystem, hvor udskiftelige batterier og en basestation sikrer uafbrudt spilletid. Headsettet tilbyder både 2,4 GHz trådløs forbindelse, Bluetooth 5.3 og kablet tilslutning.
Pris og tilgængelighed:
Quantum 950 får en pris på 2.699 kroner og bliver tilgængelig i løbet af efteråret.
JBL Quantum 650
Quantum 650 bygger på mange af de samme teknologier som topmodellen, men i en mere prisvenlig udgave. Også her er 50 mm carbon dynamic-drivere standard, ligesom Quantum Spatial Sound og muligheden for at skifte batterier undervejs. Headsettet understøtter 2,4 GHz trådløs forbindelse, Bluetooth 5.3 og kablet brug, hvilket gør det fleksibelt til både PC, konsol og mobil. Quantum 650 placerer sig dermed som et stærkt kompromis mellem funktioner og pris.
Pris og tilgængelighed:
Quantum 650 får en pris på 1.199 kroner og bliver tilgængelig i løbet af efteråret 2025.
JBL Quantum 250 – enkel plug-and-play
Quantum 250 er designet til gamere, der ønsker et let og enkelt headset uden avancerede funktioner. Modellen er udstyret med samme 50 mm præcisionsdrivere som de dyrere modeller og kan derfor levere en solid lydoplevelse. Den fungerer med PC, Mac, konsoller og mobil, og kombinerer plug-and-play-brugervenlighed med det samme moderne design som resten af serien. Quantum 250 henvender sig især til casual gamere, streamere og brugere, der ønsker et headset, der også fungerer til hverdagsopkald.
Pris og tilgængelighed:
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.