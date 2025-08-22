JBL udvider sin gaming-serie med tre nye Quantum-headsets

Lydproducenten JBL har fpå Gamescom i Køln lanceret tre nye headsets i sin Quantum-serie af gaming-hovedtelefoner. De nye modeller – Quantum 950, 650 og 250 – er udstyret med teknologier som aktiv støjreduktion, Bluetooth-understøttelse og JBL’s egen QuantumSURROUND-teknologi.

(Image credit: JBL)

JBL har udvidet sin produktlinje inden for gaming-headsets med tre nye modeller, der skal imødekomme forskellige behov og prisklasser. Quantum 950, 650 og 250 er udviklet til brug på tværs af platforme og integrerer funktioner, der retter sig mod både casual og mere dedikerede gamere.

Quantum 950 er den mest avancerede af de tre og kommer med JBL QuantumSPHERE 360-teknologi, aktiv støjreduktion (ANC) og samtidig Bluetooth-forbindelse, hvilket gør det muligt at besvare opkald eller lytte til musik, mens man spiller. Headsettet leveres også med en trådløs USB-C-dongle og en mikrofon med støjfiltrering drevet af kunstig intelligens.

JBL Quantum 950

JBL Quantum kommer med basestation og to batterier, så du altid kan skifte. (Image credit: Future)

Headsettet bygger på et nyt 50 mm carbon dynamic-driverdesign, som er Hi-Res-certificeret og skal sikre ekstra klarhed i selv de mindste lyddetaljer. Sammen med JBL’s QuantumENGINE-software får brugeren adgang til Quantum Spatial Sound, 3D-hovedsporing og aktiv støjreduktion.

Komforten er prioriteret med et patenteret ‘hammock headband’ og ørepuder i memory foam, mens kommunikationen forbedres via en 6 mm kardioide mikrofon med AI-drevet støjreduktion. Quantum 950 adskiller sig yderligere med et dobbelt batterisystem, hvor udskiftelige batterier og en basestation sikrer uafbrudt spilletid. Headsettet tilbyder både 2,4 GHz trådløs forbindelse, Bluetooth 5.3 og kablet tilslutning.

Pris og tilgængelighed:

Quantum 950 får en pris på 2.699 kroner og bliver tilgængelig i løbet af efteråret.

JBL Quantum 650

JBL Quantum 650 er det hvide headset. Her får du også aftagelig mikrofon og muligheden for at udskifte batteriet, så du aldrig løber tør for strøm. (Image credit: Peter Hoffmann)

Quantum 650 bygger på mange af de samme teknologier som topmodellen, men i en mere prisvenlig udgave. Også her er 50 mm carbon dynamic-drivere standard, ligesom Quantum Spatial Sound og muligheden for at skifte batterier undervejs. Headsettet understøtter 2,4 GHz trådløs forbindelse, Bluetooth 5.3 og kablet brug, hvilket gør det fleksibelt til både PC, konsol og mobil. Quantum 650 placerer sig dermed som et stærkt kompromis mellem funktioner og pris.

Pris og tilgængelighed:

Quantum 650 får en pris på 1.199 kroner og bliver tilgængelig i løbet af efteråret 2025.

JBL Quantum 250 – enkel plug-and-play

JBL Quantum 250 er det lilla headset til højre på billedet. Det er kablet og det billigste af de nye modeller. (Image credit: Peter Hoffmann)

Quantum 250 er designet til gamere, der ønsker et let og enkelt headset uden avancerede funktioner. Modellen er udstyret med samme 50 mm præcisionsdrivere som de dyrere modeller og kan derfor levere en solid lydoplevelse. Den fungerer med PC, Mac, konsoller og mobil, og kombinerer plug-and-play-brugervenlighed med det samme moderne design som resten af serien. Quantum 250 henvender sig især til casual gamere, streamere og brugere, der ønsker et headset, der også fungerer til hverdagsopkald.

Pris og tilgængelighed:

Quantum 250 koster 499 kroner og er tilgængelig hos JBL nu.