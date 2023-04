Skaber tegneserie med origin story om Logitech G502 X gaming mus

The Chronicles of Aeonaia - Legenden om G502 X

Logitech G har i samarbejde med den verdensberømte svenske tegneserieskaber og illustrator Peter Bergting udgivet et tegneseriehæfte i et stærkt begrænset oplag - The Chronicles of Aeonaia. Der er kun produceret 700 eksemplarer af hæftet, som handler om "Legenden om G502 X, et lille stykke teknologi, som mange er afhængig af på daglig basis."

Med et oplag på 700 kan dette hæfte godt gå hen at blive et samlerobjekt, men Logitech har ikke afsløret, hvor man kan få fingre i det.

Tegneserien har endda fået sin egen trailer, som du kan se herunder.

Tror du, at det kun er superhelte, som Wolverine eller Superman, der har en origin story? Det troede vi her på TechRadar, og vi har vi hvert fald aldrig nogensinde hørt om en gamer-mus, der havde en origin story eller sin egen tegneserie før. Men det laver Logitech G nu om på. De har sammen med den svenske tegneserieskaber og illustrator Peter Bergting lavet et tegneseriehæfte, der fortæller G502 X's oprindelseshistorie.

Ideen bag tegneserien har været at skabe en oprindelseshistorie, der kunne være udgivet i 1980'erne, hvor Peter Bergting så har flettet tre superhelte ind fra nutidens nordiske gaming-miljø: Orb, Ailincia og Thomas Paste.

”Det, der interesserede mig mest ved dette projekt, var at skabe en historie om et objekt, som folk normalt ikke kan relatere sig til. Jeg valgte derfor at menneskeliggøre G502 X i form af en superhelt og derigennem give publikum et nyt forhold til en genstand, som de bruger i deres hverdag,” siger Peter Bergting.

The Chronicles of Aeonaia (Image credit: Logitech)

Hvordan kan du få fingre i The Chronicles of Aeonaia?

Tegneserien udkommer i et utroligt lille oplag, så det bliver ikke nemt at få fingre i. Vi har hørt ubekræftede rygter om, at Logitech udlodder nogle på deres danske Facebook-side, men indtil videre er det kun rygter. Vi tjekker med Logitech og melder tilbage, når vi ved noget mere.

(Image credit: Logitech)

Kort om Peter Berting

Peter Bergting er to gange blevet nomineret til en Augustpris, er medlem af det svenske børnebogsakademi, er medforfatter til over 50 bøger og hundredvis af serier. Han begyndte sin karriere i slutningen af 80'erne som illustrator på klassiske spil som Mutant Chronicles, Dungeons & Dragons og Vampire and Shadowrun, før han udgav sin første tegneserie i 2006. I dag arbejder han hos Dark Horse Comics og står bag Frankenstein – New World, en ny serie i Hellboy-universet. Peter udgiver den 12. april en bog om sine samlede værker - The Art of Peter Bergting.