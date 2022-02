Anmeldelse: Corsair HS80 RGB Wireless

Mikrofonarmen er ikke let at placere

Corsair HS80 RGB trådløse headset er det seneste indslag i Corsairs HS-sortiment af gaming-headsets. Selvom Corsair måske primært er kendt som en producent af komponenter, laver de nogle gode hovedtelefoner.

Corsair HS80 RGB Wireless bygger på tidligere headset og tilbyder større komfort og bedre lydkvalitet end nogensinde før.

Hovedtelefonerne kan købes til priser fra 888.- Det er et skridt op i forhold til Corsair HS60 Haptics pris, så de bør bevise, at det er den ekstra investering værd.

Design

Når det kommer til design, er Corsair HS80 RGB Wireless et flot headset, med et lignende udseende som de andre HS headsets. Dele er lavet af aluminium, som giver dem en solid fornemmelse, mens de stadig føles lette at have på.

De har også et nyt flydende design, som er et stykke stof, der strækker sig mellem venstre og højre ørekop, og dette hviler mod dit hoved, frem for den stivere top af headsettet.

Dette fører til en langt mere behagelig oplevelse, især når du bærer dette headset i længere perioder. Ørepuderne er lavet af et førsteklasses stof, og disse føles igen behagelige at have på, selv efter flere timers leg.

Det overordnede design af Corsair HS80 RGB Wireless er solidt og stilfuldt, selvom det ikke er det mest spændende headset derude. Det er dog afgørende, at det er meget behageligt.

Som 'RGB'en i navnet antyder, har Corsair HS80 RGB Wireless brugerkonfigurerbar RGB-belysning via iCUE-softwaren. Hvis du allerede har det installeret, fordi du har andre Corsair-produkter, så kan du synkronisere belysningen med resten af dit udstyr.

På den venstre ørekop er der en tænd/sluk-knap og volumenhjul, som gør det nemt at justere lyden.

Mikrofonen er også fastgjort til venstre, og den kan føres ned mod din mund, som automatisk slår den til (og derefter slår den fra, når du hæver den lodret). Mikrofonens arm er fleksibel, men i modsætning til nogle andre kan du hverken placere den tættere på eller længere væk fra din mund.

Ydeevne

Selvom designet er vigtigt, er det selvfølgelig, hvordan headsettet lyder, som er det vigtigste, og den gode nyhed er, at Corsair HS80 RGB Wireless gør et fremragende arbejde. Overskriften her er Dolby Atmos support på pc.

Hvis du ikke er klar over det, er Dolby Atmos et specielt lydformat, og et som tilbyder lyde over brugeren, snarere end blot at omgive spilleren, som traditionelle 5.1 og 7.1 surround sound opsætninger er i stand til.

Med Dolby Atmos kan du for eksempel høre lyden af fly, der flyver over dig, for en mere fordybende oplevelse. I spil kan det hjælpe dig med bedre at fortælle, hvor lyde kommer fra, og det kan give dig en fordel.

Traditionelt kræver Dolby Atmos ekstra højttalere, der er placeret over, hvor du sidder, men mange opsætninger i disse dage (især sound bars) bruger højttalere, som kan 'bounce' lyd fra loftet.

Med et headset som Corsair HS80 RGB Wireless er dette selvfølgelig ikke muligt, derfor er Dolby Atmos-understøttelsen virtuel med drivere inde i headsettet, der tilbyder en virtualiseret rumlig lydoplevelse.

Selvom det ikke er så præcist – eller imponerende – som et komplet Dolby Atmos setup med fysiske overhead højttalere, tilbyder dette et imponerende bredt lydbillede i både spil og musik.

Med Dolby Access-appen i Windows 10 kan du aktivere Dolby Atmos til hovedtelefonerne, og ud fra det, vi har prøvet, gør Corsair HS80 RGB Wireless det godt med at få lyde til at føles, som om de kommer fra overalt omkring dig.

Et stigende antal spil understøtter Dolby Atmos, men selv i titler, der ikke understøtter det, tilbyder den virtualiserede rumlige lyd stadig en fornøjelig oplevelse. Med Atmos-enabled film, såsom 1917, er effekterne også meget imponerende, med den større følelse af fordybelse, der fører til nogle meget intense øjeblikke.

(Image credit: Future)

Det er dog værd at bemærke, at mens Corsair HS80 RGB Wireless kan tilsluttes en pc, PS5 eller PS4, er Dolby Atmos kun tilgængelig på pc.

Lyden leveres af et par custom-tuned 50 mm neodymium audio drivers med et frekvensområde på 20Hz-40.000Hz, og lydkvaliteten er rig og detaljeret. Ved trådløs brug (med en medfølgende USB-adapter), fungerer Corsair HS80 RGB Wireless meget godt uden antydning af forsinkelse.

Du kan dog også bruge dem som et par kablet hovedtelefoner ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og selvom dette også oplader headsettet, betyder det også, at Corsair HS80 RGB Wireless kan få high-fidelity 24bit/96kHz lydkvalitet (når det bruges trådløst, er det resortet til 24bit/48kHz), selvom dette kun er til stereoindhold og det også vil deaktivere Dolby Atmos.

Så for audiofile tilbyder Corsair HS80 RGB Wireless fremragende lydkvalitet, men med nogle få kompromiser.

Hvis du ikke har noget imod at gå glip af 24bit/96kHz-understøttelsen (og mange mennesker vil have det fint uden), så får du fordelen af Dolby Atmos, sammen med at være i stand til at blive trådløs, med en rækkevidde på 60 fod og batterilevetid på op til 20 timer.

Personligt ville vi gå efter den mulighed. Når du spiller Cyberpunk 2077 med Dolby Atmos tændt, føles byen så meget mere levende takket være lyd, der kommer fra flere retninger. Vi er ikke altid optaget af virtualiserede implementeringer af surround sound, men Corsair HS80 RGB Wireless imponerede os virkelig.

Gennem iCUE-softwaren kan du lege med equalizeren for at få en lyd, der passer bedst til dig, og mens Corsair HS80 RGB Wireless er et dyrt headset, var lydkvaliteten i spil, film og musik fantastisk, og for mange mennesker prisen værd.

Mikrofonen, som Corsair hævder er 'broadcast-grade', er omni-direktionel, og optagekvaliteten er meget god. Dette er vigtigt, når det kommer til spil, da du gerne vil være i stand til at kommunikere klart med holdkammerater, og det er også vigtigt, hvis du kan lide at broadcaste og streame dit gameplay.

I disse dage deltager mange af os i flere videoopkald og møder, så en højkvalitetsmikrofon er mere nyttig end nogensinde før, og Corsair HS80 RGB Wireless leverer virkelig.

Køb dem hvis...

Du vil have fordybende lyd

Dolby Atmos-understøttelse på pc er meget imponerende med Corsair HS80 RGB Wireless, og vil hjælpe dig med at fare vild i spillet.

Du kan lide at spille i timevis

Dette er et meget behageligt headset – og det betyder, at du kan bruge det i timevis uden at føle belastningen.

Du vil have fleksibilitet

Corsair HS80 RGB Wireless kan bruges trådløst eller kablet, hvilket giver dig fleksibiliteten til at bruge dem, som du ønsker.

Køb dem ikke hvis...

Du har et budget

Dette er et dyrt headset, og der er nogle gode alternativer derude til færre penge.